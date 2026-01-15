Binance mengalami perlambatan deposit whale di bulan Januari

Deposito whale ke Binance melambat pada bulan Januari, setelah transfer yang lebih substansial di bulan Desember. Pada awal tahun 2026, sekitar 15.800 BTC dikirim ke bursa, menandakan laju deposito yang lebih lambat.

Data Binance menunjukkan bahwa sejak awal tahun 2026, whale telah memperlambat tingkat transfer ke platform. Untuk bulan Desember, whale mentransfer total 37.133 BTC. Hingga saat ini, transfer ke Binance sekitar 42,5% lebih lambat. Pendekatan whale mungkin menandakan strategi menunggu dan melihat.

Arus masuk whale juga mendominasi deposito ritel, meningkatkan ukuran rata-rata transfer ke Binance. Namun, bahkan deposito whale bisa tiba-tiba melambat, menandakan pergeseran sentimen pasar. Untuk saat ini, indikator BTC belum bullish, tetapi mungkin menandakan dasar pasar.

Pergerakan whale dipantau dengan cermat untuk sinyal pemulihan harga potensial untuk BTC. Perlambatan baru-baru ini bertepatan dengan pemulihan BTC ke lebih dari $97.000. BTC mundur ke $95.449,56, dengan prediksi untuk kembali mencapai level $100.000 segera. Kenaikan harga terbaru juga tidak menyebabkan penjualan langsung, karena pemegang tidak terburu-buru untuk melikuidasi pada harga yang lebih tinggi.

Arus masuk rata-rata tetap seukuran whale

Arus masuk rata-rata ke Binance tetap mendekati tertinggi sepanjang masa. Deposito rata-rata lebih dari 20 BTC.

Whale menyumbang sekitar 20,85% dari total arus masuk, tetapi lebih berpengaruh pada ukuran deposito. Transfer whale harian sekitar 2.200 BTC, level moderat yang dapat dengan mudah diserap oleh pasar.

Deposito Binance tetap lebih besar secara rata-rata, meskipun whale telah mempertahankan koin mereka. Bursa terpusat menyerap sekitar 2.200 BTC setiap hari saat aktivitas whale melambat pada bulan Januari. | Sumber: CryptoQuant.

Aktivitas terbaru menunjukkan bahwa potensi kapitulasi lebih rendah. Sentimen BTC kembali ke netral berdasarkan aktivitas trader, dan hanya ritel yang tetap bearish.

Penurunan Desember juga bertepatan dengan rotasi ke saham dan logam mulia. Namun, likuiditas tidak sepenuhnya meninggalkan aset kripto, yang mengarah pada pemulihan harga.

Transfer whale mungkin meningkat dengan pergerakan harga yang lebih dramatis. Jika BTC naik dengan reli baru, deposito mungkin merupakan upaya untuk mengambil keuntungan. Transfer whale juga terjadi selama penurunan, sebagai cara untuk memotong kerugian.

BTC berjarak 101 hari dari rekor tertingginya

Penurunan pasar baru-baru ini telah berlanjut selama 101 hari sejak rekor tertinggi di atas $126.000. Siklus pasar saat ini hanya membutuhkan 236 hari untuk mencapai rekor tertinggi baru. Selama tiga bulan terakhir, BTC menjadi lebih volatile, berkisar dari puncaknya hingga terendah tepat di bawah $80.000.

Secara historis, peristiwa likuidasi besar membutuhkan antara 3 dan 6 bulan untuk membangun kembali likuiditas. Untuk saat ini, pasar masih terpengaruh oleh penurunan Oktober lalu.

Open interest BTC kembali turun ke $30 miliar, dan belum pulih secara andal. Pasar masih menunggu tanda-tanda arah, alih-alih likuidasi posisi short dan long yang terikat dalam kisaran.

Pada kisaran harga saat ini, lebih dari 77% pasokan BTC dipegang dalam keuntungan, naik dari 62% pada bulan November. Harga pasar yang membaik mungkin berarti beberapa whale akan siap mempertahankan aset mereka.

