Figure Technologies meluncurkan jaringan OPEN untuk penerbitan saham asli on-chain

Figure Technologies telah meluncurkan platform berbasis blockchain baru yang dirancang untuk membawa saham perusahaan publik secara langsung on-chain, menandai dorongan baru ke pasar ekuitas yang dibangun tanpa perantara tradisional.

Perusahaan mengumumkan pada 14 Januari bahwa mereka telah meluncurkan On-Chain Public Equity Network, atau OPEN, yang memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan dan memperdagangkan ekuitas yang terdaftar secara native di blockchain daripada direpresentasikan sebagai versi tokenisasi dari sekuritas tradisional.

Pendekatan blockchain-native untuk ekuitas publik

Menurut Figure, OPEN berbeda dari upaya tokenisasi sebelumnya dengan mendaftarkan ekuitas secara langsung on-chain alih-alih mencerminkan sekuritas yang disimpan di Depository Trust and Clearing Corporation. Perdagangan akan berlangsung melalui Alternative Trading System Figure menggunakan limit order book, memungkinkan perdagangan berkelanjutan daripada jam pasar tetap.

Pemegang saham juga akan dapat meminjam atau meminjamkan saham mereka melalui protokol Democratized Prime Figure, sebuah platform decentralized finance yang menghilangkan kebutuhan akan prime broker tradisional. Perusahaan mengatakan pendekatan ini dimaksudkan untuk menurunkan biaya, meningkatkan akses, dan mengembalikan lebih banyak nilai kepada investor.

Figure mengatakan jaringan ini mengurangi biaya modal dan kepatuhan yang terkait dengan infrastruktur DTCC, memungkinkan self-custody dan self-settlement perdagangan, dan memperkenalkan portfolio margining lintas kelas aset, termasuk kripto.

Platform ini juga menggantikan proses stock loan locate standar dengan order book yang transparan, mengarahkan ekonomi peminjaman saham kembali kepada pemegang saham.

"OPEN menciptakan kembali perdagangan ekuitas," kata Mike Cagney, executive chairman Figure. Ia menambahkan bahwa setelah menghasilkan lebih dari $20 miliar dalam kredit on-chain, perusahaan kini membawa ekuitas publik ke blockchain Provenance.

Penerbit pertama dan dukungan pasar

Figure berencana menjadi perusahaan pertama yang menerbitkan ekuitas di OPEN. Perusahaan mengajukan pernyataan pendaftaran publik pada November 2025 untuk penawaran sekunder non-dilutif yang akan menggunakan jaringan baru. Perusahaan mengatakan saham yang terdaftar di OPEN akan dapat ditukar dengan ekuitas yang terdaftar di Nasdaq, memungkinkan likuiditas mengalir antara kedua pasar.

Pelaku pasar sudah mempersiapkan untuk mendukung platform ini. Jump Trading telah mulai onboarding untuk menyediakan layanan market-making, sementara BitGo akan menawarkan layanan kustodi dan penandatanganan yang memenuhi syarat bagi pemegang saham yang membutuhkannya.

Mike Belshe, chief executive BitGo, mengatakan peluncuran ini mencerminkan minat industri yang berkembang dalam struktur pasar blockchain-native dan menggambarkan OPEN sebagai langkah maju untuk infrastruktur aset digital dan pasar modal.

Bagian dari strategi blockchain yang lebih luas

Peluncuran OPEN dibangun di atas aktivitas terbaru Figure di seluruh aset dunia nyata dan decentralized finance. Selama setahun terakhir, perusahaan telah melakukan tokenisasi utang publik, memperkenalkan stablecoin yang menghasilkan yield yang terdaftar di SEC, dan memperluas platform pinjaman dan kredit berbasis blockchain-nya.

Figure mengatakan sedang mengumpulkan tim pengembangan bisnis khusus untuk mendukung adopsi OPEN dan telah mengamankan komitmen pertamanya untuk penerbitan ekuitas on-chain di masa depan. Perusahaan mengharapkan minat dari perusahaan blockchain-native, perusahaan aset digital, dan pelaku pasar tradisional yang mencari struktur pasar ekuitas yang lebih efisien.

Figure Technology Solutions terdaftar di Nasdaq dan mengoperasikan pasar modal berbasis blockchain yang digunakan oleh lebih dari 200 mitra. Anak perusahaannya termasuk Figure Securities, yang mengoperasikan alternative trading system perusahaan di bawah pengawasan FINRA dan SIPC.