CEO Robinhood Mendesak Pembuat Kebijakan AS untuk Menyelesaikan Kesenjangan Staking Kripto

CEO Robinhood Vlad Tenev mendesak pembuat kebijakan AS untuk membuat regulasi kripto yang jelas.

Staking kripto tetap tidak tersedia di California, Maryland, New Jersey, dan Wisconsin karena ketidakpastian regulasi.

Tenev menyatakan bahwa staking adalah salah satu fitur yang paling banyak diminta oleh pengguna Robinhood di seluruh negara.

Robinhood saat ini menawarkan token saham di Uni Eropa tetapi tidak di Amerika Serikat.

Komite Perbankan Senat menunda pemungutan suara untuk RUU yang akan mendefinisikan struktur pasar kripto.

CEO Robinhood Vlad Tenev menyerukan kejelasan regulasi di Amerika Serikat, menyoroti kesenjangan dalam kebijakan kripto dan keterbatasan akses. Dia mendesak pembuat kebijakan untuk menyelesaikan legislasi tentang struktur pasar kripto karena pengguna Robinhood terus menghadapi pembatasan layanan. Komentarnya menyusul penundaan tindakan kongres dan mencerminkan meningkatnya permintaan pengguna untuk produk seperti staking dan token saham.

Staking Robinhood Diblokir di Empat Negara Bagian

Staking kripto tetap tidak tersedia bagi pengguna Robinhood di California, Maryland, New Jersey, dan Wisconsin karena pembatasan regulasi yang belum terselesaikan. Tenev mengonfirmasi dalam postingan di X bahwa platform sudah siap tetapi tidak dapat menawarkan staking di negara bagian tersebut. "Kebuntuan ini mencegah kami memberikan apa yang jelas diinginkan pelanggan," katanya.

Meskipun ada permintaan pengguna, layanan Robinhood tetap terfragmentasi karena variasi kebijakan tingkat negara bagian dan ketidakaktifan federal dalam aturan kripto. Situs web Robinhood masih mencantumkan empat negara bagian di mana staking dibatasi, meskipun pasar lain memiliki akses. Tenev menekankan bahwa ini menciptakan perbedaan yang tidak adil berdasarkan lokasi pengguna.

Dia mengatakan keterbatasan tersebut berasal dari ketidakpastian regulasi, bukan masalah teknis atau kapasitas platform. Permintaan untuk staking terus bertumbuh, tetapi pengguna di wilayah yang diblokir tetap dikecualikan. Tenev mendesak Kongres untuk menyelesaikan kesenjangan hukum saat ini dengan cepat.

Token Saham Ditawarkan di UE tetapi Tidak di AS

Robinhood telah meluncurkan token saham di Uni Eropa tetapi belum memperluas fitur tersebut kepada pelanggan AS-nya. Tenev menyatakan ini karena kurangnya struktur regulasi domestik yang jelas yang mendukung produk semacam itu. "Token Saham tersedia untuk pelanggan kami di UE, tetapi tidak di pasar dalam negeri kami," katanya.

Perbedaan ini menunjukkan betapa lambatnya AS bertindak dibandingkan Eropa, di mana aturan lebih jelas. Robinhood terus memperluas penawaran produknya di pasar global sementara pengguna AS menunggu kejelasan. Tenev mengatakan penundaan regulasi menempatkan AS pada posisi yang tidak menguntungkan.

Robinhood mendukung definisi pasar yang lebih jelas untuk membantu menyelesaikan hambatan ini dan membuat akses produk seragam. Tenev mendesak pembuat kebijakan untuk bertindak, menekankan perlunya aturan yang melindungi konsumen dan mendorong pertumbuhan. Platform ini siap membantu dalam mengembangkan kerangka hukum yang seimbang.

AI dan Kripto Menjadi Pusat Pesan Tenev

Komite Perbankan Senat menunda sesi markup terjadwal untuk RUU struktur pasar kripto pada hari Rabu. Ini terjadi tak lama setelah CEO Coinbase Brian Armstrong menarik dukungan dari versi RUU saat ini. Dia menyebutkan masalah seperti batasan pada DeFi, ekuitas yang ditokenisasi, dan hadiah stablecoin.

Robinhood, bagaimanapun, terus mendukung upaya untuk meloloskan regulasi kripto baru melalui Kongres. Tenev mengonfirmasi dukungan untuk RUU struktur pasar tetapi mengakui masih ada pekerjaan yang tersisa. "Kami melihat jalan dan kami di sini untuk membantu Komite Perbankan Senat AS dari GOP dan Demokrat Perbankan dan Perumahan Senat menyelesaikannya," katanya.

Tenev menegaskan kembali bahwa kebijakan yang jelas diperlukan untuk membuka inovasi dan memastikan akses yang adil di semua negara bagian. Dia menambahkan bahwa lingkungan saat ini menunda fitur baru dan memaksa platform untuk diluncurkan di luar negeri terlebih dahulu. Perusahaan mendesak kolaborasi bipartisan yang cepat untuk menyelesaikan legislasi.

Tenev juga membahas inovasi selama wawancara terpisah dengan FOX Business, menyebutkan kecerdasan buatan sebagai pencipta lapangan kerja. "AI akan menghasilkan ledakan tidak hanya pekerjaan baru, tetapi keluarga pekerjaan baru," katanya. Dia memprediksi gangguan teknologi yang cepat tetapi menekankan hasil positif.

Robinhood mempertahankan bahwa akses ke layanan kripto baru tidak boleh bergantung pada geografi. Perusahaan terus melibatkan pembuat kebijakan untuk memperbaiki akses yang tidak merata ini. Komentar terbaru Tenev mengikuti perdebatan berbulan-bulan tentang status hukum aset kripto di AS.

