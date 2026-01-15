Prediksi Harga XRP: DeepSnitch AI Mengungguli Ripple Dengan Lonjakan Besar 125% Menjelang Pengumuman Penting dari Tim

Bank-bank terbesar di Eropa tidak lagi bereksperimen dengan kripto; mereka sedang meluncurkannya. Persetujuan MiCA dari DZ Bank adalah tanda jelas lainnya bahwa aset digital menjadi sepenuhnya institusional, dan hal itu sudah mengangkat prediksi harga XRP karena adopsi yang diatur semakin cepat.

Namun sementara Ripple sudah mencerminkan banyak optimisme itu dalam valuasinya, DeepSnitch AI berada di ujung kurva yang berlawanan. Masih dihargai pada level presale, DSNT menawarkan potensi kenaikan asimetris yang tidak dapat diakses institusi setelah aset matang.

DZ Bank memenangkan persetujuan MiCA untuk meluncurkan platform 'meinKrypto'

DZ Bank, salah satu kelompok perbankan terbesar di Jerman, telah mendapatkan lisensi di bawah Regulasi Pasar Aset Kripto UE (MiCA), yang memungkinkannya mengoperasikan platform kriptonya, "meinKrypto."

Persetujuan dari regulator keuangan Jerman BaFin menandai langkah kunci dalam membawa layanan kripto yang diatur ke jaringan perbankan koperasi negara tersebut. Platform meinKrypto akan menyediakan infrastruktur perdagangan kripto kepada bank-bank koperasi yang berpartisipasi, dengan DZ Bank bertindak sebagai operator pusat.

Masing-masing bank akan memutuskan apakah akan menawarkan layanan tersebut dan harus mengajukan notifikasi MiCA mereka sendiri sebelum mengaktifkan perdagangan untuk pelanggan ritel. Pada peluncuran, aset yang didukung akan mencakup Bitcoin, Ether, dan lainnya.

3 cryptocurrency teratas untuk dibeli di 2026: DeepSnitch AI, XRP, dan Chainlink

DeepSnitch AI

DeepSnitch AI mungkin adalah kripto yang harus dibeli sekarang karena memberikan apa yang sebenarnya dibutuhkan pasar: keamanan, kejelasan, dan alat yang berfungsi.

Eksekusi tersebut telah mendorong lebih dari $1,2 juta ke dalam presale, bukan berdasarkan janji, tetapi pada utilitas langsung. Peluncuran AuditSnitch baru-baru ini memungkinkan pengguna untuk langsung mengaudit kontrak token dan menandai penipuan sebelum modal berisiko.

DSNT sekarang diperdagangkan di $0,03469, mengunci hampir 125% keuntungan untuk pembeli awal. Permintaan terus meningkat saat peluncuran Januari mendekat dan lebih banyak trader menemukan platform yang dibangun untuk pengambilan keputusan nyata, bukan spekulasi. DeepSnitch AI menargetkan investor sehari-hari, memberikannya pasar yang dapat dijangkau yang masif dan ruang untuk berkembang dengan cepat.

Keyakinan terlihat dalam angka-angka. Komunitas telah men-staking lebih dari 29 juta token, memperketat pasokan yang beredar dan mempersiapkan potensi kejutan pasokan saat peluncuran.

Bagi siapa pun yang masih bertanya kripto apa yang harus dibeli sekarang, DeepSnitch AI menawarkan akses awal ke infrastruktur penting yang biasanya dicadangkan untuk institusi, pada valuasi yang masih menyisakan ruang untuk kenaikan 100x.

Inilah mengapa investor percaya DSNT dapat mengungguli prediksi harga XRP mana pun di pasar.

Prediksi harga XRP: Bisakah Ripple melonjak di atas $2,50?

XRP rebound kuat dari zona permintaan $1,77–$1,90 karena sentimen kripto membaik setelah CPI memenuhi ekspektasi. Bitcoin dan Ethereum mempertahankan level kunci, dan kapitalisasi besar mendapat tawaran. XRP naik kembali ke area keputusan alih-alih memperpanjang penurunannya.

Tren yang lebih besar masih membatasi harga. Sebagian besar prediksi harga XRP mengatakan token tetap berada di dalam saluran menurun, tetapi rebound itu penting.

Harga membentuk basis triple-touch di support, sering kali merupakan tanda bahwa penjual kehilangan kontrol. Langkah itu mendorong XRP ke pasokan berat antara $2,24 dan $2,35, zona yang menghentikan reli masa lalu.

Penutupan harian yang kuat di atas $2,35 akan membalik struktur menjadi bullish dan menargetkan $2,60–$2,75. Kegagalan membuat risiko tetap ke bawah, menurut beberapa prediksi harga XRP. Penolakan dapat mengirim XRP kembali menuju $2,00, dengan support yang lebih dalam di dekat $1,90 dan $1,77.

Chainlink melompat saat keyakinan memasuki pasar

Chainlink melompat 6% dan kembali menuju puncak kisaran terbarunya pada 14 Januari. Pembeli masuk, dan sentimen membaik. Langkah itu menstabilkan harga tetapi tidak membalik tren.

Grafik menunjukkan jeda. LINK mempertahankan support di dekat $13 dan menghadapi pasokan kuat di sekitar $15. Langit-langit itu telah memblokir harga selama berminggu-minggu. Pembeli dip terus mempertahankan lantai, namun saluran yang jatuh masih menekan harga. Tekanan ini mengisyaratkan langkah yang lebih besar ke depan.

Semuanya melewati $15. Level itu sejajar dengan tertinggi kisaran dan tren turun. Penutupan harian yang kuat di atasnya, dengan volume yang meningkat, akan mengubah struktur menjadi bullish dan membidik $18, lalu $21. Sampai saat itu, reli berisiko gagal.

Kesimpulan

Prediksi harga XRP mungkin mendapat manfaat dari adopsi institusional, tetapi dengan valuasi $120+ miliar, potensi kenaikan yang mengubah hidup sudah hilang.

Itulah mengapa whale berputar lebih awal. DeepSnitch AI berada di mana XRP pernah berada: undervalued, kurang terekspos, dan membangun sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan pasar.

Hanya dengan $0,03469, DSNT menawarkan akses ke intelijen perdagangan langsung sebelum listing publik mengatur ulang harga.

Dengan lebih dari $1,2 juta terkumpul dan peluncuran Januari yang mendekat dengan cepat, risiko-imbalan sangat condong ke arah pembeli awal.

