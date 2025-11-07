BursaDEX+
Harga live Tradoor hari ini adalah 1.9303 USD. Lacak informasi harga aktual TRADOOR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TRADOOR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TRADOOR

Info Harga TRADOOR

Penjelasan TRADOOR

Whitepaper TRADOOR

Situs Web Resmi TRADOOR

Tokenomi TRADOOR

Prakiraan Harga TRADOOR

Riwayat TRADOOR

Panduan Membeli TRADOOR

Konverter TRADOOR ke Mata Uang Fiat

Spot TRADOOR

Futures USDT-M TRADOOR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Tradoor

Harga Tradoor(TRADOOR)

Harga Live 1 TRADOOR ke USD:

$1.9303
$1.9303$1.9303
+1.34%1D
USD
Grafik Harga Live Tradoor (TRADOOR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:20:12 (UTC+8)

Informasi Harga Tradoor (TRADOOR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.8066
$ 1.8066$ 1.8066
Low 24 Jam
$ 1.9854
$ 1.9854$ 1.9854
High 24 Jam

$ 1.8066
$ 1.8066$ 1.8066

$ 1.9854
$ 1.9854$ 1.9854

--
----

--
----

+0.99%

+1.34%

-16.39%

-16.39%

Harga aktual Tradoor (TRADOOR) adalah $ 1.9303. Selama 24 jam terakhir, TRADOOR diperdagangkan antara low $ 1.8066 dan high $ 1.9854, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTRADOOR adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TRADOOR telah berubah sebesar +0.99% selama 1 jam terakhir, +1.34% selama 24 jam, dan -16.39% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Tradoor (TRADOOR)

--
----

$ 76.73K
$ 76.73K$ 76.73K

$ 115.82M
$ 115.82M$ 115.82M

--
----

60,000,000
60,000,000 60,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Tradoor saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 76.73K. Suplai beredar TRADOOR adalah --, dan total suplainya sebesar 60000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 115.82M.

Riwayat Harga Tradoor (TRADOOR) USD

Pantau perubahan harga Tradoor untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.025524+1.34%
30 Days$ -1.9123-49.77%
60 Hari$ +0.5803+42.98%
90 Hari$ +1.8303+1,830.30%
Perubahan Harga Tradoor Hari Ini

Hari ini, TRADOOR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.025524 (+1.34%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Tradoor 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.9123 (-49.77%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Tradoor 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TRADOOR terlihat mengalami perubahan $ +0.5803 (+42.98%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Tradoor 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +1.8303 (+1,830.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Tradoor (TRADOOR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Tradoor sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Tradoor (TRADOOR)

Tradoor adalah cara tercepat dan ternyaman untuk berdagang Opsi dan Perps di web, seluler, dan Telegram. Mulailah dengan modal lebih sedikit di muka, dan nikmati perdagangan privat satu ketukan, tanpa biaya tersembunyi.

Tradoor tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Tradoor Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TRADOOR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Tradoor di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Tradoor dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Tradoor (USD)

Berapa nilai Tradoor (TRADOOR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Tradoor (TRADOOR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tradoor.

Cek prediksi harga Tradoor sekarang!

Tokenomi Tradoor (TRADOOR)

Memahami tokenomi Tradoor (TRADOOR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TRADOOR sekarang!

Cara membeli Tradoor (TRADOOR)

Ingin mengetahui cara membeli Tradoor? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Tradoor di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Tradoor

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tradoor, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Tradoor
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Tradoor

Berapa nilai Tradoor (TRADOOR) hari ini?
Harga live TRADOOR dalam USD adalah 1.9303 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TRADOOR ke USD saat ini?
Harga TRADOOR ke USD saat ini adalah $ 1.9303. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Tradoor?
Kapitalisasi pasar TRADOOR adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TRADOOR?
Suplai beredar TRADOOR adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TRADOOR?
TRADOOR mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TRADOOR?
TRADOOR mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan TRADOOR?
Volume perdagangan 24 jam live TRADOOR adalah $ 76.73K USD.
Akankah harga TRADOOR naik lebih tinggi tahun ini?
TRADOOR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TRADOOR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:20:12 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Tradoor (TRADOOR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

