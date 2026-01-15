Lemon Meluncurkan Kartu Visa Berbasis Bitcoin Pertama di Argentina

Postingan Lemon Meluncurkan Kartu Visa Beragunan Bitcoin Pertama di Argentina pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News
Bursa kripto Argentina Lemon memperkenalkan kartu Visa beragunan Bitcoin, memungkinkan pengguna mengakses kredit peso tanpa menjual BTC. Dengan mengunci 0,01 BTC (~$960), pelanggan menerima kredit 1 juta peso. Kartu ini akan memungkinkan penyesuaian dan pembayaran stablecoin. Ini mencerminkan meningkatnya adopsi kripto di Argentina di tengah inflasi tinggi dan ketidakpercayaan berkelanjutan terhadap bank tradisional.
