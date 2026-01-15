Eala menghadapi 'server tercepat' Alycia Parks dari AS di Babak Pertama AO

DAN garis pertempuran telah ditentukan.

Sensasi Filipina Alexandra "Alex" Eala akan menghadapi "server tercepat" Alycia Parks dari Amerika Serikat untuk memulai debut main draw yang sangat dinanti-nantikan di Australian Open (AO) akhir pekan ini di Melbourne Park.

Ini akan menjadi ujian berat bagi gadis Filipina berusia 20 tahun tersebut menurut undian resmi Kamis untuk turnamen besar 128 pemain, bertarung melawan unggulan Amerika yang saat ini berbagi keunggulan sebagai servis tercepat oleh pemain tenis wanita dalam sejarah.

Ms. Parks, 25 tahun, menyamai rekor Venus Williams (2007) untuk servis wanita tercepat sepanjang masa dengan kecepatan 129 mil per jam dalam kekalahan 6-3, 7-5 dari No. 68 Olga Danilović dari Serbia di babak pertama US Open 2021.

Meskipun saat ini berada di peringkat lebih rendah di No. 100 dalam Women's Tennis Association (WTA), itu seharusnya menjadi peringatan yang cukup untuk tantangan berat yang perlu dilalui Ms. Eala, WTA No. 49, dalam upaya mencapai babak kedua.

Ms. Parks dengan total tiga gelar WTA juga membanggakan peringkat tertinggi kariernya di No. 40 pada tahun 2023, lebih tinggi dari posisi Ms. Eala saat ini setelah memperbarui rekor terbaiknya sebelumnya di No. 50 bulan lalu untuk menjadi wanita Filipina pertama di tingkat tersebut.

Waktu pertandingan adalah pada hari Minggu, diproyeksikan pukul 8:30 pagi (waktu Manila) di lapangan yang masih akan ditentukan di Melbourne Park yang menampilkan Rod Laver Arena, John Cain Arena, Margaret Court Arena dan Kia Arena yang baru dibangun.

Ms. Eala dan Parks berada di separuh atas bracket, terdaftar sebagai pasangan ke-22 di Babak 64 yang berarti kemungkinan bertabrakan dengan beberapa raksasa dunia.

Kemenangan Ms. Eala, yang bisa menjadi kemenangannya yang kedua di main draw Slam setelah US Open tahun lalu, akan mempertemukannya dengan unggulan No. 19 dan WTA No. 19 Karolina Muchova dari Ceko atau WTA No. 37 Jaqueline Cristian dari Rumania.

Semakin berat dari sana dengan peringkat dunia No. 1 Aryna Sabalenka dari Belarus, No. 3 Coco Gauff dari USA, No. 7 Jasmine Paolini dari Italia dan No. 8 Mirra Andreeva dari Rusia diperkirakan akan menunggu di babak-babak selanjutnya.

Unggulan teratas lainnya dalam peringkat dunia No. 2 Iga Swiatek, No. 4 Amanda Anisimova dari USA, No. 5 Elena Rybakina dari Kazakhstan dan No. 6 Jessica Pegula dari USA berada di separuh bawah dari jajaran AO yang padat.

Harapan tinggi bagi Ms. Eala untuk akhirnya tampil baik di AO setelah beberapa kali gagal di babak kualifikasi sejak menjadi profesional setelah meraih mahkota ganda putri AO bersama teman Indonesia Priska Madelyn Nugroho pada tahun 2020.

AO tetap menjadi satu-satunya main draw Slam yang belum dimainkan Ms. Eala setelah US Open, Wimbledon dan French Open. Dan sekarang sudah di depan mata dengan Ms. Eala memastikan diri sesiap mungkin setelah persiapan solid di ASB Classic di Auckland dan Kooyong Classic di kota yang sama.

Ms. Eala, sebagai unggulan No. 4, berhasil mencapai empat besar di Auckland untuk masuk ke dalam peringkat Top 50 diikuti dengan kemenangannya atas peraih medali perak Olimpiade Paris dan semifinalis Wimbledon 2024 Donna Vekic, WTA No. 70, dari Kroasia di Kooyong Classic, 6-3, 6-4.

"Bagi saya bisa memenangkan ganda putri junior dengan teman baik saya adalah kenangan yang sangat berharga," kata Ms. Eala dalam video promosi AO yang menampilkan dirinya dan mentornya Rafael Nadal dari Spanyol. "Ini seperti slam kandang saya dan saya memiliki banyak kenangan indah di sana."

Kampanye Ms. Eala di AO akan menentukan keikutsertaannya untuk turnamen kandang pertamanya di Philippine Women's Open, di mana dia terdaftar sebagai wildcard di main draw, yang dijadwalkan pada 26 hingga 31 Januari.

Dia tidak akan sempat tampil di kandang jika melewati babak ketiga atau minggu pertama di AO yang menampilkan total 24 pemain yang juga akan bertanding dalam penyelenggaraan bersejarah WTA Tour di Manila untuk pertama kalinya dalam sejarah. — John Bryan Ulanday