XRP Terkompresi di Garis Breakout — Struktur Menunjukkan Ekspansi Sedang Terbentuk

XRP sedang mengalami pengetatan di level breakout kritis, dengan aksi harga menunjukkan pasar sedang bersiap untuk pergerakan decisif berikutnya. Meskipun volatilitas jangka pendek telah mereda, struktur yang lebih luas tetap konstruktif, menunjuk pada fase ekspansi potensial saat kompresi terbentuk di dekat resistance kunci.

XRP Terkompresi Ke Zona Keputusan Kritis $2,30–$2,40

Menurut pembaruan terbaru dari Egrag Crypto, grafik 3 hari XRP terus menunjukkan sinyal bullish yang kuat meskipun terjadi konsolidasi baru-baru ini. Aksi harga tetap konstruktif, dengan XRP terkompresi di dalam channel menurun saat mendekati zona keputusan krusial antara $2,30 dan $2,40.

Dari sudut pandang struktural, beberapa elemen teknikal menunjukkan kekuatan yang mendasari. EMA periode 50 telah mulai mendatar, menunjukkan bahwa tekanan jual secara bertahap mereda. Pada saat yang sama, EMA periode 200 terus bergerak lebih tinggi, memperkuat gagasan bahwa tren makro yang lebih luas tetap bullish.

Selanjutnya, XRP bertahan di atas cluster EMA, menunjukkan bahwa struktur pasar belum breakdown. Yang patut dicatat, batas atas channel menurun selaras dengan level breakout $2,30 sebelumnya, menambah signifikansi teknikal pada zona ini.

Dari sini, implikasinya jelas. Penutupan 3 hari yang bersih dan decisif di atas $2,40 kemungkinan akan mengonfirmasi breakout dari kompresi, membuka pintu untuk kelanjutan menuju wilayah $2,70, dengan $3,13 muncul sebagai target upside yang lebih tinggi.

Di sisi lain, penolakan di resistance kemungkinan akan membuat XRP tetap trading dalam range. Namun, selama harga tetap di atas area $2,00, struktur bullish secara keseluruhan tetap utuh. Ini bukan skenario breakdown; sebaliknya, ini mencerminkan aksi harga yang mengencang yang sering mendahului ekspansi kuat.

Triple Tap Mencapai Range Highs, Mencapai Titik Infleksi Kunci

Dalam pembaruan pasar terbaru, CrediBULL Crypto mencatat bahwa XRP kini telah menyelesaikan pergerakan triple-tap-nya, berhasil mencapai batas atas range-nya. Dengan likuiditas di range highs sudah diambil, pasar kini berada di persimpangan yang jelas, menghadirkan dua jalur berbeda untuk aksi harga ke depan.

Skenario pertama membingkai pergerakan baru-baru ini sebagai tidak lebih dari relief bounce, menyapu likuiditas di highs sebelum melanjutkan downtrend lokal, dalam uptrend timeframe yang lebih tinggi. Jika ini terjadi, harga bisa bergerak lebih rendah lagi, berpotensi turun di bawah level $1,77.

Dalam skenario alternatif, pola triple-tap diinterpretasikan sebagai pembentukan basis demand struktural yang solid. Dalam pandangan ini, pullback kemungkinan akan bertemu dengan minat beli, dengan low $1,77 bertindak sebagai zona support daripada level yang akan ditembus.

Mempertimbangkan konteks yang lebih luas, khususnya posisi Bitcoin dan kondisi pasar secara keseluruhan, CrediBULL cenderung ke arah hasil kedua. Bias tersebut mendukung pencarian peluang long, dengan ekspektasi bahwa XRP akan terus meluas lebih tinggi dan akhirnya menargetkan level yang belum tersentuh di atas range saat ini.