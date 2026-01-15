Pembaruan Pasar Harian: Bitcoin Menantang Kelemahan Pasar Saham Sambil Mempertahankan Level Kunci $96,000

TLDR

Bitcoin bertahan di atas $96.000 pada hari Kamis setelah mengalami reli 6% selama seminggu terakhir, sementara total nilai pasar kripto mencapai $3,25 triliun sebelum kenaikan melambat

Kontrak berjangka saham AS sebagian besar tetap datar setelah indeks utama mencatat kerugian berturut-turut pertama di tahun 2026, dengan S&P 500 turun 0,5% dan Nasdaq merosot 1%

Harga minyak turun untuk pertama kalinya dalam enam hari setelah Presiden Trump mengisyaratkan potensi penundaan aksi militer terhadap Iran, meredakan ketegangan geopolitik

Saham teknologi memimpin kerugian hari Rabu, dengan Nvidia menurun meskipun menerima persetujuan untuk ekspor chip ke China di tengah laporan tarif baru 25% pada semikonduktor

Indeks sentimen pasar kripto naik ke 48, level tertinggi sejak akhir Oktober, sementara kinerja beragam di seluruh token utama menunjukkan konsolidasi setelah kenaikan baru-baru ini

Bitcoin mempertahankan posisinya di atas $96.000 pada hari Kamis saat pasar cryptocurrency menunjukkan tanda-tanda pendinginan setelah reli kuat di awal minggu. Cryptocurrency terbesar diperdagangkan mendekati $96.200, naik sekitar 1% selama 24 jam dan sekitar 6% untuk minggu ini.

Harga Bitcoin (BTC)

Total nilai pasar kripto naik hampir 5% menjadi sekitar $3,25 triliun selama sesi hari Kamis sebelum momentum melambat. Ether melayang di sekitar $3.300, mencatat kenaikan yang lebih kecil dibandingkan dengan kinerja bitcoin baru-baru ini.

Indeks sentimen pasar kripto naik ke 48, level tertinggi sejak akhir Oktober. Pembacaan ini menunjukkan trader semakin nyaman mengambil posisi setelah akhir tahun 2025 yang penuh kehati-hatian.

Kinerja di seluruh cryptocurrency utama tetap beragam pada hari Kamis. Solana dan BNB menunjukkan kekuatan, sementara XRP turun sekitar 3% selama 24 jam. Dogecoin turun lebih dari 3%, tertinggal dari pasar yang lebih luas.

Alex Kuptsikevich, kepala analis pasar di FxPro, mencatat posisi teknis bitcoin telah membaik. Cryptocurrency tersebut telah melewati beberapa level resistensi penting dan sekarang memiliki ruang untuk bergerak menuju kisaran $100.000 hingga $106.000.

Pasar Saham Berhenti Setelah Penurunan Berturut-turut Pertama

Kontrak berjangka saham AS diperdagangkan mendekati level datar pada hari Kamis menyusul kerugian berturut-turut pertama untuk indeks utama di tahun 2026. Kontrak berjangka pada Dow Jones Industrial Average dan S&P 500 bergerak di sekitar level tidak berubah.

E-Mini S&P 500 Mar 26 (ES=F)

Kontrak pada Nasdaq 100 yang berat teknologi naik tipis 0,2%. Kenaikan sederhana terjadi setelah saham teknologi memimpin penjualan pada hari Rabu di seluruh Wall Street.

S&P 500 ditutup turun 0,5% pada hari Rabu, sementara Nasdaq Composite turun 1%. Ketiga patokan utama mencatat penurunan berturut-turut untuk pertama kalinya tahun ini.

Saham teknologi menghadapi tekanan meskipun ada beberapa perkembangan positif. Nvidia melihat sahamnya menurun bahkan setelah AS secara resmi menyetujui ekspor chip-nya ke China. Laporan muncul tentang tarif potensial 25% pada impor semikonduktor tertentu, membebani saham pembuat chip tersebut.

Faktor Geopolitik Berdampak pada Sentimen Risiko

Harga minyak turun untuk pertama kalinya dalam enam hari setelah Presiden Trump mengisyaratkan dia mungkin menunda aksi militer terhadap Iran. Komentar tersebut meredakan ketegangan geopolitik langsung yang telah mendukung harga energi.

Logam mulia turun dari rekor tertinggi pada hari Kamis. Ekuitas Asia turun tipis saat investor beralih keluar dari saham teknologi.

Pejabat pemerintahan Trump bertemu pada hari Rabu dengan pemimpin Denmark dan Greenland saat presiden terus mendorong kontrol AS atas Greenland. Seorang pejabat Denmark mengatakan pembicaraan gagal menyelesaikan apa yang dia sebut ketidaksepakatan fundamental tentang kepemilikan.

Pasar juga bereaksi terhadap kritik berkelanjutan Trump terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Kekhawatiran tentang independensi Fed meningkat setelah Powell mengkonfirmasi Departemen Kehakiman telah membuka investigasi kriminal yang melibatkan kepala bank sentral.

Investor akan mengamati sekelompok pendapatan baru dari Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan BlackRock pada hari Kamis. Data klaim pengangguran mingguan juga dijadwalkan untuk dirilis.

Stablecoin tetap stabil, dengan tether dan USDC bertahan dekat dengan pasak dolar mereka. Stabilitas tersebut menunjukkan tidak ada tanda-tanda tekanan pasar atau penjualan paksa di pasar kripto.

