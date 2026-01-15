Geopolitika dan Kebijakan Perdagangan Diperkirakan Akan Membentuk Lanskap Sengketa di 2026, Menurut Survei Baker McKenzie

Seiring tekanan regulasi yang meningkat di seluruh dunia, isu-isu seperti geopolitik, keamanan siber, dan penegakan pajak menjadi semakin saling terkait dengan ekonomi digital.

Bagi perusahaan yang beroperasi lintas batas, termasuk yang bergerak di bidang kripto, blockchain, dan teknologi baru, memahami lanskap sengketa dan investigasi yang terus berkembang bukan lagi pilihan.

Dalam konteks ini, firma hukum global terkemuka Baker McKenzie telah merilis Prakiraan Sengketa Global tahunannya, menyoroti risiko-risiko utama yang diperkirakan akan dihadapi organisasi di 2026, mulai dari investigasi lintas batas hingga sengketa terkait keamanan siber dan pajak.

Berikut adalah pandangan lengkap Baker McKenzie tentang bagaimana kekuatan-kekuatan ini membentuk tahun yang akan datang.

Firma hukum global terkemuka Baker McKenzie telah menerbitkan Prakiraan Sengketa Global tahunannya, menyoroti tantangan beroperasi dalam lingkungan global. Tekanan geopolitik sangat mempengaruhi risiko sengketa, dan 82% organisasi khawatir akan menghadapi investigasi lintas batas atau multi-lembaga di 2026. Selain itu, responden menunjuk keamanan siber dan pajak sebagai area risiko sengketa dan investigasi teratas mereka tahun ini di seluruh portofolio risiko yang beragam dan berisiko tinggi.

Prakiraan Firma, yang kini memasuki tahun kesembilan, didasarkan pada survei terhadap 600 pengacara senior internal dari perusahaan multinasional terkemuka di berbagai sektor, termasuk industri, manufaktur dan transportasi; barang konsumen dan ritel; kesehatan dan ilmu kehidupan; teknologi, media dan telekomunikasi; lembaga keuangan; serta energi, pertambangan dan infrastruktur.

Temuan Utama

Prakiraan Sengketa Global terbaru menyoroti bahwa organisasi memasuki 2026 dengan merasakan sengketa dari segala sisi. Di samping risiko terkait teknologi dan gangguan operasional serta rantai pasokan, geopolitik dan kebijakan perdagangan juga menjadi perhatian utama, dengan 79% responden mengidentifikasi tarif, sanksi, dan kontrol ekspor sebagai faktor pasar eksternal utama yang meningkatkan paparan mereka terhadap sengketa. Realitas geopolitik ini mendorong ketakutan akan investigasi lintas batas dan multi-lembaga, dengan 82% organisasi khawatir akan menghadapi pengawasan seperti itu di tahun mendatang. Pada saat yang sama, ancaman di bidang keamanan siber, pajak, ketenagakerjaan, dan sengketa ESG tetap menjadi perhatian utama bagi para pemimpin hukum.

Sunny Mann, Ketua Global Baker McKenzie, mengatakan, "Kami menemukan diri kami dalam paradoks. Organisasi lebih terhubung secara global dari sebelumnya, namun beroperasi dalam lingkungan geopolitik yang semakin terfragmentasi dan tidak dapat diprediksi yang secara fundamental mengubah perhitungan risiko.

Tantangan bagi perusahaan multinasional adalah bahwa integrasi global, yang dulunya dipandang sebagai lindung nilai terhadap risiko, telah menjadi kerentanan: rantai pasokan melintasi perbatasan yang dipersengketakan, aliran data menghadapi hambatan kedaulatan, dan hubungan bisnis dapat menjadi kewajiban kepatuhan dalam semalam seiring pergeseran keselarasan politik.

Teknik mitigasi utama di antara klien kami adalah diversifikasi di seluruh rantai pasokan, basis pelanggan, aliran dana, penyimpanan data, serta mitra bisnis dan investasi. Ketergantungan berlebihan pada satu pihak atau pasar adalah kerentanan."

Mengatasi rangkaian risiko yang luas seperti itu memerlukan tindakan penyeimbangan yang rumit karena organisasi mengelola tekanan yang bersaing, seringkali dengan sumber daya yang semakin terbatas. 38% responden mengatakan anggaran sengketa mereka untuk 2026 tidak memadai untuk memenuhi tingkat risiko saat ini, dengan kendala pendanaan dan sumber daya disebutkan sebagai hambatan utama untuk kesiapan litigasi.

Prakiraan juga menyoroti bahwa pajak muncul sebagai area perhatian terbesar kedua untuk sengketa dan investigasi, kemungkinan disebabkan oleh kompleksitas yang berkembang dalam kepatuhan pajak lintas batas, kerangka kerja pajak internasional baru, dan peningkatan pengawasan dari otoritas, yang menyebabkan kontroversi pajak yang lebih sering dan berisiko tinggi.

Tren Sengketa Utama: Gambaran 2026

Menurut responden, jenis-jenis sengketa berikut menyajikan risiko terbesar bagi organisasi mereka di 2026 (diperingkat berdasarkan persentase responden yang mengidentifikasi hal berikut sebagai risiko terbesar tunggal mereka):

Privasi data/keamanan siber: 18%

Pajak: 12%

Sanksi perdagangan/kontrol ekspor: 11%

ESG: 9%

Ketenagakerjaan: 8%

Tanggung jawab produk dan sengketa konsumen: 7%

Terkait AI (misalnya, bias, tanggung jawab, penyalahgunaan): 6%

Antimonopoli/persaingan: 6%

Komersial/kontrak: 6%

Kekayaan intelektual/paten/merek dagang: 6%

Merek/reputasi: 6%

Di 2026, risiko teratas organisasi untuk sengketa dan investigasi adalah sama— keamanan siber dan pajak.

Sengketa keamanan siber dan privasi data (18%) serta investigasi (17%) kini menjadi kenyataan yang tak terhindarkan dari proses dan operasi yang lebih terdigitalisasi menghadapi matriks regulasi lintas batas yang semakin meningkat dan kompleks serta serangan siber yang berkembang dalam kecanggihan hampir setiap hari.

Pajak muncul sebagai risiko sengketa (12%) dan investigasi (11%) terbesar kedua, mencerminkan kompleksitas dalam menavigasi kepatuhan pajak lintas batas, pengawasan penetapan harga transfer, dan pergeseran kerangka kerja pajak internasional. Misalnya, terlepas dari Paket Side-by-Side 5 Januari, yang memperkenalkan sejumlah safe harbor yang menguntungkan, Pilar Dua pajak minimum global OECD akan terus menambahkan lapisan kompleksitas pajak di seluruh dunia untuk perusahaan multinasional yang berinduk di AS dan non-AS. Peluncuran pajak minimum global telah menambahkan lapisan kompleksitas, dan yurisdiksi di seluruh dunia masih bergulat dengan cara menyeimbangkan implementasi mandat pajak global ke dalam hukum domestik dan menetapkan mekanisme pelaporan dan kepatuhan yang efektif dan dapat dikelola. Kekhawatiran tambahan termasuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk dapat mengelola dan mengaudit rezim yang memerlukan keakraban dengan nuansa berbagai standar akuntansi dan sistem pajak domestik. Dengan latar belakang ini, bisnis harus bersiap untuk sengketa Pilar Dua di semua yurisdiksi material.

Sanksi perdagangan dan kontrol ekspor, ESG, dan ketenagakerjaan juga termasuk di antara kekhawatiran teratas, menekankan bahwa, di samping tekanan mendesak, organisasi menangani portofolio risiko yang beragam secara lebih luas.

Teknologi, geopolitik, dan gangguan rantai pasokan mendorong risiko sengketa eksternal.

Penerapan AI yang cepat dan ancaman keamanan siber yang semakin kompleks serta regulasi privasi data telah menjadikan risiko berbasis data sebagai pendorong eksternal teratas paparan sengketa di 2026, dengan 80% responden menyebutkannya sebagai kekhawatiran. Pemerintah berupaya memperkuat kepentingan keamanan nasional, terutama di sektor infrastruktur kritis seperti energi, air, pangan, teknologi, kesehatan, dan layanan keuangan. Ini mendorong terciptanya undang-undang siber yang memberlakukan kewajiban pelaporan baru, seperti Direktif NIS2 Uni Eropa, CIRCIA AS, dan Undang-Undang Keamanan Siber Singapura. Undang-undang ini mengharuskan operator infrastruktur kritis untuk melaporkan insiden siber besar dalam jangka waktu yang ditetapkan untuk melindungi keamanan nasional dan layanan esensial.

Pada saat yang sama, 79% organisasi memandang geopolitik dan kebijakan perdagangan sebagai ancaman, karena sanksi, tarif, dan kontrol ekspor mengganggu operasi global dan menciptakan ketidakpastian dalam kontrak lintas batas dan penegakan hukum. Kekhawatiran atas geopolitik dan kebijakan perdagangan dirasakan sangat akut di Jerman (84%) dan Inggris (84%), mencerminkan kerentanan ekonomi yang sangat bergantung pada perdagangan luar negeri.

Gangguan operasional dan rantai pasokan, kekhawatiran bagi 78% responden, juga terus menguji ketahanan organisasi.

Kendala sumber daya mengekspos kerentanan dalam kesiapan risiko organisasi

Lebih dari sepertiga, 38%, organisasi melaporkan bahwa anggaran sengketa mereka untuk 2026 tidak mencukupi untuk memenuhi risiko saat ini, yang dapat menyebabkan respons yang lebih lambat dan kurang efektif terhadap sengketa. Organisasi dengan sumber daya terbatas kesulitan untuk menyelidiki masalah secara menyeluruh, melibatkan penasihat spesialis, atau mengelola beberapa kasus sekaligus. Kendala ini mengurangi fleksibilitas dan meningkatkan risiko pengambilan keputusan yang tertunda atau reaktif ketika sengketa meningkat secara tak terduga. Kendala pendanaan dan sumber daya (55%) dan ketidakmampuan untuk mengikuti perkembangan regulasi (52%) juga muncul sebagai hambatan terbesar organisasi untuk kesiapan litigasi. Hambatan seperti mengatasi kerentanan rantai pasokan (47%) dirasakan paling akut oleh sektor dengan rantai pasokan yang kompleks dan sensitif, seperti industri, manufaktur, dan transportasi.

Investigasi lintas batas menimbulkan ancaman signifikan di 2026

Luar biasa, 82% responden khawatir bahwa mereka mungkin menghadapi investigasi lintas batas di 2026, sementara pelestarian data/forensik (52%) dan koordinasi lintas batas (48%) muncul sebagai area teratas yang dikatakan organisasi menghadirkan tantangan untuk kesiapan mereka menghadapi investigasi. Ini menggarisbawahi ketidaksesuaian antara realitas risiko investigasi lintas batas yang mengancam dan kemampuan organisasi untuk mengatasinya. Kekhawatiran atas kemungkinan menghadapi investigasi lintas batas dirasakan sangat akut oleh responden di Singapura (88%) dan Hong Kong (85%). Ini kemungkinan karena posisi mereka sebagai pusat regional utama untuk perdagangan lintas batas, arus keuangan, dan pergerakan data, serta lonjakan aktivitas whistleblowing di kawasan Asia Pasifik.

Arbitrase modern memerlukan adaptasi terhadap kompleksitas.

Arbitrase internasional terus menjadi landasan penyelesaian sengketa lintas batas, dihargai karena fleksibilitas, netralitas, kerahasiaan, dan keberlakuannya lintas batas. Dalam jangka menengah, organisasi memperkirakan tantangan terbesar untuk arbitrase internasional akan muncul dari transformasi digital dan keamanan data, biaya dan durasi, serta isu geopolitik. Adopsi dan integrasi teknologi dan keamanan data, khususnya ancaman keamanan siber dan penggunaan AI yang etis, diperkirakan akan menghadirkan tantangan di area seperti sidang virtual, manajemen bukti digital, dan penelitian hukum.

Tentang Baker McKenzie

Prakiraan Sengketa Global 2026 Baker McKenzie mensurvei 600 pengambil keputusan senior dengan tanggung jawab atau memiliki peran kunci dalam sengketa dan investigasi di organisasi besar (pendapatan tahunan lebih besar dari USD 500 juta). Responden berbasis di AS, Inggris, Jerman, Singapura, Hong Kong, dan Brasil.

Dengan lebih dari 1.000 pengacara berpengalaman yang mengkhususkan diri dalam sengketa dan investigasi, yang memiliki akar di yurisdiksi asal mereka dan pengetahuan sektor yang mendalam, Praktik Penyelesaian Sengketa Baker McKenzie adalah salah satu yang terbesar dan paling diakui di dunia. Secara konsisten diperingkat teratas oleh survei pasar terkemuka, praktik ini mendukung klien multinasional dengan tantangan paling kompleks dan kritis bisnis mereka di seluruh dunia, terutama sengketa multiyurisdiksi berisiko tinggi. Kasus-kasus Firma sering melibatkan isu-isu baru dan menetapkan preseden di negara-negara di seluruh dunia, termasuk pasar di mana firma hukum pesaing tidak memiliki kehadiran lokal.

