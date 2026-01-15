Jaringan Sui Restart Setelah Gangguan 6 Jam, Memulihkan Aktivitas Onchain Senilai $1 Miliar+

Poin Penting:

Sui telah sepenuhnya melanjutkan operasi setelah pemadaman jaringan sekitar enam jam yang menghentikan transaksi.

Validator menerapkan perbaikan setelah terhentinya konsensus, dengan transaksi kini diproses secara normal.

Tim Sui telah berjanji melakukan tinjauan insiden lengkap karena aktivitas onchain dan TVL tetap di atas $1 miliar.

Blockchain layer-1 throughput tinggi yang disebut Sui, kini online setelah pemadaman panjang yang sebagian melumpuhkan jaringan. Peristiwa tersebut menghentikan pembuatan blok hampir enam jam, menghentikan transaksi dan membekukan lebih dari $1 miliar nilai onchain.

Jaringan Sui Kembali ke Operasi Normal

Sui mengonfirmasi bahwa jaringan kini sepenuhnya beroperasi, dengan transaksi mengalir normal di seluruh ekosistem. Dalam sebuah pernyataan yang dibagikan di X, tim menyarankan pengguna yang masih menghadapi masalah untuk memperbarui aplikasi atau sesi browser mereka dan mengarahkan ke halaman status publik untuk pembaruan berkelanjutan.

Akarnya dimulai sehari sebelumnya ketika jaringan mengalami apa yang akhirnya dijelaskan sebagai terhentinya terkait konsensus. Tidak ada blok baru yang diselesaikan selama waktu ini, yang praktis tidak memungkinkan pengguna mengirim transaksi, berinteraksi dengan protokol DeFi, dan mentransfer aset onchain.

Dashboard status Sui melaporkan pembaruan dari pengembang inti dan validator untuk menerapkan perbaikan. Setelah produsen blok menambahkan patch, produksi blok dipulihkan, memulihkan jaringan setelah sekitar lima jam lima puluh menit.

Timeline Pemadaman dan Pemulihan

Industri mulai diakui secara publik sebagai masalah segera setelah insinyur mulai memeriksa anomali produksi blok. Selama beberapa jam berikutnya, Sui dan staf inti mencoba mendiagnosis dan mengatasi masalah bersama dengan validator.

Jaringan down cukup lama pada saat perbaikan, menyebabkan beberapa kekhawatiran di antara pengembang dan pengguna yang terbiasa dengan desain latensi rendah yang ditawarkan Sui. Setelah pemulihan, Sui memperjelas bahwa pemrosesan transaksi reguler kembali berfungsi dan tidak ada yang diperlukan dari pengguna selain menyegarkan antarmuka.

Yayasan mengatakan bahwa post-mortem yang lebih komprehensif akan dirilis dalam beberapa hari ke depan. Akar penyebab teknis, langkah-langkah perbaikan yang digunakan, dan klarifikasi lebih lanjut tentang apakah pengamanan lebih lanjut akan disajikan harus dijelaskan dalam tinjauan tersebut.

Meskipun pemadaman tidak unik untuk blockchain yang lebih baru dan berkembang lebih cepat, kejadian berulang lebih mungkin dilihat dengan perhatian yang meningkat. Sui telah membedakan dirinya sebagai penawaran generasi berikutnya yang berorientasi pada eksekusi paralel transaksi dan penskalaan horizontal, yang secara algoritmik berorientasi pada throughput tinggi dan biaya rendah.

Namun demikian, pilihan desain sistem ini juga menambah kompleksitas pada sistem. Dengan peningkatan volume transaksi, menjadi sulit untuk mempertahankan konsensus yang konsisten terutama ketika digunakan pada puncaknya.

Dampak Onchain dan Reaksi Pasar

Menurut situs analitik DeFi, Sui memiliki total value locked sedikit di atas $1 miliar pada saat pemadaman. Angka ini telah turun pada akhir 2024 tetapi telah menunjukkan perbaikan pada awal 2026.

Reaksi pasar tidak terlalu kuat meskipun terganggu oleh gangguan operasional. Harga token SUI turun sedikit sekitar 4% pada saat menerima konfirmasi insiden sebelum mendapatkan kembali keuntungan dan kembali ditutup mendekati level sebelum insiden. Tidak adanya volatilitas akut menunjukkan bahwa para trader menganggap peristiwa tersebut sebagai hambatan teknis dan bukan masalah struktural.

Reaksi ini berbeda dengan referensi siklus sebelumnya di mana pemadaman panjang cenderung memicu penjualan besar-besaran. Respons yang kurang kuat dapat dilihat sebagai peningkatan toleransi pasar terhadap dislokasi jangka pendek, selama pemulihan cepat dan terbuka.

