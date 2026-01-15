BursaDEX+
Postingan Zcash Foundation No Longer in SEC's Crosshairs muncul di BitcoinEthereumNews.com.

Yayasan Zcash Tidak Lagi dalam Bidikan SEC

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/15 09:45
Zcash Foundation mengumumkan hari ini bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah menyelesaikan penyelidikannya terhadap organisasi tersebut dan tidak akan merekomendasikan tindakan penegakan hukum apa pun.

Ini menandai berakhirnya penyelidikan yang dimulai dengan surat panggilan pada 31 Agustus. 

Menurut pengumuman tersebut, keputusan SEC menunjukkan "komitmen yayasan terhadap transparansi dan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi yang berlaku."

Perlu dicatat bahwa penyelidikan ini dirahasiakan selama hampir 2,5 tahun. Publik tidak mengetahui bahwa Zcash Foundation sedang dalam penyelidikan aktif hingga pengumuman hari ini bahwa penyelidikan telah ditutup.

Waktu yang sempurna 

Pengumuman ini tidak bisa datang pada waktu yang lebih tepat. Ini berfungsi sebagai katalis yang sangat dibutuhkan untuk para bull menyusul krisis tata kelola baru-baru ini. 

Seperti dilaporkan oleh U.Today, seluruh tim Electric Coin Company (ECC) mengundurkan diri karena perselisihan dengan dewan Bootstrap.

Penutupan penyelidikan menunjukkan bahwa salah satu koin privasi terkemuka mengalami desentralisasi, dan tidak ada awan ketidakpastian regulasi yang menggantung di atasnya. 

Sumber: https://u.today/zcash-foundation-no-longer-in-secs-crosshairs

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

