BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Meta telah mempekerjakan Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri. Perusahaan mengumumkan telah mempekerjakan PowellMeta telah mempekerjakan Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri. Perusahaan mengumumkan telah mempekerjakan Powell

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Penulis: AgbiSumber: Agbi
2026/01/15 18:16
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5,385+0,52%
DeepBook
DEEP$0,050044+0,78%
CROSS
CROSS$0,13423-2,94%
  • Dina Powell McCormick sekutu Trump
  • Membantu menandatangani kesepakatan Saudi senilai $200 miliar
  • Peran di Meta berfokus pada AI

Meta telah merekrut Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran pembuat kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri.

Perusahaan mengumumkan telah merekrut Powell McCormick minggu ini, mengutip "pengalamannya di tingkat tertinggi keuangan global, dikombinasikan dengan hubungan mendalam yang dimilikinya di seluruh dunia".

Sebagai mantan bankir kelahiran Mesir yang berbahasa Arab, Powell McCormick memiliki riwayat membantu AS membuat kesepakatan di Timur Tengah.

Powell McCormick akan fokus pada kemitraan dengan pemerintah dan negara berdaulat untuk membangun, menerapkan, berinvestasi, dan membiayai AI dan infrastruktur Meta, kata perusahaan teknologi tersebut.

"Dia akan mendorong upaya untuk membangun kemitraan modal strategis baru dan menemukan cara inovatif untuk memperluas kapasitas investasi jangka panjang kami," tambahnya.

Perusahaan teknologi besar AS termasuk Microsoft, OpenAI, dan Amazon telah membuat kesepakatan investasi yang menarik perhatian dengan dana kekayaan negara berbasis Teluk dalam beberapa tahun terakhir. Banyak dari kesepakatan tersebut fokus pada pembangunan infrastruktur AI seperti pusat data di AS dan Teluk.

Powell McCormick adalah mantan mitra di bank investasi AS Goldman Sachs, tempat dia bekerja selama 16 tahun, termasuk memimpin bisnis Perbankan Investasi Negara Berdaulat Globalnya. Dia juga bekerja di Departemen Luar Negeri AS, sekali lagi dengan fokus pada Timur Tengah.

Dia kemudian mengambil peran sebagai penasihat ekonomi di masa kepresidenan pertama Donald Trump.

Powell McCormick dianggap sebagai sekutu dekat Ivanka Trump, putri Donald Trump, setelah keduanya bekerja sama dalam program perempuan, menurut CNN. 

Bacaan lebih lanjut:

  • Ambisi AI Teluk bisa menghadapi pemeriksaan realitas AS di 2026
  • CES dimulai pada 2026 dengan banyak AI, banyak janji, dan banyak pertanyaan
  • Qatar bergabung dengan pakta pimpinan AS untuk mengamankan rantai pasokan AI

Dia bertemu dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman bersama pejabat AS lainnya termasuk suami Ivanka Trump, Jared Kushner. Dia juga merupakan bagian dari upaya AS untuk mengamankan investasi Arab Saudi senilai $200 miliar di AS menurut CBS.

Dalam tinjauan tentang hubungan bisnis kepresidenan Trump dengan Teluk, Politico mencatat pentingnya peran Powell McCormick. Situs web tersebut juga melaporkan kontribusinya bersama Jared Kushner dalam mengoordinasikan penjualan senjata AS senilai $110 miliar ke Arab Saudi.

Powell McCormick menikah dengan senator Partai Republik untuk Pennsylvania, Dave McCormick.

Peluang Pasar
Logo OFFICIAL TRUMP
Harga OFFICIAL TRUMP(TRUMP)
$5,385
$5,385$5,385
+1,20%
USD
Grafik Harga Live OFFICIAL TRUMP (TRUMP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Korea memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency. Mulai 28 Januari, setiap bursa asing yang ingin menjual dananya di pasar aplikasi harus mematuhi
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 03:00