Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Membantu menandatangani kesepakatan Saudi senilai $200 miliar

Peran di Meta berfokus pada AI

Meta telah merekrut Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran pembuat kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri.

Perusahaan mengumumkan telah merekrut Powell McCormick minggu ini, mengutip "pengalamannya di tingkat tertinggi keuangan global, dikombinasikan dengan hubungan mendalam yang dimilikinya di seluruh dunia".

Sebagai mantan bankir kelahiran Mesir yang berbahasa Arab, Powell McCormick memiliki riwayat membantu AS membuat kesepakatan di Timur Tengah.

Powell McCormick akan fokus pada kemitraan dengan pemerintah dan negara berdaulat untuk membangun, menerapkan, berinvestasi, dan membiayai AI dan infrastruktur Meta, kata perusahaan teknologi tersebut.

"Dia akan mendorong upaya untuk membangun kemitraan modal strategis baru dan menemukan cara inovatif untuk memperluas kapasitas investasi jangka panjang kami," tambahnya.

Perusahaan teknologi besar AS termasuk Microsoft, OpenAI, dan Amazon telah membuat kesepakatan investasi yang menarik perhatian dengan dana kekayaan negara berbasis Teluk dalam beberapa tahun terakhir. Banyak dari kesepakatan tersebut fokus pada pembangunan infrastruktur AI seperti pusat data di AS dan Teluk.

Powell McCormick adalah mantan mitra di bank investasi AS Goldman Sachs, tempat dia bekerja selama 16 tahun, termasuk memimpin bisnis Perbankan Investasi Negara Berdaulat Globalnya. Dia juga bekerja di Departemen Luar Negeri AS, sekali lagi dengan fokus pada Timur Tengah.

Dia kemudian mengambil peran sebagai penasihat ekonomi di masa kepresidenan pertama Donald Trump.

Powell McCormick dianggap sebagai sekutu dekat Ivanka Trump, putri Donald Trump, setelah keduanya bekerja sama dalam program perempuan, menurut CNN.

Dia bertemu dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman bersama pejabat AS lainnya termasuk suami Ivanka Trump, Jared Kushner. Dia juga merupakan bagian dari upaya AS untuk mengamankan investasi Arab Saudi senilai $200 miliar di AS menurut CBS.

Dalam tinjauan tentang hubungan bisnis kepresidenan Trump dengan Teluk, Politico mencatat pentingnya peran Powell McCormick. Situs web tersebut juga melaporkan kontribusinya bersama Jared Kushner dalam mengoordinasikan penjualan senjata AS senilai $110 miliar ke Arab Saudi.

Powell McCormick menikah dengan senator Partai Republik untuk Pennsylvania, Dave McCormick.