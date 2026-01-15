BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Lemon Meluncurkan Kartu Visa Berbasis Bitcoin Pertama di Argentina pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Bursa kripto Argentina Lemon memperkenalkan BitcoinPostingan Lemon Meluncurkan Kartu Visa Berbasis Bitcoin Pertama di Argentina pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Bursa kripto Argentina Lemon memperkenalkan Bitcoin

Lemon Meluncurkan Kartu Visa Berbasis Bitcoin Pertama di Argentina

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/15 18:25
Bitcoin
BTC$95,445.35-0.21%
Argentina Mendapatkan Kartu Visa Beragunan Bitcoin Pertamanya dari Lemon

Postingan Lemon Meluncurkan Kartu Visa Beragunan Bitcoin Pertama di Argentina pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Bursa kripto Argentina Lemon memperkenalkan kartu Visa beragunan Bitcoin, memungkinkan pengguna mengakses kredit peso tanpa menjual BTC. Dengan mengunci 0,01 BTC (~$960), pelanggan menerima kredit 1 juta peso. Kartu ini akan memungkinkan penyesuaian dan pembayaran stablecoin. Ini mencerminkan meningkatnya adopsi kripto di Argentina di tengah inflasi tinggi dan ketidakpercayaan berkelanjutan terhadap bank tradisional.

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$95,445.35
$95,445.35$95,445.35
+0.90%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Korea memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency. Mulai 28 Januari, setiap bursa asing yang ingin menjual dananya di pasar aplikasi harus mematuhi
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 03:00