[Finterest] Apa yang perlu dipertimbangkan saat membuka akun PERA Anda

MANILA, Filipina – Dalam artikel PERA pertama, kami membahas bagaimana PERA seharusnya menjadi struktur akun pensiun dengan manfaat pajak, yang dibangun untuk memberi penghargaan pada tabungan jangka panjang.

Sekarang muncul keputusan yang sama pentingnya yang harus Anda buat saat memulai, seperti di mana membuka akun dan apa yang akan diinvestasikan.

PERA adalah ekosistem yang diatur. Ini memiliki peran, dan peran tersebut penting karena memengaruhi pengalaman Anda sebagai investor.

Di pusatnya adalah Anda, kontributor. Anda memasukkan uang, Anda memilih investasi, dan hasilnya menentukan seperti apa pensiun Anda di masa depan. Untuk mewujudkan ini, Anda umumnya perlu berurusan dengan tiga pihak.

Pertama adalah administrator PERA, entitas yang mengelola akun PERA Anda, memproses kontribusi dan transaksi, dan secara umum menjalankan struktur akun. Tugas mereka adalah menunjukkan produk PERA apa yang tersedia, memeriksa bahwa pilihan Anda sesuai dengan profil risiko Anda, dan mengirimkan pembaruan rutin tentang akun Anda.

Administrator dapat berupa bank, perusahaan trust, perusahaan asuransi, atau pialang sekuritas, yang telah dikualifikasi oleh regulatornya (Bangko Sentral ng Pilipinas, Securities and Exchange Commission, atau Insurance Commission) dan diakreditasi untuk tujuan PERA. Dalam praktiknya, inilah mengapa PERA tidak hanya ditawarkan oleh bank seperti BDO dan divisi trust BPI, tetapi juga oleh platform yang dipimpin pialang seperti DragonFi.

Kedua adalah kustodian PERA, yang menyimpan aset PERA untuk diamankan. Kustodian harus menjadi entitas terpisah yang tidak terkait dengan administrator dan bertanggung jawab untuk menerima semua dana sehubungan dengan PERA dan mempertahankan hak asuh atas sekuritas atau bukti investasi lainnya. Pemisahan itu disengaja. Ini menciptakan checks and balances sehingga pihak yang mengelola PERA Anda bukanlah pihak yang sama yang hanya memegang aset dan catatan. Kecuali Anda memilih opsi self-custody, kustodian PERA yang biasanya bekerja sama dengan administrator adalah Landbank.

Ketiga adalah penyedia produk PERA, yaitu institusi yang menawarkan produk investasi yang memenuhi syarat yang sebenarnya akan Anda beli di dalam PERA Anda. Jika Anda berinvestasi dalam Unit Investment Trust Fund (UITF) khusus PERA, misalnya, produk tersebut mungkin ditawarkan oleh bank seperti BDO atau BPI. Dalam beberapa pengaturan, administrator dan penyedia produk Anda dapat menjadi bagian dari grup bank yang sama, sehingga Anda membuka PERA Anda dan berinvestasi dalam dana PERA institusi yang sama. Dalam pengaturan lain, mereka terpisah. Jika Anda membuka PERA melalui platform seperti DragonFi, DragonFi dapat berfungsi sebagai administrator sementara UITF yang Anda beli di dalam PERA masih disediakan dan dikelola oleh divisi trust bank seperti dalam kasus BDO atau BPI.

Administrator PERA mana yang harus Anda pilih?

Pada dasarnya, dua pilihan utama yang harus Anda buat adalah di mana Anda akan membuka PERA Anda (administrator Anda) dan apa yang akan Anda investasikan (produk PERA Anda).

Mulailah dengan pertanyaan paling sederhana dan bisa dibilang paling penting: apakah pengaturan ini akan memudahkan Anda untuk tetap konsisten? PERA hanya berfungsi jika Anda terus mendanainya, jadi Anda menginginkan administrator yang sesuai dengan cara Anda benar-benar hidup dan mengelola uang.

Jika Anda sudah menjadi pengguna aktif aplikasi bank tertentu, PERA yang dikelola bank dengan BDO, BPI, atau Metrobank dapat mengurangi hambatan. Misalnya, jika Anda sudah memiliki Akun Perbankan Online BDO, Anda dapat membuka dan berinvestasi langsung melalui situs web trust BDO.

Demikian pula, jika Anda adalah trader saham aktif, administrator seperti DragonFi dapat terasa lebih intuitif, mengingat Anda dapat dengan mudah memindahkan uang tunai dari akun DragonFi yang ada ke akun PERA Anda.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah biaya, karena tidak semua administrator mengenakan tarif yang sama. Biaya biasanya datang dalam lapisan: mungkin ada biaya pengaturan atau terkait akun, biaya kustodian tunai yang dapat mencakup biaya per transaksi untuk setiap kontribusi tergantung pada pengaturan kustodian dengan Landbank, dan biaya administrasi tahunan yang sering dihitung sebagai persentase dari nilai akun PERA Anda.

Selain itu, Anda masih membayar biaya investasi yang Anda pilih. Jika Anda membeli UITF PERA, dana itu sendiri mengenakan biaya trust atau manajemen. Jika Anda membeli saham atau Real Estate Investment Trust (REIT) melalui pengaturan PERA yang dipimpin pialang, Anda biasanya akan membayar biaya perdagangan terkait pialang standar.

Produk PERA apa yang saya investasikan?

Sekarang setelah Anda memilih administrator, langkah selanjutnya adalah memutuskan apa yang sebenarnya akan Anda investasikan. Pilihan ini akan membentuk pengembalian Anda dari waktu ke waktu, tetapi harus dipandu oleh toleransi risiko Anda. PERA tidak dijamin, begitu juga investasi yang dapat Anda simpan di dalamnya. Bahkan dana yang lebih aman dapat memiliki periode pengembalian yang lebih lemah, dan opsi berbasis saham dapat berfluktuasi tajam.

Berikut adalah rangkuman singkat tentang jenis produk PERA umum yang akan Anda lihat di pasar:

Dana pasar uang – Berinvestasi dalam instrumen peso jangka sangat pendek dan umumnya dirancang untuk stabilitas dan likuiditas. Risiko biasanya rendah, tetapi pengembalian juga cenderung sederhana.

– Berinvestasi dalam instrumen peso jangka sangat pendek dan umumnya dirancang untuk stabilitas dan likuiditas. Risiko biasanya rendah, tetapi pengembalian juga cenderung sederhana. Dana obligasi pemerintah – Berinvestasi terutama dalam sekuritas pemerintah Filipina. Risiko umumnya rendah, tetapi masih dapat bergerak ketika suku bunga berubah. Ketika suku bunga naik, obligasi yang ada sering turun harganya, dan dana obligasi dapat turun sementara karena risiko suku bunga tersebut.

– Berinvestasi terutama dalam sekuritas pemerintah Filipina. Risiko umumnya rendah, tetapi masih dapat bergerak ketika suku bunga berubah. Ketika suku bunga naik, obligasi yang ada sering turun harganya, dan dana obligasi dapat turun sementara karena risiko suku bunga tersebut. Dana obligasi korporat – Berinvestasi dalam utang korporat, yang dapat menawarkan potensi hasil lebih tinggi daripada obligasi pemerintah. Trade-off-nya adalah risiko kredit yang lebih tinggi, yang berarti dana lebih terpapar pada kemungkinan bahwa beberapa penerbit melemah atau gagal membayar.

– Berinvestasi dalam utang korporat, yang dapat menawarkan potensi hasil lebih tinggi daripada obligasi pemerintah. Trade-off-nya adalah risiko kredit yang lebih tinggi, yang berarti dana lebih terpapar pada kemungkinan bahwa beberapa penerbit melemah atau gagal membayar. Dana ekuitas – Berinvestasi terutama dalam saham, yang merupakan sumber potensi pertumbuhan jangka panjang biasanya berasal. Ini juga datang dengan fluktuasi harga yang lebih besar, jadi risikonya umumnya tinggi.

– Berinvestasi terutama dalam saham, yang merupakan sumber potensi pertumbuhan jangka panjang biasanya berasal. Ini juga datang dengan fluktuasi harga yang lebih besar, jadi risikonya umumnya tinggi. Dana indeks ekuitas – Melacak indeks seperti Philippine Stock Exchange Index (PSEi) alih-alih mencoba mengalahkannya melalui pemilihan saham. Risiko masih tinggi karena masih eksposur ekuitas, tetapi cenderung lebih terdiversifikasi dan kurang bergantung pada pilihan manajer dibandingkan dana ekuitas yang dikelola secara aktif.

– Melacak indeks seperti Philippine Stock Exchange Index (PSEi) alih-alih mencoba mengalahkannya melalui pemilihan saham. Risiko masih tinggi karena masih eksposur ekuitas, tetapi cenderung lebih terdiversifikasi dan kurang bergantung pada pilihan manajer dibandingkan dana ekuitas yang dikelola secara aktif. Saham dalam Indeks PSE – Ini adalah saham blue-chip individual yang merupakan bagian dari PSEi. Ini termasuk di antara investasi yang memenuhi syarat PERA yang dapat Anda beli di DragonFi. Risiko tinggi karena terkonsentrasi pada satu posisi daripada terdiversifikasi di beberapa posisi dalam sebuah dana.

– Ini adalah saham blue-chip individual yang merupakan bagian dari PSEi. Ini termasuk di antara investasi yang memenuhi syarat PERA yang dapat Anda beli di DragonFi. Risiko tinggi karena terkonsentrasi pada satu posisi daripada terdiversifikasi di beberapa posisi dalam sebuah dana. Saham Indeks Dividend Yield – Ini adalah saham individual yang termasuk dalam PSE Dividend Yield Index, yang cenderung menjadi saham perusahaan yang secara konsisten memberikan dividen hasil tinggi. Risiko masih tinggi karena meskipun dividen dapat membantu melindungi pengembalian, mereka tidak dijamin setiap tahun, dan harga saham masih dapat berfluktuasi.

Ini adalah saham individual yang termasuk dalam PSE Dividend Yield Index, yang cenderung menjadi saham perusahaan yang secara konsisten memberikan dividen hasil tinggi. Risiko masih tinggi karena meskipun dividen dapat membantu melindungi pengembalian, mereka tidak dijamin setiap tahun, dan harga saham masih dapat berfluktuasi. REIT – Ini adalah saham perusahaan REIT yang terdaftar, yang dibangun untuk memiliki real estat penghasil pendapatan dan membayar dividen. Risiko umumnya masih tinggi karena REIT adalah ekuitas, dan mereka sensitif terhadap kondisi properti dan pergerakan suku bunga, bahkan jika dividen merupakan bagian besar dari daya tariknya.

Sebelum masuk ke PERA dan berinvestasi, selalu pastikan Anda telah melakukan riset sendiri, memahami produk dan risikonya dengan baik, dan tahu persis biaya apa yang menyertainya. – Rappler.com

Lance Spencer Yu adalah mantan jurnalis bisnis untuk Rappler. Dia kemudian bekerja sebagai analis modal swasta di MSCI, bekerja langsung dengan dana kekayaan negara, dana pensiun, dan family office di seluruh kawasan Asia-Pasifik. Dia sekarang menjabat sebagai analis investasi dan strategi di Dedale, menghasilkan riset mendalam dan dapat ditindaklanjuti untuk dana ekuitas swasta dan investor institusional.

Finterest adalah serial Rappler yang mengungkap dunia uang dan memberikan saran praktis tentang mengelola keuangan pribadi Anda.