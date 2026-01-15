GooMoney Mengamankan Dukungan Strategis Senilai $19,3 Juta dalam BTC Menjelang Peluncuran

[SIARAN PERS – Zurich, Swiss, 14 Januari 2026]

GooMoney, protokol treasury on-chain berbasis Bitcoin yang berfokus pada menghasilkan yield berdenominasi BTC, mengumumkan bahwa mereka telah mengamankan komitmen strategis sebesar 200 BTC ($19,3 juta) sambil berhasil menyelesaikan Tahap 1 dari Fair Launch-nya.

100 BTC telah didepositkan on-chain, dengan sisa modal yang dikomitmenkan oleh mitra strategis akan digunakan secara bertahap setelah peluncuran publik GooMoney.

Peserta strategis termasuk Lorenzo dan B² Network, proyek infrastruktur berbasis Bitcoin yang mengembangkan lapisan penyelesaian dan yield untuk AI dan keuangan terdesentralisasi. Komitmen awal ini menempatkan GooMoney di antara protokol DeFi berbasis Bitcoin teratas yang berupaya memperkenalkan yield dan pertumbuhan treasury tanpa ketergantungan pada standar berbasis USD.

GooMoney bertujuan untuk memperluas treasury-nya menjadi 1.000 BTC ($95 juta) setelah peluncuran, dengan target pencapaian pada Q1 2026, tergantung pada kondisi pasar. Peluncuran protokol sudah dekat, dengan target saat ini ditetapkan pada akhir Januari.

Model Treasury Terdesentralisasi Berbasis Bitcoin

GooMoney berfungsi sebagai Strategy on-chain terdesentralisasi (sebelumnya MicroStrategy), membangun treasury yang didukung oleh Bitcoin dan menerbitkan $GOO, sebuah token yang selalu didukung oleh setidaknya satu satoshi. Desain ini memperkenalkan harga dasar BTC yang sebenarnya, memastikan bahwa $GOO mempertahankan nilai intrinsik sambil memanfaatkan Bitcoin secara produktif di blockchain.

Protokol ini menggabungkan mekanisme bonding, agregasi yield, dan manajemen treasury yang sistematis dalam upaya menjadikan Bitcoin sebagai aset cadangan yang produktif. Tim menyebut kerangka kerja ini sebagai Bitcoin Yield Standard, sebuah model yang dirancang untuk memungkinkan pertumbuhan yang diukur langsung dalam BTC daripada dalam nilai USD.

Tahap 2 Fair Launch Dibuka 21 Januari

Tahap 2 dari Fair Launch GooMoney dijadwalkan dimulai pada 21 Januari dan akan menampilkan $GOO dan $sGOO, versi staking dari token asli protokol.

Peserta akan dapat memperoleh $sGOO dengan tingkat penerbitan tetap yang setara dengan diskon ~70% relatif terhadap harga referensi token generation event (TGE) sebesar 4 satoshi per $GOO. Periode pengembalian dana juga akan tersedia untuk semua peserta sebelum protokol diluncurkan.

Pemegang $sGOO akan berpartisipasi langsung dalam distribusi yield berdenominasi BTC GooMoney dan model pertumbuhan treasury jangka panjang sejak awal.

Anda dapat mengamankan tempat Anda di Tahap 2 dengan mengunjungi halaman penjualan dan menghubungkan dompet dengan saldo minimal 0,001 BTC.

Fase Pertumbuhan dan Stabilitas

Selama Fase Pertumbuhan, GooMoney akan menawarkan obligasi dengan diskon relatif terhadap harga pasar, menangkap premium yang didistribusikan kepada staker $sGOO sebagai yield, memperkuat flywheel di mana return yang menarik menarik peserta baru dan mempercepat ekspansi treasury.

Seiring treasury berkembang, protokol bertransisi ke Fase Stabilitas, berfokus pada generasi yield berkelanjutan melalui strategi Bitcoin yang terdiversifikasi yang dimaksudkan untuk memperkuat dukungan BTC per token dari waktu ke waktu.

Tentang GooMoney

GooMoney adalah The Bitcoin Yield Standard, mata uang cadangan berbasis satoshi pertama yang dirancang untuk menghasilkan yield berdenominasi BTC yang nyata. Setiap token GOO didukung oleh setidaknya 1 satoshi, dengan bukti on-chain dan treasury yang didukung oleh strategi Bitcoin penghasil yield. GooMoney menumbuhkan cadangan dan Protocol-Owned Liquidity-nya melalui obligasi, menciptakan flywheel gabungan dari yield, likuiditas, dan governance. Dibangun oleh para ahli DeFi dalam obligasi, metadex, dan pinjaman, GooMoney dirancang sebagai aset cadangan berkelanjutan yang berbasis BTC.

Postingan GooMoney Secures $19.3M in BTC Strategic Backing Ahead of Launch pertama kali muncul di CryptoPotato.