Moonbirds mengungkapkan strategi Birbillions: menciptakan versi Web3 dari Pop Mart dengan mengintegrasikan Memecoin dengan koleksi fisik.

PANews melaporkan pada 15 Januari bahwa Moonbirds mengumumkan strategi Birbillions di platform X, bertujuan untuk menciptakan "versi Web3 dari Pop Mart" dengan mengintegrasikan Memecoin dan koleksi fisik untuk membangun merek konsumen crypto-native dengan pendapatan tahunan $1 miliar. Inti dari rencana ini adalah pendekatan mesin ganda: menggunakan Memecoin BIRB sebagai lapisan penyebaran budaya dan koordinasi komunitas untuk mendorong pemasaran dan komunikasi; serta memanfaatkan kemampuan manufaktur dan distribusi dari perusahaan koleksi fisiknya, Orange Cap Games (OCG), untuk mengubah perhatian online menjadi pendapatan merchandise fisik yang berkelanjutan dan menembus IP ke pasar konsumen mainstream.

Dalam hal eksekusi strategis, OCG menghasilkan pendapatan sekitar $8 juta melalui penjualan koleksi fisik pada tahun operasi keduanya. Produk permainan kartu (TCG) saja menghasilkan penjualan lebih dari $6 juta dalam 12 bulan, sementara stiker Telegram terkait menghasilkan permintaan lebih dari $1,4 juta. Saat ini, produk OCG telah memasuki jaringan distribusi hobi terbesar di Amerika Utara, membangun saluran ritel yang stabil. Mengenai data pertumbuhan ekosistem, sejak mengakuisisi IP Moonbirds, jumlah dompet independen terkait telah tumbuh dari sekitar 10.000 menjadi hampir 400.000, menunjukkan ekspansi signifikan dari komunitasnya.