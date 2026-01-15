OranjeBTC membangun perbendaharaan BTC terbesar di Amerika Latin di tengah ketidakstabilan mata uang regional

Perusahaan treasury Bitcoin telah berkembang selama setahun terakhir karena investor pasar publik mencari cara baru untuk mendapatkan eksposur terhadap aset digital, dengan sebagian besar kendaraan terkonsentrasi di Amerika Utara dan Eropa.

Perusahaan saat ini memegang 3.722 Bitcoin, kata Sam Callahan, direktur riset pasar dan strategi di OranjeBTC, kepada TheStreet Roundtable. Skala perusahaan memberikan keuntungan operasional di sektor treasury Bitcoin.

"Salah satu keunggulan yang Anda miliki dengan perusahaan treasury Bitcoin adalah skala," kata Callahan. "Ketika Anda memiliki perusahaan treasury Bitcoin yang besar, Anda memiliki banyak pilihan dalam hal apa yang dapat Anda lakukan."

Menurut Callahan, neraca yang lebih besar memungkinkan perusahaan treasury untuk mengakses produk terstruktur, strategi derivatif, dan instrumen pasar modal lainnya yang tidak dapat dimanfaatkan secara efisien oleh entitas yang lebih kecil. Skala tersebut juga memberikan keuntungan likuiditas, memungkinkan OranjeBTC untuk menerbitkan sekuritas yang didukung oleh Bitcoin dan berpotensi menghasilkan pendapatan melalui strategi derivatif, kata Callahan.

Fokus geografis perusahaan mencerminkan kondisi ekonomi regional. Amerika Latin telah mengalami ketidakstabilan mata uang dan inflasi yang terus-menerus di berbagai negara, menciptakan permintaan untuk eksposur Bitcoin yang berbeda dari kondisi di ekonomi yang lebih stabil, menurut Callahan.

"Wilayah itu sangat membutuhkan Bitcoin karena devaluasi dan ketidakstabilan mata uang," kata Callahan dalam wawancara tersebut.

OranjeBTC mewakili salah satu dari sedikit kendaraan yang terdaftar secara publik di wilayah tersebut yang menawarkan eksposur Bitcoin yang mematuhi mandat investasi institusional, menurut Callahan. "Tidak banyak kendaraan yang terdaftar secara publik yang mematuhi mandat investasi untuk mendapatkan eksposur Bitcoin di wilayah itu," katanya.

Perusahaan telah menyusun strateginya di sekitar akumulasi jangka panjang, edukasi, dan akses pasar, menurut informasi yang diberikan selama wawancara. Perusahaan treasury aset digital menghadapi pengawasan yang meningkat terhadap praktik manajemen neraca seiring sektor ini semakin matang.