Litecoin (LTC) Menargetkan Penembusan di Atas $80 Menyusul Inklusi dalam meinKrypto DZ Bank

DZ Bank, bank terbesar kedua di Jerman, menerima persetujuan dari Otoritas Pengawas Keuangan Jerman (BaFin) untuk memulai operasi platform meinKrypto. Platform baru ini akan memulai operasi perdagangan dengan empat cryptocurrency, termasuk Litecoin (LTC), di antaranya. Persetujuan ini memungkinkan operasi platform melalui Regulasi Pasar Aset Kripto UE (MiCAR).

Dengan meluncurkan meinKrypto, DZ Bank mengambil langkah sangat berani ke dalam ruang kripto dengan menyediakan platform yang aman untuk kripto bagi pelanggannya. Dengan penambahan Litecoin sebagai bagian dari produk awalnya, DZ Bank mengambil langkah sangat signifikan menuju adopsi kripto sebagai formalitas di Jerman dan mungkin di seluruh Eropa.

Litecoin (LTC) Menargetkan $80 Agar Bulls Dapat Melanjutkan

Namun, analis kripto, CryptoWZRD, menunjukkan bahwa Litecoin (LTC) mengakhiri hari dengan penutupan sedikit positif, memberikan harapan kepada para trader. Fokus berikutnya, bagaimanapun, akan pada LTCBTC, yang perlu menunjukkan aksi positif yang lebih kuat jika tren positif penuh ingin tercapai. Trader harus memperhatikan chart intraday, karena mereka mungkin dapat memberikan petunjuk penting tentang aksi yang mungkin terjadi berikutnya untuk Litecoin.

Sumber: X

Level $80,00 adalah level penting untuk Litecoin dalam jangka pendek. Penembusan di atas level support penting ini adalah indikasi kuat bahwa cerita bullish akan berlanjut, sementara penembusan di bawah level ini dapat menyebabkan pergerakan harga yang volatil yang dapat mengakibatkan kurangnya tren yang jelas untuk Litecoin. Penting untuk dicatat bagaimana Litecoin berkinerja di sekitar level ini dalam beberapa sesi berikutnya bersama dengan kinerjanya pada LTCBTC.

Teknikal Menunjukkan Konsolidasi Sebelum Pembalikan

Dari perspektif teknikal, nilai RSI terlihat pada 41,11, yang mendekati area oversold; oleh karena itu, ada kemungkinan harga dapat bergerak naik karena ada perubahan dalam tren. Garis ungu pada grafik menggambarkan momentum bearish.

Sumber: TradingView

Namun, pada indikator MACD, nilai negatif ditunjukkan dalam histogram MACD, menunjukkan bahwa tren bearish sedang berlaku. Garis MACD berada di bawah garis sinyal, menunjukkan bahwa momentum berada di sisi negatif. Nilai negatif histogram menunjukkan downtrend yang kuat dalam harga Litecoin.

