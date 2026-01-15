Yayasan Zcash Tidak Lagi dalam Bidikan SEC

Zcash Foundation mengumumkan hari ini bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah menyelesaikan penyelidikannya terhadap organisasi tersebut dan tidak akan merekomendasikan tindakan penegakan hukum apa pun.

Ini menandai berakhirnya penyelidikan yang dimulai dengan surat panggilan pada 31 Agustus.

Menurut pengumuman tersebut, keputusan SEC menunjukkan "komitmen yayasan terhadap transparansi dan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi yang berlaku."

Anda Mungkin Juga Menyukai

Perlu dicatat bahwa penyelidikan ini dirahasiakan selama hampir 2,5 tahun. Publik tidak mengetahui bahwa Zcash Foundation sedang dalam penyelidikan aktif hingga pengumuman hari ini bahwa penyelidikan telah ditutup.

Waktu yang sempurna

Pengumuman ini tidak bisa datang pada waktu yang lebih tepat. Ini berfungsi sebagai katalis yang sangat dibutuhkan untuk para bull menyusul krisis tata kelola baru-baru ini.

Seperti dilaporkan oleh U.Today, seluruh tim Electric Coin Company (ECC) mengundurkan diri karena perselisihan dengan dewan Bootstrap.

Penutupan penyelidikan menunjukkan bahwa salah satu koin privasi terkemuka mengalami desentralisasi, dan tidak ada awan ketidakpastian regulasi yang menggantung di atasnya.