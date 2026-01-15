BursaDEX+
AS akan menghentikan sementara pemrosesan visa imigran untuk 75 negara mulai Januari 2026 untuk meninjau kembali prosedur imigrasi dan mencegah warga negara asing mengakses

AS Menangguhkan Pemrosesan Visa Imigran untuk 75 Negara

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/15 08:58
AS Jeda Pemrosesan Visa Imigran untuk 75 Negara
Poin Penting:
  • Penjedaan pemrosesan visa bertujuan untuk menilai kembali prosedur imigrasi.
  • Yang terpengaruh adalah visa imigran dari 75 negara.
  • Visa non-imigran tidak terpengaruh oleh penjedaan ini.

Amerika Serikat akan menangguhkan pemrosesan visa imigran untuk 75 negara mulai 21 Januari. Langkah ini bertujuan untuk menilai kembali penyaringan imigrasi guna mencegah penyalahgunaan kesejahteraan, sementara visa non-imigran tetap tidak terpengaruh. Negara-negara yang terdampak termasuk Nigeria, Rusia, dan Mesir.

Keputusan AS untuk menjedakan pemrosesan visa imigran untuk negara-negara tertentu menekankan perubahan dalam kebijakan imigrasi. Meskipun ditujukan untuk mencegah akses ke dana publik, langkah ini menandakan penilaian kembali strategi imigrasi yang lebih luas, tanpa berdampak signifikan pada pasar mata uang kripto.

Pemerintahan Trump telah mengumumkan penangguhan visa imigran untuk 75 negara, berlaku efektif Januari 2026. Tommy Pigott, berbicara atas nama Departemen Luar Negeri, menyatakan tujuannya adalah untuk mencegah masuknya mereka yang mungkin menguras manfaat publik. Memimpin kebijakan ini, Departemen Luar Negeri akan mengevaluasi kembali proses visa imigran untuk visa berbasis pekerjaan dan keluarga dari negara-negara yang terdampak.

Kebijakan ini mempengaruhi negara-negara seperti Afghanistan, Brasil, dan Nigeria.

Dampak langsung pada negara-negara ini termasuk penghentian visa imigran baru, yang berpotensi mempengaruhi penyatuan keluarga dan peluang kerja di AS. Implikasi yang lebih luas mencakup ketegangan diplomatik dan kekhawatiran atas tekanan ekonomi pada keluarga yang terpisah oleh perbatasan.

Pasar kripto tetap sebagian besar tidak terpengaruh, karena tidak ada entitas atau aset mata uang kripto yang terkait dengan perubahan kebijakan visa. Tren historis menunjukkan tidak ada pergeseran kebijakan visa sebelumnya yang menyebabkan perubahan dalam valuasi atau regulasi kripto.

Keputusan ini tampaknya tidak mempengaruhi visa non-imigran, membiarkan turis dan pelajar tidak terpengaruh. Namun, hasil ekonomi potensial mencakup peningkatan tekanan pada pasar tenaga kerja jika imigran tidak dapat memenuhi peran tertentu. Sementara itu, diskusi regulasi yang lebih luas di departemen lain, seperti SEC, saat ini tidak bersinggungan dengan pergeseran kebijakan imigrasi ini.

