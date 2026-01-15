Bitwise mencatatkan tujuh ETP kripto berdenominasi SEK di Nasdaq Stockholm

Bitwise memperluas kehadirannya di Eropa dengan peluncuran tujuh produk yang diperdagangkan di bursa kripto (ETP) baru di Swedia. Jajaran produk tersebut terdaftar di Nasdaq Stockholm, bursa saham utama Swedia, yang diperdagangkan dalam krona Swedia (SEK).

Perusahaan mencatat bahwa ETP dapat diakses oleh kombinasi yang sehat dari investor ritel dan profesional, menambahkan bahwa produk tersebut tersedia di platform pialang standar yang umum digunakan oleh investor Swedia. Perusahaan juga menjelaskan bahwa, tergantung pada platformnya, beberapa produk dapat memenuhi syarat untuk rekening tabungan ISK Swedia yang memiliki keuntungan pajak.

Selama pengumuman tersebut, perusahaan manajemen aset digital yang berbasis di AS tersebut juga mengatakan bahwa Marco Poblete dan Andre Havas telah ditunjuk untuk membantu memimpin pertumbuhan perusahaan di seluruh wilayah Nordik, yang mencakup Swedia, Norwegia, Finlandia, Denmark, dan Islandia.

Bitwise menggabungkan kripto dan aset tradisional dalam jajaran ETP baru

Tujuh ETP Bitwise di Stockholm menawarkan beberapa mata uang kripto. Beberapa didasarkan pada satu mata uang kripto, sementara yang lain menawarkan berbagai aset digital yang lebih luas atau kombinasi mata uang kripto dan aset tradisional, seperti emas.

Salah satu listing baru menampilkan Bitwise Core Bitcoin ETP, menawarkan eksposur langsung terhadap harga Bitcoin. Bitwise telah meluncurkan ETP Bitcoin spot dan Ether spot, yang didukung oleh token aktual, termasuk Bitcoin dan Ether, yang disimpan di fasilitas yang aman. Ini memberikan jaminan kepada investor bahwa aset nyata mendukung produk tersebut.

Perusahaan menyediakan ETP terkait staking yang terikat dengan Ether dan Solana. Produk-produk ini terhubung ke jaringan menggunakan fasilitas staking-nya. Staking membantu menjaga keamanan blockchain dan dapat memperoleh imbalan dari waktu ke waktu.

Sementara itu, Bitwise juga menambahkan MSCI Digital Assets Select 20 ETP-nya, yang melacak dua puluh mata uang kripto terbesar berdasarkan nilai pasar. Ini menambah satu produk yang mengurangi eksposur ke berbagai aset digital besar.

Perusahaan manajemen aset digital tersebut meluncurkan produk hibrida yang menggabungkan Bitcoin dengan emas, menarik bagi investor yang mencari penyimpan nilai modern dan tradisional. Emas selalu dilihat sebagai aset safe-haven klasik.

Sementara itu, Bitcoin kadang-kadang disebut "emas digital," dan pasangan ini dikatakan menawarkan perpaduan yang sehat dan beragam dari keduanya. Bitwise menekankan bahwa aset kripto yang mendasari sepenuhnya mendukung semua ETP ini. Kepemilikan disimpan dalam cold storage institusional, di mana mereka disimpan secara offline di fasilitas yang aman untuk membantu mengurangi risiko peretasan dan meningkatkan keamanan.

Bitwise juga menunjukkan bahwa auditor independen memverifikasi kepemilikan setiap minggu, sehingga investor dapat yakin bahwa semuanya akurat dan benar dalam akun mereka.

Bitwise mempercepat ekspansi AS

Bitwise juga telah berkembang di Amerika Serikat, terutama pada tahun 2025, karena regulasi Amerika terhadap aset digital menjadi lebih jelas. Dengan aturan yang lebih jelas, ada lebih sedikit kebingungan dan kekhawatiran penegakan hukum yang lebih sedikit bagi perusahaan yang bekerja di ruang kripto.

Pada September 2025, Bitwise mengajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) untuk membuat Stablecoin & Tokenization ETF. Dana ini dirancang untuk melacak perusahaan yang bekerja dengan stablecoin, teknologi tokenisasi, sistem pembayaran, bursa, dan dana mata uang kripto yang diatur. Tokenisasi mengacu pada proses mengubah aset dunia nyata, seperti properti, seni, atau instrumen keuangan, menjadi token digital.

Pada Oktober 2025, Bitwise meluncurkan Solana Staking ETF (BSOL) di Bursa Efek New York (NYSE). Ini memungkinkan investor AS untuk mendapatkan eksposur ke Solana (SOL) dan imbalan staking-nya melalui produk keuangan tradisional, daripada menggunakan dompet mata uang kripto.

Kemudian, pada Desember 2025, Bitwise mengajukan untuk meluncurkan spot Sui ETF yang akan mengikuti harga token Sui. Bitwise memilih Coinbase untuk bertindak sebagai kustodian untuk aset Sui. SEC belum memutuskan pengajuan spot Sui ETF serupa yang diajukan oleh Canary Capital dan 21Shares.

Menurut peneliti Bitwise Ryan Rasmussen, perubahan yang dilakukan oleh SEC pada September 2025 dapat memungkinkan peluncuran lebih dari 100 ETP kripto baru pada tahun 2026, berkat adopsi standar listing generik yang memfasilitasi persetujuan yang lebih cepat dan lebih sederhana.

