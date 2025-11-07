BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live ApeCoin hari ini adalah 0.3624 USD. Lacak informasi harga aktual APE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga APE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live ApeCoin hari ini adalah 0.3624 USD. Lacak informasi harga aktual APE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga APE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang APE

Info Harga APE

Penjelasan APE

Situs Web Resmi APE

Tokenomi APE

Prakiraan Harga APE

Riwayat APE

Panduan Membeli APE

Konverter APE ke Mata Uang Fiat

Spot APE

Futures USDT-M APE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo ApeCoin

Harga ApeCoin(APE)

Harga Live 1 APE ke USD:

$0.3624
$0.3624$0.3624
+1.91%1D
USD
Grafik Harga Live ApeCoin (APE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:07:24 (UTC+8)

Informasi Harga ApeCoin (APE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.3513
$ 0.3513$ 0.3513
Low 24 Jam
$ 0.3834
$ 0.3834$ 0.3834
High 24 Jam

$ 0.3513
$ 0.3513$ 0.3513

$ 0.3834
$ 0.3834$ 0.3834

$ 39.398856949363356
$ 39.398856949363356$ 39.398856949363356

$ 0.1624462515191066
$ 0.1624462515191066$ 0.1624462515191066

-1.12%

+1.91%

-6.87%

-6.87%

Harga aktual ApeCoin (APE) adalah $ 0.3624. Selama 24 jam terakhir, APE diperdagangkan antara low $ 0.3513 dan high $ 0.3834, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAPE adalah $ 39.398856949363356, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.1624462515191066.

Dalam hal kinerja jangka pendek, APE telah berubah sebesar -1.12% selama 1 jam terakhir, +1.91% selama 24 jam, dan -6.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ApeCoin (APE)

No.142

$ 272.76M
$ 272.76M$ 272.76M

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

$ 362.40M
$ 362.40M$ 362.40M

752.65M
752.65M 752.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

75.26%

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar ApeCoin saat ini adalah $ 272.76M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.06M. Suplai beredar APE adalah 752.65M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 362.40M.

Riwayat Harga ApeCoin (APE) USD

Pantau perubahan harga ApeCoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.006792+1.91%
30 Days$ -0.1955-35.05%
60 Hari$ -0.2219-37.98%
90 Hari$ -0.2638-42.13%
Perubahan Harga ApeCoin Hari Ini

Hari ini, APE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.006792 (+1.91%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ApeCoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1955 (-35.05%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ApeCoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, APE terlihat mengalami perubahan $ -0.2219 (-37.98%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ApeCoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2638 (-42.13%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ApeCoin (APE)?

Lihat halaman Riwayat Harga ApeCoin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ApeCoin (APE)

APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

ApeCoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ApeCoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa APE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ApeCoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ApeCoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ApeCoin (USD)

Berapa nilai ApeCoin (APE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ApeCoin (APE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ApeCoin.

Cek prediksi harga ApeCoin sekarang!

Tokenomi ApeCoin (APE)

Memahami tokenomi ApeCoin (APE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token APE sekarang!

Cara membeli ApeCoin (APE)

Ingin mengetahui cara membeli ApeCoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ApeCoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

APE ke Mata Uang Lokal

1 ApeCoin(APE) ke VND
9,536.556
1 ApeCoin(APE) ke AUD
A$0.558096
1 ApeCoin(APE) ke GBP
0.275424
1 ApeCoin(APE) ke EUR
0.311664
1 ApeCoin(APE) ke USD
$0.3624
1 ApeCoin(APE) ke MYR
RM1.514832
1 ApeCoin(APE) ke TRY
15.25704
1 ApeCoin(APE) ke JPY
¥55.4472
1 ApeCoin(APE) ke ARS
ARS$525.976488
1 ApeCoin(APE) ke RUB
29.441376
1 ApeCoin(APE) ke INR
32.130384
1 ApeCoin(APE) ke IDR
Rp6,039.997584
1 ApeCoin(APE) ke PHP
21.377976
1 ApeCoin(APE) ke EGP
￡E.17.14152
1 ApeCoin(APE) ke BRL
R$1.93884
1 ApeCoin(APE) ke CAD
C$0.510984
1 ApeCoin(APE) ke BDT
44.216424
1 ApeCoin(APE) ke NGN
521.435616
1 ApeCoin(APE) ke COP
$1,388.502984
1 ApeCoin(APE) ke ZAR
R.6.294888
1 ApeCoin(APE) ke UAH
15.242544
1 ApeCoin(APE) ke TZS
T.Sh.890.4168
1 ApeCoin(APE) ke VES
Bs80.8152
1 ApeCoin(APE) ke CLP
$341.3808
1 ApeCoin(APE) ke PKR
Rs102.428736
1 ApeCoin(APE) ke KZT
190.633272
1 ApeCoin(APE) ke THB
฿11.74176
1 ApeCoin(APE) ke TWD
NT$11.227152
1 ApeCoin(APE) ke AED
د.إ1.330008
1 ApeCoin(APE) ke CHF
Fr0.28992
1 ApeCoin(APE) ke HKD
HK$2.815848
1 ApeCoin(APE) ke AMD
֏138.58176
1 ApeCoin(APE) ke MAD
.د.م3.373944
1 ApeCoin(APE) ke MXN
$6.729768
1 ApeCoin(APE) ke SAR
ريال1.359
1 ApeCoin(APE) ke ETB
Br55.624776
1 ApeCoin(APE) ke KES
KSh46.800336
1 ApeCoin(APE) ke JOD
د.أ0.2569416
1 ApeCoin(APE) ke PLN
1.333632
1 ApeCoin(APE) ke RON
лв1.59456
1 ApeCoin(APE) ke SEK
kr3.464544
1 ApeCoin(APE) ke BGN
лв0.612456
1 ApeCoin(APE) ke HUF
Ft121.161192
1 ApeCoin(APE) ke CZK
7.635768
1 ApeCoin(APE) ke KWD
د.ك0.1108944
1 ApeCoin(APE) ke ILS
1.185048
1 ApeCoin(APE) ke BOB
Bs2.50056
1 ApeCoin(APE) ke AZN
0.61608
1 ApeCoin(APE) ke TJS
SM3.341328
1 ApeCoin(APE) ke GEL
0.982104
1 ApeCoin(APE) ke AOA
Kz330.65376
1 ApeCoin(APE) ke BHD
.د.ب0.1362624
1 ApeCoin(APE) ke BMD
$0.3624
1 ApeCoin(APE) ke DKK
kr2.341104
1 ApeCoin(APE) ke HNL
L9.523872
1 ApeCoin(APE) ke MUR
16.6704
1 ApeCoin(APE) ke NAD
$6.294888
1 ApeCoin(APE) ke NOK
kr3.69648
1 ApeCoin(APE) ke NZD
$0.641448
1 ApeCoin(APE) ke PAB
B/.0.3624
1 ApeCoin(APE) ke PGK
K1.547448
1 ApeCoin(APE) ke QAR
ر.ق1.319136
1 ApeCoin(APE) ke RSD
дин.36.7836
1 ApeCoin(APE) ke UZS
soʻm4,314.285024
1 ApeCoin(APE) ke ALL
L30.394488
1 ApeCoin(APE) ke ANG
ƒ0.648696
1 ApeCoin(APE) ke AWG
ƒ0.65232
1 ApeCoin(APE) ke BBD
$0.7248
1 ApeCoin(APE) ke BAM
KM0.612456
1 ApeCoin(APE) ke BIF
Fr1,068.7176
1 ApeCoin(APE) ke BND
$0.47112
1 ApeCoin(APE) ke BSD
$0.3624
1 ApeCoin(APE) ke JMD
$58.11084
1 ApeCoin(APE) ke KHR
1,455.420144
1 ApeCoin(APE) ke KMF
Fr154.7448
1 ApeCoin(APE) ke LAK
7,878.260712
1 ApeCoin(APE) ke LKR
රු110.484888
1 ApeCoin(APE) ke MDL
L6.200664
1 ApeCoin(APE) ke MGA
Ar1,632.4308
1 ApeCoin(APE) ke MOP
P2.8992
1 ApeCoin(APE) ke MVR
5.58096
1 ApeCoin(APE) ke MWK
MK628.07544
1 ApeCoin(APE) ke MZN
MT23.17548
1 ApeCoin(APE) ke NPR
रु51.35208
1 ApeCoin(APE) ke PYG
2,570.1408
1 ApeCoin(APE) ke RWF
Fr526.5672
1 ApeCoin(APE) ke SBD
$2.978928
1 ApeCoin(APE) ke SCR
5.048232
1 ApeCoin(APE) ke SRD
$13.9524
1 ApeCoin(APE) ke SVC
$3.167376
1 ApeCoin(APE) ke SZL
L6.28764
1 ApeCoin(APE) ke TMT
m1.2684
1 ApeCoin(APE) ke TND
د.ت1.0723416
1 ApeCoin(APE) ke TTD
$2.453448
1 ApeCoin(APE) ke UGX
Sh1,266.9504
1 ApeCoin(APE) ke XAF
Fr205.8432
1 ApeCoin(APE) ke XCD
$0.97848
1 ApeCoin(APE) ke XOF
Fr205.8432
1 ApeCoin(APE) ke XPF
Fr37.3272
1 ApeCoin(APE) ke BWP
P4.87428
1 ApeCoin(APE) ke BZD
$0.728424
1 ApeCoin(APE) ke CVE
$34.732416
1 ApeCoin(APE) ke DJF
Fr64.5072
1 ApeCoin(APE) ke DOP
$23.30232
1 ApeCoin(APE) ke DZD
د.ج47.278704
1 ApeCoin(APE) ke FJD
$0.826272
1 ApeCoin(APE) ke GNF
Fr3,151.068
1 ApeCoin(APE) ke GTQ
Q2.775984
1 ApeCoin(APE) ke GYD
$75.799584
1 ApeCoin(APE) ke ISK
kr45.6624

Sumber Daya ApeCoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ApeCoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi ApeCoin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ApeCoin

Berapa nilai ApeCoin (APE) hari ini?
Harga live APE dalam USD adalah 0.3624 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga APE ke USD saat ini?
Harga APE ke USD saat ini adalah $ 0.3624. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ApeCoin?
Kapitalisasi pasar APE adalah $ 272.76M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar APE?
Suplai beredar APE adalah 752.65M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) APE?
APE mencapai harga ATH sebesar 39.398856949363356 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) APE?
APE mencapai harga ATL 0.1624462515191066 USD.
Berapa volume perdagangan APE?
Volume perdagangan 24 jam live APE adalah $ 1.06M USD.
Akankah harga APE naik lebih tinggi tahun ini?
APE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga APE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:07:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ApeCoin (APE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator APE ke USD

Jumlah

APE
APE
USD
USD

1 APE = 0.3624 USD

Perdagangkan APE

APE/USDC
$0.3623
$0.3623$0.3623
+1.82%
APE/USDT
$0.3624
$0.3624$0.3624
+1.85%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,796.66
$100,796.66$100,796.66

-1.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.32
$3,303.32$3,303.32

+0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.29
$155.29$155.29

-0.40%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1022
$1.1022$1.1022

+28.46%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,796.66
$100,796.66$100,796.66

-1.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.32
$3,303.32$3,303.32

+0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.29
$155.29$155.29

-0.40%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1899
$2.1899$2.1899

-1.99%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0006
$1.0006$1.0006

-1.52%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1173
$0.1173$0.1173

+134.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004050
$0.0004050$0.0004050

+170.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.021038
$0.021038$0.021038

+2,003.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.559
$4.559$4.559

+355.90%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1173
$0.1173$0.1173

+134.60%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001670
$0.001670$0.001670

+53.49%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002169
$0.0000002169$0.0000002169

+44.60%