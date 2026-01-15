Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Dengan pasar kripto yang tidak lagi fokus pada volatilitas jangka pendek, para analis dan investor jangka panjang berkumpul pada satu tema: utilitas akan lebih penting dari sebelumnya. Postingan berita kripto terbaru di Twitter dan pembaruan komunitas CoinMarketCap menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang meningkat antara aset digital spekulatif dan proyek blockchain yang dirancang untuk digunakan di dunia nyata.

Seiring regulasi kripto secara bertahap mulai terbentuk di yurisdiksi utama, modal mulai tertarik pada altcoin yang tahan terhadap bull run kripto dan bear market kripto. Perubahan ini adalah alasan mengapa analis mempertimbangkan kembali jaringan lama seperti Stellar dan Monero, sambil tetap mengawasi jaringan berpusat infrastruktur yang lebih baru.

Siklus hype tidak lagi menjadi satu-satunya faktor yang mendominasi diskusi Best Crypto to Buy Now, tetapi pertanyaan tentang aktivitas on-chain, adopsi jangka panjang, dan apakah sebuah proyek dapat menciptakan nilai di luar pertukaran kripto. Dengan 2026 di depan mata, XLM, XMR, dan RTX kini disebutkan sebagai altcoin yang akan berada dalam posisi lebih baik untuk memanfaatkan fase pasar kripto yang lebih disiplin dan berfokus pada utilitas ini.

Stellar (XLM): Infrastruktur Pembayaran Institusional.

Stellar telah mampu tetap relevan secara diam-diam dengan fokus pada satu misi, yaitu pembayaran lintas batas yang murah. Dengan infrastruktur pembayaran global muncul sebagai isu yang lebih populer dalam teknologi blockchain, analis percaya bahwa XLM adalah penerima manfaat dari adopsi institusional baru.

Selama dua minggu terakhir, sentimen pasar terhadap XLM telah membaik seiring dengan diskusi tentang penerbitan stablecoin dan kasus penggunaan inklusi keuangan yang dibangun di jaringan Stellar

Yang membuat XLM menarik dalam debat Best Crypto to Buy Now adalah posisinya. Stellar tidak mengejar hype keuangan terdesentralisasi (DeFi) atau bahkan aplikasi terdesentralisasi (dApps) eksperimental; melainkan, masih mengembangkan jalur penyelesaian yang menarik bagi perusahaan dan LSM.

Proyeksi harga untuk XLM menuju 2026 tetap moderat daripada eksplosif, tetapi banyak investor kripto melihatnya sebagai altcoin berisiko rendah dengan peningkatan asimetris jika adopsi pembayaran institusional berakselerasi. Dalam pasar yang semakin fokus pada fundamental, konsistensi Stellar menjadi aset daripada kelemahan.

Monero (XMR): Privasi sebagai Proposisi Nilai Jangka Panjang

Monero memegang ceruk di pasar kripto, dan dibangun berdasarkan privasi dan resistensi sensor. Meskipun regulasi kripto telah menyebabkan beberapa pertukaran berhati-hati, analis percaya bahwa tekanan tersebut membuat Monero lebih relevan dalam jangka panjang daripada kurang relevan.

Diskusi komunitas terbaru dan thread analisis kripto menunjukkan penggunaan jaringan yang konsisten dan adopsi yang konsisten oleh pengguna setia meskipun ada hambatan regulasi.

Kekuatan XMR adalah sikap tegasnya terhadap privasi. Dengan meningkatnya masalah pengawasan di dunia, Monero terus mendapatkan pengguna yang menghargai independensi finansial.

Para ahli yang memperdebatkan Best Crypto to Buy Now sering menyebutkan Monero sebagai lindung nilai terhadap finansialisasi berlebihan jaringan blockchain. Meskipun aksi harga eksplosif tidak dijamin, utilitas konsisten XMR dan basis pengguna yang berdedikasi memberikannya daya tahan jangka panjang menuju 2026.

Remittix (RTX): Utilitas Dunia Nyata Bertemu Potensi Pertumbuhan 2026

RTX mewakili kategori yang sama sekali berbeda, sebuah altcoin yang muncul dibangun untuk memecahkan masalah pembayaran praktis dalam skala besar. Remittix adalah infrastruktur kripto-ke-fiat yang memungkinkan pengguna mentransfer aset digital ke rekening bank nyata. Orientasi praktis ini sejalan dengan arah yang menurut para ahli adopsi kripto bergerak.

Dompet Remittix sudah tersedia di Apple App Store, dan akan segera tersedia di Google Play, menyoroti implementasi aktual daripada janji. Platform PayFi akan diluncurkan pada 9 Februari 2026, dan momentum sedang dibangun dalam antisipasi acara ini, yang banyak analis anggap sebagai katalis kunci.

Fitur utama Remittix meliputi:

Kirim kripto langsung ke rekening bank nyata dalam hitungan detik

Dibangun untuk pembayaran tanpa batas dengan jangkauan global

Mendukung 40+ kripto dan 30+ mata uang fiat

Konversi FX real-time dengan tarif transparan

Diaudit oleh CertiK untuk jaminan keamanan

Menambah urgensi, bonus 200% terbatas saat ini sedang berjalan, dengan hanya 5 juta token tersedia dan 25% sudah terjual dalam 24 jam. Bagi investor yang mencari Best Crypto to Buy Now dengan potensi peningkatan 100x, RTX semakin dibingkai sebagai taruhan asimetris yang didorong utilitas daripada meme spekulatif.

Pemikiran Akhir

Saat 2026 mendekat, narasi Best Crypto to Buy Now jelas bergeser. XLM menawarkan stabilitas, XMR memberikan ketahanan ideologis, dan RTX membawa utilitas dunia nyata dengan potensi pertumbuhan yang besar. Ini adalah tiga jalur yang sangat berbeda, tetapi semua selaras dengan ke mana para ahli percaya pasar kripto akan menuju selanjutnya.

Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan melihat proyek mereka di sini:

Website: https://remittix.io/

Sosial: https://linktr.ee/remittix

Penafian: Ini adalah postingan berbayar dan tidak boleh diperlakukan sebagai berita/nasihat. LiveBitcoinNews tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan dari konten, produk, atau layanan yang direferensikan dalam siaran pers ini.

Postingan Best Crypto To Buy Now: Experts Give Their Take On 2026's Most Anticipated Altcoins pertama kali muncul di Live Bitcoin News.