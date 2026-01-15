BursaDEX+
Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah menutup investigasinya terhadap Zcash Foundation tanpa mengambil tindakan penegakan hukum, mengakhiri penyelidikan yang dimulai

SEC AS Menutup Penyelidikan Zcash Foundation Tanpa Tindakan Penegakan Hukum

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2026/01/15 12:09
Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah menutup penyelidikannya terhadap Zcash Foundation tanpa mengambil tindakan penegakan hukum, mengakhiri penyelidikan yang dimulai pada tahun 2023.

Ringkasan
  • SEC menyelesaikan penyelidikannya terhadap Zcash Foundation tanpa merekomendasikan penegakan hukum atau perubahan regulasi.
  • Penyelidikan dimulai pada Agustus 2023 dan berfokus pada potensi masalah sekuritas yang terkait dengan pendanaan dan tata kelola Zcash.
  • ZEC naik setelah pengumuman tersebut karena investor menyambut baik penghapusan risiko regulasi yang sudah berlangsung lama.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah menutup penyelidikannya terhadap Zcash Foundation tanpa merekomendasikan tindakan penegakan hukum apa pun, mengakhiri peninjauan yang dimulai lebih dari dua tahun lalu.

Yayasan tersebut mengungkapkan hasilnya pada 14 Januari, menyatakan bahwa regulator menginformasikan bahwa tidak akan ada tuntutan atau tindakan korektif yang dilakukan sehubungan dengan penyelidikan tersebut.

Penyelidikan berakhir setelah peninjauan bertahun-tahun

Peninjauan SEC dimulai pada 31 Agustus 2023, ketika Zcash Foundation menerima surat panggilan yang terkait dengan penyelidikan berlabel "In the Matter of Certain Crypto Asset Offerings (SF-04569)." Penyelidikan tersebut berfokus pada potensi masalah hukum sekuritas terkait struktur pendanaan dan tata kelola Zcash.

Dalam pernyataannya, yayasan tersebut mengatakan keputusan ini mencerminkan fokus jangka panjangnya pada transparansi dan kepatuhan regulasi. Yayasan juga menyatakan bahwa organisasi tetap berkomitmen untuk mengembangkan alat keuangan bagi masyarakat umum yang mengutamakan privasi.

https://twitter.com/zcashfoundation/status/2011488018465538541?s=46&t=nznXkss3debX8JIhNzHmzw

Sejak surat panggilan dikeluarkan, ekosistem Zcash (ZEC) telah beroperasi di bawah ketidakpastian regulasi. Hasil terbaru ini memberikan kelegaan yang sangat dibutuhkan. 

Fitur paling terkenal dari Zcash adalah transaksi terlindunginya, yang memungkinkan pengguna mempertahankan verifikasi on-chain sambil menjaga kerahasiaan detail transaksi.

Reaksi pasar dan konteks yang lebih luas

Setelah berita tersebut muncul, token Zcash, ZEC, melonjak tajam, naik sekitar 10% hingga 14% seiring meningkatnya aktivitas perdagangan. Lonjakan tersebut mencerminkan kembalinya kepercayaan investor di tengah tanda-tanda bahwa tekanan regulasi mereda.

Keputusan tersebut juga sesuai dengan tren yang lebih besar dari SEC yang menarik diri dari beberapa kasus yang melibatkan cryptocurrency. Kasus-kasus profil tinggi baru-baru ini telah berakhir tanpa penegakan hukum, menambah tanda-tanda sikap regulasi yang lebih lunak terhadap bagian dari sektor tersebut.

Tahun 2026 telah melihat awal yang lebih kuat untuk cryptocurrency yang berfokus pada privasi, dengan Zcash menjadi salah satu pemenang terbesar dari pergeseran sentimen ini.

Masalah tata kelola tetap menjadi fokus

Resolusi regulasi ini datang pada saat perubahan internal bagi ekosistem Zcash. Awal bulan ini, seluruh tim pengembangan di Electric Coin Company, yang telah memimpin pengembangan inti Zcash, mengundurkan diri menyusul perselisihan tata kelola dengan dewan nirlaba pengawasnya.

Mantan kepemimpinan ECC menggambarkan situasi tersebut sebagai kerusakan dalam kondisi kerja, mendorong tim untuk pergi dan membentuk perusahaan baru untuk terus membangun alat yang berfokus pada privasi. Tak lama setelah itu, para pengembang mengumumkan rencana untuk dompet baru, bernama cashZ, berdasarkan teknologi Zcash yang ada, dengan opsi bagi pengguna untuk bermigrasi dengan mudah.

Meskipun tantangan tata kelola tetap belum terselesaikan, berakhirnya penyelidikan SEC menghilangkan hambatan eksternal utama bagi Zcash Foundation saat bergerak maju.

