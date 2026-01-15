Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Labs telah menyelesaikan pemulihan dan redistribusi 5.829.196 token S terkait eksploitasi November di platform Beets. Token telah dikembalikan kepada pengguna yang terdampak melalui proses klaim terverifikasi.

Menariknya, pemulihan ini menutup upaya multi-bulan yang dimulai segera setelah pelanggaran. Seperti dilaporkan sebelumnya, peretasan dan penipuan menghantui kripto di 2025, dengan kerugian terkait mencapai $4,04 miliar di 2025, peningkatan 34% dari 2024.

Apa Yang Terjadi di Bulan November

Platform Beets, bursa terdesentralisasi berbasis Solana dan hub staking likuid, mengalami eksploitasi di November. Serangan berasal dari kerentanan di dalam protokol Balancer. Penyerang menggunakan kelemahan ini untuk menguras dana, tidak hanya dari Beets tetapi di seluruh jalur likuiditas yang terhubung.

Setelah eksploitasi, Sonic Labs memutuskan untuk mengamankan dana yang tersisa dan menghentikan kontrak yang terekspos. Perusahaan pelacak blockchain mengikuti token yang dicuri di berbagai dompet dan blockchain. Sebagian aset tetap terlihat dan dapat dijangkau, yang memungkinkan pemulihan.

Bagaimana Token Dipulihkan dan Didistribusikan

Sonic Labs menjalankan rencana pemulihan multi-fase. Tim melacak transaksi, menghubungi pemegang dompet secara langsung melalui pesan on-chain, dan bekerja sama dengan bursa terpusat untuk membekukan dana yang ditandai.

Juga, koordinasi hukum lintas yurisdiksi mendukung tindakan ini. Laporan komunitas juga membantu mengidentifikasi dompet yang terkait dengan eksploitasi. Sementara itu, token yang dipulihkan dikembalikan melalui portal klaim.

Melalui portal, pengguna mengirimkan bukti kerugian yang terkait dengan data on-chain. Setiap klaim melalui beberapa pemeriksaan. Pembayaran akhir ditangani oleh smart contract yang menghitung bagian setiap pengguna berdasarkan kerugian terverifikasi dan semua transfer dieksekusi on-chain.

Aksi Harga Token S dan Level Kunci

S diperdagangkan pada $0,08522, turun 5,6% selama 24 jam terakhir. Harga baru-baru ini memantul dari zona $0,071-$0,075, yang bertindak sebagai permintaan kuat. Area ini membentuk Bollinger Band bawah dan wilayah support yang sangat penting.

Tren jangka pendek tetap berada di dalam saluran menurun. Selama harga tetap di bawah $0,098-$0,10, rally bersifat korektif. Penembusan bersih dan penutupan harian di atas zona ini akan membuka pergerakan menuju $0,12.

Grafik harga token S | Sumber: TradingView

Kegagalan untuk bertahan di atas $0,08 memberikan tekanan kembali pada support $0,075. Kehilangan level tersebut akan mengekspos $0,071 sebagai target pullback berikutnya. Indikator momentum tetap netral, dengan RSI mendekati 49 dan belum ada pergeseran tren yang jelas.

