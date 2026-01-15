SEC Menutup Penyelidikan Zcash Foundation Tanpa Tindakan Penegakan

SEC AS menutup penyelidikan terhadap Zcash Foundation, mengakhiri tinjauan kripto selama dua tahun tanpa penalti, denda, atau perubahan regulasi.

Zcash Foundation mengonfirmasi SEC AS telah secara resmi menutup penyelidikannya tanpa tindakan penegakan. Oleh karena itu, organisasi nirlaba tersebut mengatakan regulator tidak akan mengejar tuduhan, denda, atau pemulihan terkait operasi. Selain itu, keputusan ini menghilangkan ketidakpastian regulasi jangka panjang atas penawaran aset kripto yang terkait dengan Zcash.

SEC Mengakhiri Penyelidikan Zcash Setelah Tinjauan Regulasi yang Diperpanjang

Penyelidikan dimulai dengan penerbitan surat panggilan oleh SEC pada 31 Agustus 2023. Pada saat itu, penyelidikan diberi label "In the Matter of Certain Crypto Asset Offerings" di bawah bendera kasus investigasi internal SF-04569. Yang penting, tinjauan berpusat pada aktivitas tertentu yang terkait dengan Zcash.

Menurut yayasan tersebut, SEC meninjau model pendanaan yang terkait dengan pengembangan Zcash. Selain itu, struktur tata kelola dan distribusi token juga ditinjau oleh regulator. Namun, lembaga tersebut akhirnya menemukan bahwa elemen-elemen ini tidak layak untuk ditegakkan di bawah hukum sekuritas federal.

Bacaan Terkait: Harga Zcash (ZEC) Menghadapi Tekanan Berat, Membidik $300 Setelah Perpecahan Pengembang Inti | Live Bitcoin News

Zcash Foundation mengatakan SEC memberitahunya bahwa lembaga tersebut tidak bermaksud untuk merekomendasikan tindakan apa pun. Secara khusus, regulator mengatakan tidak akan merekomendasikan penalti dan denda atau perubahan operasional yang diwajibkan. Akibatnya, masalah ini sekarang dianggap telah sepenuhnya terselesaikan.

Penyelidikan berlangsung lebih dari dua tahun sejak tanggal surat panggilan awal. Selama periode ini, yayasan mengatakan, mereka bekerja sama dengan semua permintaan dokumen. Sementara itu, operasi rutin dan pengembangan terkait protokol berlanjut tanpa gangguan.

Dalam pernyataannya, yayasan menekankan keterbukaan sepanjang proses. Selain itu, yayasan menyatakan bahwa keterlibatan yang konsisten dengan regulasi juga membantu memperjelas struktur nirlabanya. Akibatnya, kepemimpinan menyatakan hasil kepatuhan yang afirmatif.

Organisasi tersebut menambahkan bahwa penutupan ini memungkinkan fokus baru pada misi yang dinyatakannya. Khususnya, misi tersebut difokuskan pada mendukung infrastruktur keuangan yang menjaga privasi. Oleh karena itu, prioritas pengembangan diperkirakan akan kembali ke jalurnya.

Metrik Pasar Zcash Mencerminkan Dampak Kejelasan Regulasi

Setelah pengungkapan, data pasar Zcash terlihat dengan pergerakan sedikit ke atas. Pada saat pelaporan, ZEC diperdagangkan sekitar $442,87 dengan kenaikan 1,93% dalam 24 jam. Namun, kondisi pasar yang lebih umum tetap berpengaruh.

Kapitalisasi pasar Zcash sekitar $7,30 miliar. Sementara itu, volume perdagangan 24 jam mencapai sekitar $771,24 juta, mencerminkan tingkat likuiditas yang konsisten. Angka-angka ini menunjukkan respons yang terbatas namun positif dari investor.

Yayasan mengaitkan penyelesaian tersebut dengan perkembangan regulasi yang lebih besar. Baru-baru ini, SEC telah menutup penyelidikan terhadap perusahaan kripto lainnya. Misalnya, kasus yang berkaitan dengan Robinhood dan Crypto.com juga telah disimpulkan tanpa penegakan.

Penutupan ini telah dilakukan di bawah kepemimpinan SEC yang baru, menurut laporan publik. Oleh karena itu, pengamat mengamati potensi langkah menuju penyelesaian penyelidikan kripto warisan. Namun, masih mungkin untuk menegakkan di mana pelanggaran ditemukan.

Yayasan Zcash menegaskan kembali komitmennya terhadap operasi yang legal. Selain itu, yayasan mengatakan inisiatif masa depan akan terus berfokus pada pertimbangan kepatuhan. Dengan demikian, keterlibatan regulasi masih merupakan bagian dari strategi jangka panjangnya.

Pengumuman tersebut diposting melalui saluran media sosial resmi yayasan. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa tinjauan SEC telah berakhir secara konklusif. Pada akhirnya, penutupan ini menghilangkan beban yang telah ada sejak 2023.

Postingan SEC Closes Zcash Foundation Probe With No Enforcement Action muncul pertama kali di Live Bitcoin News.