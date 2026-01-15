Ripple (XRP) Mencapai Level Kritis saat Analis Memperingatkan Potensi Koreksi

Token lintas batas asli Ripple mendekati zona resistensi teknikal yang mungkin menentukan arah jangka pendeknya. Setelah membentuk struktur korektif yang sempurna, analis berfokus pada area harga $2,26. Jika aset gagal bergerak di atas level ini, pergerakan turun yang lebih dalam dapat terjadi.

Pola Teknikal Menunjuk $2,26 sebagai Level Kunci

Menurut analis kripto CasiTrades, XRP saat ini membentuk pola korektif A-B-C yang sempurna. Gelombang A mencapai retracement Fibonacci 0,382 mendekati $2,23. Ini diikuti oleh pullback ke $2,11, menyelesaikan gelombang B. Pola sekarang tampaknya memasuki Gelombang C.

CasiTrades menjelaskan,

Penolakan yang jelas dari level ini dapat menandakan awal pergerakan turun. Ini akan menempatkan $2,11 dan $2,03 sebagai support berikutnya, dengan proyeksi Gelombang 3 menargetkan $1,65. Analis juga mencatat, "Gelombang 2 tidak dapat membuat tinggi lokal baru di atas $2,41," yang berarti setiap pergerakan di atas level tersebut akan menghancurkan setup bearish.

Pada saat pers, XRP diperdagangkan di $2,10, dengan volume 24 jam lebih dari $4 miliar, menurut CoinGecko. Ini telah turun 2% dalam 24 jam terakhir dan hampir 1% selama 7 hari terakhir.

Indikator teknikal menunjukkan bahwa RSI bertahan mendekati 61. Ini menunjukkan ruang untuk pergerakan harga lebih lanjut sebelum mencapai kondisi overbought. Dengan volume tetap tinggi, trader menunggu untuk melihat apakah XRP akan mendekati dan bereaksi terhadap level $2,26. Respons tersebut dapat menentukan tren jangka pendek.

Target Bearish dan Skenario Alternatif

EGRAG CRYPTO juga membahas potensi penurunan. Mereka menyatakan,

Proyeksi ini menempatkan kemungkinan target rendah di zona $1,40–$1,20. Namun, EGRAG menambahkan,

Selain itu, grafik mingguan terpisah dari Ali Martinez menunjukkan sinyal jual terbaru. Ini mengikuti sinyal beli yang telah lama ada dari awal tahun.

Meskipun ada kehati-hatian jangka pendek, aktivitas institusional tetap ada. Ripple telah menerima persetujuan awal untuk lisensi e-money di Luxembourg dan juga mengajukan lisensi Penyedia Layanan Aset Kripto di bawah aturan MiCA di UE.

Dana yang diperdagangkan di bursa yang terkait dengan XRP mencatat lebih dari $10 juta arus masuk bersih pada 14 Januari, membawa total arus masuk menjadi sekitar $1,26 miliar (menurut data SoSoValue). Sementara itu, pasokan exchange XRP telah turun di bawah 2 miliar token, turun dari lebih dari 4 miliar pada akhir 2025.

Postingan Ripple (XRP) Mencapai Level Kritis saat Analis Memperingatkan Pullback pertama kali muncul di CryptoPotato.