Bursa cryptocurrency Argentina Lemon telah meluncurkan kartu kredit Visa yang dijaminkan dengan Bitcoin, demikian dilaporkan media lokal La Nación pada hari Rabu. Lemon adalah yang kedua

Aplikasi Kripto Argentina Lemon Meluncurkan Kartu Kredit Berbasis Bitcoin

Penulis: CryptoNewsSumber: CryptoNews
2026/01/15 17:22
Bursa cryptocurrency Argentina Lemon telah meluncurkan kartu kredit Visa dengan agunan Bitcoin, seperti dilaporkan media lokal La Nación pada Rabu.

Lemon adalah bursa kripto terbesar kedua di Argentina, melayani lebih dari 5,5 juta pengguna. Kartu kredit Visa dengan agunan Bitcoin yang baru ini memungkinkan akses ke pembiayaan dalam peso tanpa harus menjual atau mengkonversi kepemilikan BTC mereka.

"Kami menciptakan cara sederhana untuk mengakses kredit dalam peso menggunakan Bitcoin sebagai agunan, tanpa memerlukan riwayat kredit," kata Marcelo Cavazzoli, pendiri dan CEO Lemon, dalam pernyataan resmi.

Peluncuran ini adalah tahap pertama dalam pengembangan produk, dengan mekanisme sederhana dan jumlah tetap.

Bagaimana Cara Kerja Kartu Kredit Beraguan BTC Lemon?

Menurut situs web bursa, pengguna menyetor 0,01 bitcoin sebagai agunan – saat ini bernilai lebih dari $900 – dan mendapatkan kartu kredit dalam peso dengan limit yang telah ditetapkan sebesar $1.000.000. Dengan cara ini, Bitcoin hanya dipegang sebagai agunan, dan tidak dijual atau dikonversi.

"Bitcoin adalah penyimpan nilai terbaik yang diciptakan dalam sejarah umat manusia dan merupakan bagian fundamental untuk ekonomi digital baru," tambah Cavazzoli.

Selanjutnya, dalam fase berikutnya dari proyek ini, pengguna akan dapat mengonfigurasi cadangan dan batas kredit mereka sendiri. Selain itu, Lemon sedang mengembangkan solusi untuk memungkinkan pembelian dalam denominasi dolar dibayar langsung dalam dolar digital seperti stablecoin USDT dan USDC, demikian pengumuman tersebut.

Manfaat Pengguna

Lemon menyoroti bahwa pengguna kartu kredit akan mendapatkan pembelian bebas komisi untuk dolar digital, Bitcoin, Ethereum dan lebih dari 30 kripto. Selain itu, manfaat eksklusif termasuk akses awal ke fitur baru, newsletter dengan informasi pasar dan ringkasan portofolio.

Dalam tiga bulan pertama, biaya pemeliharaan kartu akan dibebaskan oleh Rootstock, catat perusahaan tersebut, setelah itu, 7.500 peso per bulan ($5) akan dibebaskan untuk pengguna yang membeli cryptocurrency senilai lebih dari $150 per bulan.

"Di Argentina, Bitcoin adalah aset yang paling banyak dipegang oleh pengguna Lemon, di atas dolar kripto dan peso," tambahnya. "Dengan kartu ini, Lemon berupaya mengubah tabungan tersebut menjadi alat sehari-hari."

Peluang Pasar
