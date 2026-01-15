Prediksi harga ICP bullish untuk 2026 adalah $4.837 hingga $7.473.

Harga Internet Computer (ICP) mungkin mencapai $15 segera.

Prediksi harga ICP bearish untuk 2026 adalah $1.847.

Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan indikator analisis teknikal yang akurat dan ramah trader serta memprediksi pergerakan masa depan cryptocurrency tersebut.

DAFTAR ISI

Apa itu Internet Computer (ICP)?

Teknikal 24 Jam Internet Computer (ICP) PREDIKSI HARGA INTERNET COMPUTER (ICP) 2026 Level Support dan Resistance Internet Computer (ICP)

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026 — RVOL, MA & RSI

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026 — ADX, RVI

Perbandingan ICP dengan BTC, ETH PREDIKSI HARGA INTERNET COMPUTER (ICP) 2027, 2028-2030 KESIMPULAN FAQ

Status Pasar Terkini Internet Computer (ICP)

Harga Saat Ini $4.69 Perubahan Harga 24 Jam Naik 30.38% Volume Trading 24 Jam $736.5M Kapitalisasi Pasar $2.56B Pasokan Beredar 547.22M ICP Tertinggi Sepanjang Masa $750.73 (Pada 11 Mei 2021) Terendah Sepanjang Masa $1.98 (Pada 11 Oktober 2025)

Apa itu Internet Computer (ICP)

TICKER ICP BLOCKCHAIN Internet Computer KATEGORI Metaverse DILUNCURKAN PADA Mei 2021 KEGUNAAN Tata kelola, keamanan, biaya gas & hadiah

Status Pasar Terkini ICP (Sumber: CoinMarketCap)

Internet Computer (ICP) adalah token utilitas asli dari jaringan Hedera. Hedera adalah teknologi buku besar terdistribusi hashgraph terdesentralisasi. ICP diluncurkan selama ICO-nya pada tahun 2018. Mainnet jaringan Hedera mulai beroperasi pada tahun 2019. Jaringan Hedera berfungsi terutama sebagai layanan file terdistribusi.

Alih-alih dibangun di atas blockchain mana pun, jaringan Hedera dibangun di atas model hashgraph yang diamankan oleh mekanisme konsensus proof-of-stake (PoS). Sistem ini menggunakan algoritma yang dipatenkan yang menjadikannya jaringan yang tidak dapat di-fork. Transaksi di Hedera lebih cepat dan terjadi dengan biaya rendah. Buku besar terdistribusi hashgraph aman dan tidak dapat diubah karena Hedera menerapkan asynchronous byzantine fault tolerance (aBFT).

Teknikal 24 Jam Internet Computer

(Sumber: TradingView) (Sumber: TradingView)

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026

Internet Computer (ICP) menempati peringkat ke-37 di CoinMarketCap dalam hal kapitalisasi pasarnya. Gambaran umum prediksi harga Internet Computer untuk 2026 dijelaskan di bawah ini dengan kerangka waktu harian.

Pola Saluran Horizontal ICP/USDT (Sumber: TradingView) Pola Saluran Horizontal ICP/USDT (Sumber: TradingView)

Pada grafik di atas, Internet Computer (ICP) menunjukkan pola Saluran Horizontal. Saluran horizontal atau tren sideways memiliki tampilan pola persegi panjang. Pola ini terdiri dari setidaknya empat titik kontak. Ini karena memerlukan setidaknya dua titik terendah untuk terhubung, serta dua titik tertinggi. Saluran horizontal memberikan cara yang jelas dan sistematis untuk trading dengan menyediakan titik beli dan jual.

Semakin panjang saluran horizontal, semakin kuat pergerakan keluar. Sering kali ada harga di saluran setelah keluar. Keluar sering terjadi pada titik kontak keempat di salah satu garis saluran horizontal.

Pada saat analisis, harga Internet Computer (ICP) tercatat di $4.69. Jika tren pola berlanjut, maka harga ICP mungkin mencapai level resistance $4.789 dan $8.369. Jika tren berbalik, maka harga ICP mungkin turun ke level support $3.645 dan $2.763.

Level Resistance dan Support Internet Computer (ICP)

Grafik yang diberikan di bawah ini menjelaskan kemungkinan level resistance dan support Internet Computer (ICP) pada tahun 2026.

Level Resistance dan Support ICP/USDT (Sumber: TradingView) Level Resistance dan Support ICP/USDT (Sumber: TradingView)

Dari grafik di atas, kita dapat menganalisis dan mengidentifikasi level resistance dan support Internet Computer (ICP) untuk tahun 2026 sebagai berikut.

Level Resistance 1 $4.837 Level Resistance 2 $7.473 Level Support 1 $2.781 Level Support 2 $1.847

Level Resistance & Support ICP

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026 — RVOL, MA, dan RSI

Indikator analisis teknikal seperti Relative Volume (RVOL), Moving Average (MA), dan Relative Strength Index (RSI) dari Internet Computer (ICP) ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

ICP/USDT RVOL, MA, RSI (Sumber: TradingView) ICP/USDT RVOL, MA, RSI (Sumber: TradingView)

Dari pembacaan pada grafik di atas, kita dapat membuat kesimpulan berikut mengenai pasar Internet Computer (ICP) saat ini pada tahun 2026.

INDIKATOR TUJUAN PEMBACAAN KESIMPULAN Moving Average 50 Hari (50MA) Sifat tren saat ini dengan membandingkan harga rata-rata selama 50 hari 50 MA = $3.329Harga = $4.664

(50MA < Harga) Bullish/Uptrend Relative Strength Index (RSI) Besaran perubahan harga;Menganalisis kondisi oversold & overbought 76.441

<30 = Oversold

50-70 = Netral>70 = Overbought Overbought Relative Volume (RVOL) Volume trading aset dalam kaitannya dengan volume rata-rata terkini Di bawah garis batas Volume Lemah

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026 — ADX, RVI

Pada grafik di bawah ini, kami menganalisis kekuatan dan volatilitas Internet Computer (ICP) menggunakan indikator analisis teknikal berikut — Average Directional Index (ADX) dan Relative Volatility Index (RVI).

ICP/USDT ADX, RVI (Sumber: TradingView) ICP/USDT ADX, RVI (Sumber: TradingView)

Dari pembacaan pada grafik di atas, kita dapat membuat kesimpulan berikut mengenai momentum harga Internet Computer (ICP).

INDIKATOR TUJUAN PEMBACAAN KESIMPULAN Average Directional Index (ADX) Kekuatan momentum tren 23.957 Tren Kuat Relative Volatility Index (RVI) Volatilitas selama periode tertentu 73.76

<50 = Rendah

>50 = Tinggi Volatilitas Tinggi

Perbandingan ICP dengan BTC, ETH

Mari kita bandingkan pergerakan harga Internet Computer (ICP) dengan Bitcoin (BTC), dan Ethereum (ETH).

Perbandingan Harga BTC Vs ETH Vs ICP (Sumber: TradingView) Perbandingan Harga BTC Vs ETH Vs ICP (Sumber: TradingView)

Dari grafik di atas, kita dapat menafsirkan bahwa aksi harga ICP mirip dengan BTC dan ETH. Artinya, ketika harga BTC dan ETH naik atau turun, harga ICP juga naik atau turun secara bersamaan.

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2027, 2028 – 2030

Dengan bantuan indikator analisis teknikal dan pola tren yang disebutkan di atas, mari kita prediksi harga Internet Computer (ICP) antara tahun 2027, 2028, 2029, dan 2030.

Tahun Harga Bullish Harga Bearish Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2027 $20 $1.8 Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2028 $25 $1.6 Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2029 $30 $1.4 Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2030 $35 $1.2

Kesimpulan

Jika Internet Computer (ICP) memantapkan dirinya sebagai investasi yang baik pada tahun 2026, tahun ini akan menguntungkan bagi cryptocurrency. Kesimpulannya, prediksi harga Internet Computer (ICP) bullish untuk 2026 adalah $7.473. Sebagai perbandingan, jika sentimen yang tidak menguntungkan terpicu, prediksi harga Internet Computer (ICP) bearish untuk 2026 adalah $1.847.

Jika momentum pasar dan sentimen investor meningkat secara positif, maka Internet Computer (ICP) mungkin mencapai $15. Selain itu, dengan peningkatan dan kemajuan masa depan dalam ekosistem Internet Computer, MKR mungkin melampaui tertinggi sepanjang masa (ATH) saat ini sebesar $750.73 dan menandai ATH barunya.

FAQ

1. Apa itu Internet Computer (ICP)?

ICP adalah token utilitas asli dari jaringan Internet Computer. Hedera adalah teknologi buku besar terdistribusi hashgraph terdesentralisasi.

2. Di mana Anda dapat membeli Internet Computer (ICP)?

Trader dapat memperdagangkan Internet Computer (ICP) di bursa cryptocurrency berikut seperti Binance, OKX, Bybit, WEEX, dan DigiFinex.

3. Apakah Internet Computer (ICP) akan mencapai ATH baru segera?

Dengan pengembangan dan peningkatan yang sedang berlangsung dalam platform Internet Computer, Internet Computer (ICP) memiliki kemungkinan tinggi untuk mencapai ATH-nya segera.

4. Berapa tertinggi sepanjang masa (ATH) Internet Computer (ICP) saat ini?

Internet Computer (ICP) mencapai tertinggi sepanjang masa (ATH) saat ini sebesar $750.73 pada 10 Mei 2021.

5. Berapa harga terendah Internet Computer (ICP)?

Menurut CoinMarketCap, ICP mencapai terendah sepanjang masa (ATL) sebesar $1.98 pada 11 Oktober 2025.

6. Apakah Internet Computer (ICP) akan mencapai $15?

Jika Internet Computer (ICP) menjadi salah satu cryptocurrency aktif yang sebagian besar mempertahankan tren bullish, mungkin akan reli untuk mencapai $15 segera.

7. Berapa harga Internet Computer (ICP) pada tahun 2027?

Harga Internet Computer (ICP) diperkirakan akan mencapai $20 pada tahun 2027.

8. Berapa harga Internet Computer (ICP) pada tahun 2028?

Harga Internet Computer (ICP) diperkirakan akan mencapai $25 pada tahun 2028.

9. Berapa harga Internet Computer (ICP) pada tahun 2029?

Harga Internet Computer (ICP) diperkirakan akan mencapai $30 pada tahun 2029.

10. Berapa harga Internet Computer (ICP) pada tahun 2030?

Harga Internet Computer (ICP) diperkirakan akan mencapai $35 pada tahun 2030.



