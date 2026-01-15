BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Visa mengumumkan bahwa mereka akan mendukung kartu Visa yang diterbitkan di Tiongkok pada Apple Pay untuk digunakan di merchant penerima Visa di luar negeri, memungkinkan pembayaran di toko, dalam aplikasi, dan onlineVisa mengumumkan bahwa mereka akan mendukung kartu Visa yang diterbitkan di Tiongkok pada Apple Pay untuk digunakan di merchant penerima Visa di luar negeri, memungkinkan pembayaran di toko, dalam aplikasi, dan online

Visa Mengaktifkan Apple Pay untuk Pemegang Kartu Tiongkok di Luar Negeri

Penulis: FintechnewsSumber: Fintechnews
2026/01/15 17:12
Collector Crypt
CARDS$0,07408+0,55%
RWAX
APP$0,0002394+8,62%
Nowchain
NOW$0,00078-2,50%

Visa mengumumkan bahwa mereka akan mendukung kartu Visa yang diterbitkan di China pada Apple Pay untuk digunakan di merchant yang menerima Visa di luar negeri, memungkinkan pembayaran di toko, dalam aplikasi, dan online di luar daratan China.

Layanan ini memungkinkan pemegang kartu untuk menambahkan kartu Visa yang memenuhi syarat dari bank-bank China yang berpartisipasi ke Apple Pay.

Visa mengatakan 79% transaksi langsung global saat ini dilakukan menggunakan pembayaran NFC tanpa kontak.

Yin Xiaolong, General Manager Visa China Daratan, mengatakan:

Kelompok pertama bank penerbit yang mendukung layanan ini termasuk Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of Communications, China Merchants Bank, China CITIC Bank, Ping An Bank dan Industrial Bank.

Visa dan Apple mengatakan mereka bekerja sama dengan bank-bank tambahan. Ini termasuk Shanghai Pudong Development Bank, China Construction Bank, China Minsheng Bank dan China Everbright Bank. Peluncuran lebih lanjut sedang direncanakan.

Untuk pembayaran di toko di luar negeri, Apple Pay menggunakan autentikasi berbasis perangkat seperti Face ID, Touch ID atau kode sandi. Transaksi menggunakan kode keamanan dinamis satu kali yang dikirim sistem ke bank penerbit untuk otorisasi.

Pengguna juga dapat melakukan pembayaran di aplikasi mobile luar negeri dan di situs web dengan Apple Pay tanpa harus memasukkan detail kartu atau pengiriman secara manual.

Ketika pengguna menambahkan kartu Visa ke Apple Pay, Apple tidak menyimpan nomor kartu di perangkat atau di servernya.

Pemegang kartu dapat menambahkan kartu Visa mereka melalui aplikasi Apple Wallet atau melalui aplikasi bank mereka. Rewards dan benefit kartu yang ada tetap tidak berubah.

Visa mengatakan penawaran tambahan terkait perjalanan dan pengeluaran luar negeri tersedia melalui V Select WeChat Mini Program.

Kredit gambar unggulan: Visa

Postingan Visa Enables Apple Pay for Chinese Cardholders Overseas pertama kali muncul di Fintech Hong Kong.

Peluang Pasar
Logo Collector Crypt
Harga Collector Crypt(CARDS)
$0,07408
$0,07408$0,07408
+7,23%
USD
Grafik Harga Live Collector Crypt (CARDS)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/17 03:25