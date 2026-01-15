Presale Rekor BlockDAG $442M+ & 1.400 TPS vs EVM Tipikal: Performa Didukung Data, Bukan Hype

Dalam beberapa bulan terakhir, proyek berbasis Ethereum Virtual Machine (EVM) telah melonjak dengan klaim berani tentang skalabilitas dan throughput jaringan. Namun, meskipun mengumpulkan jutaan dana, sebagian besar proyek ini gagal menyajikan data kinerja yang dapat diverifikasi. Presale ini sering mempromosikan kompatibilitas, rencana mainnet masa depan, dan tokenomics spekulatif tanpa menawarkan metrik yang jelas dan terukur untuk mendukung klaim mereka.

Sebaliknya, BlockDAG (BDAG) memasuki arena presale dengan angka konkret: 1.400 transaksi per detik (TPS), menyediakan tolok ukur kinerja yang terdokumentasi dengan baik dan telah diuji. Sementara proyek lain mengandalkan hype dan janji, BlockDAG memusatkan penawarannya pada hasil yang dapat diverifikasi dan didukung data. Dengan lebih dari $442 juta yang telah terkumpul dan harga saat ini $0,003 per koin, BlockDAG dengan cepat mendapatkan kredibilitas saat mendekati penutupan presalenya pada 26 Januari.

Presale EVM Baru: Harapan Tinggi, Tidak Ada Data Konkret

Dominasi Ethereum telah memunculkan gelombang proyek kompatibel EVM, masing-masing memposisikan diri sebagai solusi skalabel untuk kemacetan blockchain. Banyak dari presale ini menekankan standar token, alat pengembang, dan fungsi cross-chain, tetapi dalam hal data konkret, mereka sering gagal. Klaim seputar skalabilitas biasanya samar, tanpa metrik kinerja untuk mendukungnya.

Sebagian besar presale ini gagal menyediakan benchmarking publik tentang kecepatan jaringan, hanya menawarkan proyeksi roadmap atau janji teoretis. Tidak ada stress test testnet, audit independen, atau dashboard kinerja untuk menunjukkan bahwa proyek-proyek ini dapat menangani lebih dari beberapa ratus TPS. Sebaliknya, kegembiraan sering didorong oleh narasi kelangkaan, model penetapan harga berbasis FOMO, dan kampanye pemasaran yang didorong influencer.

Tanpa infrastruktur yang terbukti atau transparansi, trader dibiarkan berspekulasi tidak hanya tentang harga tetapi juga tentang kemampuan proyek untuk memenuhi janjinya. Tidak adanya data throughput adalah tanda bahaya bagi siapa pun yang mencari ekosistem fungsional daripada pompa harga spekulatif.

BlockDAG: Kinerja Terbukti dengan 1.400 TPS dan Metrik Dunia Nyata

BlockDAG, sebaliknya, tidak bergantung pada spekulasi atau janji yang samar. Proyek ini telah memasuki fase presale dengan metrik kinerja yang terdokumentasi dengan jelas dan tervalidasi: 1.400 TPS. Ini bukan angka teoretis; ini adalah kapasitas throughput yang telah diuji dan telah ditunjukkan oleh infrastruktur inti proyek sebelum peluncuran jaringan penuh.

Tingkat kejelasan ini jarang terjadi di lingkungan presale. Bagi pengembang, throughput sangat penting karena secara langsung memengaruhi jenis aplikasi yang dapat dibangun. Bagi pengguna enterprise, ini menetapkan ekspektasi yang jelas untuk keandalan jaringan. Dan bagi pemegang token, ini menandakan bahwa proyek ini didasarkan pada kinerja dunia nyata, bukan hanya sebuah ide.

Arsitektur BlockDAG didasarkan pada Directed Acyclic Graph (DAG) daripada blockchain tradisional. Struktur ini memungkinkan pemrosesan transaksi paralel, yang berarti waktu konfirmasi lebih cepat, kemacetan berkurang, dan kinerja yang dapat diskalakan, bahkan selama lonjakan traffic. Ini adalah pendekatan unik yang menawarkan keunggulan teknis dibandingkan model blockchain tradisional.

Dengan lebih dari $442 juta terkumpul dan harga presale hanya $0,003, BlockDAG terus mendapatkan momentum berdasarkan kinerja dunia nyata, bukan pada hype pemasaran. Presale ditutup pada 26 Januari, meninggalkan sedikit waktu bagi pendatang terlambat yang mungkin tergoda oleh janji spekulatif di tempat lain.

Kredibilitas Presale: Mengapa Metrik Lebih Penting Daripada Visi

Yang membedakan BlockDAG dari banyak proyek berbasis EVM adalah fokusnya yang teguh pada metrik yang terukur. Dalam industri di mana klaim skalabilitas sering tidak diuji, BlockDAG telah menjadikan kinerja TPS sebagai pusatnya. Pergeseran fokus dari hype pemasaran ke infrastruktur adalah alasan utama mengapa BlockDAG telah menjadi salah satu presale paling kredibel di ruang ini.

Banyak proyek EVM yang lebih baru hanyalah iterasi dari model sebelumnya, mendaur ulang standar token atau mengemas ulang strategi Layer-2 yang didefinisikan secara longgar. Meskipun sistem smart contract mereka mungkin terdengar bagus secara teori, tidak ada tolok ukur kinerja konkret atau stress test jaringan untuk membuktikan skalabilitas mereka. Sebaliknya, BlockDAG menunjukkan kemampuannya melalui data dunia nyata dan kinerja yang terverifikasi.

Alih-alih meminta investor untuk mempercayai produk masa depan atau mengandalkan proyeksi roadmap, BlockDAG menunjukkan hasil nyata hari ini. Kapasitas operasional ini memposisikannya jauh di depan presale EVM spekulatif lainnya, yang memperlakukan infrastruktur sebagai renungan.

Selain itu, BlockDAG menyediakan komunikasi transparan mengenai harga batch, total dana yang terkumpul, dan tanggal akhir, sifat yang jarang terjadi di pasar yang sering didominasi oleh taktik penjualan manipulatif dan perubahan menit terakhir. Investor dapat yakin bahwa mereka mendapatkan konteks penuh, tanpa agenda tersembunyi.

Pernyataan Penutup: BlockDAG Memimpin dengan Substansi, Bukan Spekulasi

Perdebatan BlockDAG vs Presale EVM Baru pada akhirnya bermuara pada substansi vs spekulasi. Sementara banyak presale berbasis EVM mengandalkan visi dan pemasaran, BlockDAG datang dengan metrik terukur yang penting. Throughput 1.400 TPS-nya, bersama dengan kesuksesan presale lebih dari $442 juta, menunjukkan bahwa BlockDAG menawarkan fondasi siap-pakai, bukan hanya pitch yang belum diuji.

Dengan roadmap yang didefinisikan dengan jelas, kinerja yang terverifikasi, dan tanggal akhir 26 Januari, BlockDAG tidak meminta investor untuk menunggu dengan penuh antisipasi; proyek ini menunjukkan kepada mereka apa yang dapat dilakukannya sekarang. Di ruang yang dibanjiri janji, metrik adalah mata uang yang sebenarnya, dan BlockDAG menggunakannya dengan bijak.

