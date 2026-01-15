BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
[SIARAN PERS – Zurich, Swiss, 14 Januari 2026] GooMoney, protokol treasury on-chain berbasis Bitcoin yang berfokus pada menghasilkan yield berdenominasi BTC, mengumumkan[SIARAN PERS – Zurich, Swiss, 14 Januari 2026] GooMoney, protokol treasury on-chain berbasis Bitcoin yang berfokus pada menghasilkan yield berdenominasi BTC, mengumumkan

GooMoney Mengamankan Dukungan Strategis Senilai $19,3 Juta dalam BTC Menjelang Peluncuran

Penulis: CryptoPotatoSumber: CryptoPotato
2026/01/15 14:19
Bitcoin
BTC$95,490.4-0.19%

[SIARAN PERS – Zurich, Swiss, 14 Januari 2026]

GooMoney, protokol treasury on-chain berbasis Bitcoin yang berfokus pada menghasilkan yield berdenominasi BTC, mengumumkan bahwa mereka telah mengamankan komitmen strategis sebesar 200 BTC ($19,3 juta) sambil berhasil menyelesaikan Tahap 1 dari Fair Launch-nya.

100 BTC telah didepositkan on-chain, dengan sisa modal yang dikomitmenkan oleh mitra strategis akan digunakan secara bertahap setelah peluncuran publik GooMoney.

Peserta strategis termasuk Lorenzo dan B² Network, proyek infrastruktur berbasis Bitcoin yang mengembangkan lapisan penyelesaian dan yield untuk AI dan keuangan terdesentralisasi. Komitmen awal ini menempatkan GooMoney di antara protokol DeFi berbasis Bitcoin teratas yang berupaya memperkenalkan yield dan pertumbuhan treasury tanpa ketergantungan pada standar berbasis USD.

GooMoney bertujuan untuk memperluas treasury-nya menjadi 1.000 BTC ($95 juta) setelah peluncuran, dengan target pencapaian pada Q1 2026, tergantung pada kondisi pasar. Peluncuran protokol sudah dekat, dengan target saat ini ditetapkan pada akhir Januari.

Model Treasury Terdesentralisasi Berbasis Bitcoin

GooMoney berfungsi sebagai Strategy on-chain terdesentralisasi (sebelumnya MicroStrategy), membangun treasury yang didukung oleh Bitcoin dan menerbitkan $GOO, sebuah token yang selalu didukung oleh setidaknya satu satoshi. Desain ini memperkenalkan harga dasar BTC yang sebenarnya, memastikan bahwa $GOO mempertahankan nilai intrinsik sambil memanfaatkan Bitcoin secara produktif di blockchain.

Protokol ini menggabungkan mekanisme bonding, agregasi yield, dan manajemen treasury yang sistematis dalam upaya menjadikan Bitcoin sebagai aset cadangan yang produktif. Tim menyebut kerangka kerja ini sebagai Bitcoin Yield Standard, sebuah model yang dirancang untuk memungkinkan pertumbuhan yang diukur langsung dalam BTC daripada dalam nilai USD.

Tahap 2 Fair Launch Dibuka 21 Januari

Tahap 2 dari Fair Launch GooMoney dijadwalkan dimulai pada 21 Januari dan akan menampilkan $GOO dan $sGOO, versi staking dari token asli protokol.

Peserta akan dapat memperoleh $sGOO dengan tingkat penerbitan tetap yang setara dengan diskon ~70% relatif terhadap harga referensi token generation event (TGE) sebesar 4 satoshi per $GOO. Periode pengembalian dana juga akan tersedia untuk semua peserta sebelum protokol diluncurkan.

Pemegang $sGOO akan berpartisipasi langsung dalam distribusi yield berdenominasi BTC GooMoney dan model pertumbuhan treasury jangka panjang sejak awal.

Anda dapat mengamankan tempat Anda di Tahap 2 dengan mengunjungi halaman penjualan dan menghubungkan dompet dengan saldo minimal 0,001 BTC.

Fase Pertumbuhan dan Stabilitas

Selama Fase Pertumbuhan, GooMoney akan menawarkan obligasi dengan diskon relatif terhadap harga pasar, menangkap premium yang didistribusikan kepada staker $sGOO sebagai yield, memperkuat flywheel di mana return yang menarik menarik peserta baru dan mempercepat ekspansi treasury.

Seiring treasury berkembang, protokol bertransisi ke Fase Stabilitas, berfokus pada generasi yield berkelanjutan melalui strategi Bitcoin yang terdiversifikasi yang dimaksudkan untuk memperkuat dukungan BTC per token dari waktu ke waktu.

Tentang GooMoney

GooMoney adalah The Bitcoin Yield Standard, mata uang cadangan berbasis satoshi pertama yang dirancang untuk menghasilkan yield berdenominasi BTC yang nyata. Setiap token GOO didukung oleh setidaknya 1 satoshi, dengan bukti on-chain dan treasury yang didukung oleh strategi Bitcoin penghasil yield. GooMoney menumbuhkan cadangan dan Protocol-Owned Liquidity-nya melalui obligasi, menciptakan flywheel gabungan dari yield, likuiditas, dan governance. Dibangun oleh para ahli DeFi dalam obligasi, metadex, dan pinjaman, GooMoney dirancang sebagai aset cadangan berkelanjutan yang berbasis BTC.

Postingan GooMoney Secures $19.3M in BTC Strategic Backing Ahead of Launch pertama kali muncul di CryptoPotato.

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$95,490.4
$95,490.4$95,490.4
+0.95%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/17 03:25