Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang? Alternatif Ethereum Ini Ada di Daftar Beli Setiap Analis

Ethereum terus memimpin pasar. Namun, analis semakin melihat melampaui ETH untuk gelombang peluang berikutnya. Dengan modal yang bergerak ke proyek-proyek yang berfokus pada utilitas, sejumlah pengganti Ethereum secara teratur menemukan tempatnya di daftar beli.

Aset-aset ini mendapatkan perhatian bukan melalui hype, tetapi melalui adopsi nyata, fundamental yang kuat, dan kasus penggunaan yang jelas. Bagi investor yang bertanya apa kripto terbaik untuk dibeli sekarang, jawabannya mungkin terletak di luar Ethereum itu sendiri.

Berita Ethereum Menandakan Kekuatan Meskipun Tekanan Jual yang Berat

Ethereum terus menjadi standar di mana pasar altcoin diukur. Ini terlepas dari meningkatnya minat di antara analis pada alternatif yang mengikuti gelombangnya. Harga ETH hari ini terus bertahan kuat di atas level $3.200, tanda bahwa pembeli masih mengendalikan meskipun ketidakpastian makro meningkat. Berita Ethereum terbaru menyoroti breakout bersih dari saluran yang jatuh. Ini akan mengubah zona $3.000 menjadi area support kunci yang dipertahankan secara agresif oleh bulls.

Dari sudut pandang teknis, harga Ethereum telah memasuki zona resistensi berat antara $3.300 dan $3.700. Zona itu padat. Moving average 100 hari dan 200 hari berada di sana, memperlambat kemajuan kenaikan dan memicu penjualan jangka pendek. Meski begitu, prediksi harga ETH yang lebih luas tetap konstruktif. RSI telah mendingin dari level overbought, memberikan ruang untuk dorongan lebih tinggi lagi jika ETH membentuk higher low di dekat $3.000.

Analis tetap optimis dengan hati-hati. Selama prediksi harga Ethereum bertahan di atas $2.700, ETH terus menjadi jangkar daftar beli analis, sementara alternatif menarik kekuatan dari kepemimpinannya.

Prediksi Harga Cardano Meningkat Setelah Inklusi ETF

Cardano diam-diam kembali ke daftar beli analis karena investor mencari alternatif Ethereum dengan momentum nyata. Berita Cardano meningkat setelah ADA mengamankan tempat di Cyber Hornet Crypto 10 Index ETF, produk teregulasi yang melacak sepuluh aset digital utama. Bagi banyak orang, ini menandai suara kepercayaan institusional yang jelas. Harga ADA hari ini belum bereaksi secara eksplosif, tetapi sinyal strukturalnya penting.

Fundamental jaringan juga menguat. Data menunjukkan Cardano mendekati 118 juta total transaksi, menggarisbawahi kemampuannya untuk scale secara aman di bawah penggunaan nyata.

Dari perspektif pasar, analis berubah menjadi konstruktif. Matthew Dixon menunjuk pada struktur lima gelombang yang berkembang yang dapat menentukan aksi harga ADA hingga Q1 2026. Bahkan skenario konservatif menunjukkan ruang untuk pemulihan yang berarti dari level saat ini. Jika ini menandai fase awal dari tren yang lebih luas, kenaikan bisa terbangun secara stabil daripada melalui lonjakan yang berumur pendek.

Dengan eksposur ETF, aktivitas on-chain yang meningkat, dan teknikal yang membaik, berita ADA mulai selaras dengan model prediksi harga ADA yang bullish. Kombinasi itu menjelaskan mengapa Cardano terus muncul bersama alternatif Ethereum di daftar pantauan analis.

Mengapa Remittix Sekarang Disebut Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang

Karena investor mencari alternatif Ethereum dengan potensi naik yang nyata, Remittix diam-diam menjadi tidak mungkin untuk diabaikan. Analis tidak lagi hanya berbicara tentang narasi atau upgrade masa depan. Mereka mengikuti modal, dan modal bergerak ke proyek yang sudah berfungsi. Itulah mengapa Remittix semakin digambarkan sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang di antara altcoin yang didorong utilitas.

Remittix berada di persimpangan kripto dan pergerakan uang nyata. Dengan harga $0,1230, dengan lebih dari 701,4 juta token terjual dan lebih dari $28,8 juta terkumpul, itu terbukti diminati sebelum pencatatan exchange bahkan dimulai. Nilai intinya sederhana tetapi kuat.

Pengguna dapat mengkonversi lebih dari 40 cryptocurrency menjadi fiat dan menyelesaikan langsung ke rekening bank dalam hitungan menit. Tanpa transfer. Tanpa biaya tersembunyi. Tanpa gesekan. Ini menarik bagi freelancer, bisnis, dan pengguna sehari-hari yang sudah mendapatkan penghasilan dalam kripto.

Mengapa Remittix Mendapat Daya Tarik

Ekosistem PayFi lengkap yang memungkinkan pembayaran kripto-ke-fiat, transfer, dan penyelesaian bank

Diaudit dan diverifikasi tim oleh CertiK dan berperingkat #1 untuk token pra-peluncuran

BitMart dikonfirmasi sebagai pencatatan CEX pertama dengan LBank diumumkan setelah melewati $22 juta

Dompet iOS langsung dengan platform kripto-ke-fiat lengkap diluncurkan 9 Februari 2026

Momentum semakin cepat. Bonus 200% yang sangat terbatas saat ini aktif, dengan hanya 5 juta token yang dialokasikan. Selain itu, program rujukan membayar 15% USDT secara instan untuk setiap pembeli yang dirujuk, dapat diklaim setiap 24 jam melalui dashboard Remittix. Ketika analis berputar dari hype dan menuju eksekusi, Remittix terus menonjol.

