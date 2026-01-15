BursaDEX+
Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah trader

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Penulis: ThenewscryptoSumber: Thenewscrypto
2026/01/15 16:38
Internet Computer
ICP$4.228-0.09%
  • Prediksi harga ICP bullish untuk 2026 adalah $4.837 hingga $7.473.
  • Harga Internet Computer (ICP) mungkin mencapai $15 segera.
  • Prediksi harga ICP bearish untuk 2026 adalah $1.847.

Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan indikator analisis teknikal yang akurat dan ramah trader serta memprediksi pergerakan masa depan cryptocurrency tersebut.

DAFTAR ISI
PENDAHULUAN
  • Status Pasar Terkini Internet Computer (ICP)
  • Apa itu Internet Computer (ICP)?
  • Teknikal 24 Jam Internet Computer (ICP)
PREDIKSI HARGA INTERNET COMPUTER (ICP) 2026
  • Level Support dan Resistance Internet Computer (ICP)
  • Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026 — RVOL, MA & RSI
  • Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026 — ADX, RVI
  • Perbandingan ICP dengan BTC, ETH
PREDIKSI HARGA INTERNET COMPUTER (ICP) 2027, 2028-2030
KESIMPULAN
FAQ

Status Pasar Terkini Internet Computer (ICP)

Harga Saat Ini$4.69
Perubahan Harga 24 JamNaik 30.38%
Volume Trading 24 Jam$736.5M
Kapitalisasi Pasar$2.56B
Pasokan Beredar547.22M ICP
Tertinggi Sepanjang Masa$750.73 (Pada 11 Mei 2021)  
Terendah Sepanjang Masa$1.98 (Pada 11 Oktober 2025) 
Status Pasar Terkini ICP (Sumber: CoinMarketCap)

Apa itu Internet Computer (ICP)

TICKERICP
BLOCKCHAINInternet Computer
KATEGORIMetaverse
DILUNCURKAN PADAMei 2021
KEGUNAANTata kelola, keamanan, biaya gas & hadiah

Internet Computer (ICP) adalah token utilitas asli dari jaringan Hedera. Hedera adalah teknologi buku besar terdistribusi hashgraph terdesentralisasi. ICP diluncurkan selama ICO-nya pada tahun 2018. Mainnet jaringan Hedera mulai beroperasi pada tahun 2019. Jaringan Hedera berfungsi terutama sebagai layanan file terdistribusi.

Alih-alih dibangun di atas blockchain mana pun, jaringan Hedera dibangun di atas model hashgraph yang diamankan oleh mekanisme konsensus proof-of-stake (PoS). Sistem ini menggunakan algoritma yang dipatenkan yang menjadikannya jaringan yang tidak dapat di-fork. Transaksi di Hedera lebih cepat dan terjadi dengan biaya rendah. Buku besar terdistribusi hashgraph aman dan tidak dapat diubah karena Hedera menerapkan asynchronous byzantine fault tolerance (aBFT).

Teknikal 24 Jam Internet Computer

(Sumber: TradingView)

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026

Internet Computer (ICP) menempati peringkat ke-37 di CoinMarketCap dalam hal kapitalisasi pasarnya. Gambaran umum prediksi harga Internet Computer untuk 2026 dijelaskan di bawah ini dengan kerangka waktu harian.

Pola Saluran Horizontal ICP/USDT (Sumber: TradingView)

Pada grafik di atas, Internet Computer (ICP) menunjukkan pola Saluran Horizontal. Saluran horizontal atau tren sideways memiliki tampilan pola persegi panjang. Pola ini terdiri dari setidaknya empat titik kontak. Ini karena memerlukan setidaknya dua titik terendah untuk terhubung, serta dua titik tertinggi. Saluran horizontal memberikan cara yang jelas dan sistematis untuk trading dengan menyediakan titik beli dan jual. 

Semakin panjang saluran horizontal, semakin kuat pergerakan keluar. Sering kali ada harga di saluran setelah keluar. Keluar sering terjadi pada titik kontak keempat di salah satu garis saluran horizontal.

Pada saat analisis, harga Internet Computer (ICP) tercatat di $4.69. Jika tren pola berlanjut, maka harga ICP mungkin mencapai level resistance $4.789 dan $8.369. Jika tren berbalik, maka harga ICP mungkin turun ke level support $3.645 dan $2.763.

Level Resistance dan Support Internet Computer (ICP)

Grafik yang diberikan di bawah ini menjelaskan kemungkinan level resistance dan support Internet Computer (ICP) pada tahun 2026.

Level Resistance dan Support ICP/USDT (Sumber: TradingView)

Dari grafik di atas, kita dapat menganalisis dan mengidentifikasi level resistance dan support Internet Computer (ICP) untuk tahun 2026 sebagai berikut.

Level Resistance 1$4.837
Level Resistance 2$7.473
Level Support 1$2.781
Level Support 2$1.847

Level Resistance & Support ICP

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026 — RVOL, MA, dan RSI

Indikator analisis teknikal seperti Relative Volume (RVOL), Moving Average (MA), dan Relative Strength Index (RSI) dari Internet Computer (ICP) ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

ICP/USDT RVOL, MA, RSI (Sumber: TradingView)

Dari pembacaan pada grafik di atas, kita dapat membuat kesimpulan berikut mengenai pasar Internet Computer (ICP) saat ini pada tahun 2026.

INDIKATORTUJUANPEMBACAANKESIMPULAN
Moving Average 50 Hari (50MA)Sifat tren saat ini dengan membandingkan harga rata-rata selama 50 hari50 MA = $3.329Harga = $4.664
(50MA < Harga)		Bullish/Uptrend
Relative Strength Index (RSI)Besaran perubahan harga;Menganalisis kondisi oversold & overbought76.441
<30 = Oversold
50-70 = Netral>70 = Overbought		Overbought
Relative Volume (RVOL)Volume trading aset dalam kaitannya dengan volume rata-rata terkiniDi bawah garis batasVolume Lemah

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026 — ADX, RVI

Pada grafik di bawah ini, kami menganalisis kekuatan dan volatilitas Internet Computer (ICP) menggunakan indikator analisis teknikal berikut — Average Directional Index (ADX) dan Relative Volatility Index (RVI).

ICP/USDT ADX, RVI (Sumber: TradingView)

Dari pembacaan pada grafik di atas, kita dapat membuat kesimpulan berikut mengenai momentum harga Internet Computer (ICP).

INDIKATORTUJUANPEMBACAANKESIMPULAN
Average Directional Index (ADX)Kekuatan momentum tren23.957Tren Kuat
Relative Volatility Index (RVI)Volatilitas selama periode tertentu73.76
<50 = Rendah
>50 = Tinggi		Volatilitas Tinggi

Perbandingan ICP dengan BTC, ETH

Mari kita bandingkan pergerakan harga Internet Computer (ICP) dengan Bitcoin (BTC), dan Ethereum (ETH).

Perbandingan Harga BTC Vs ETH Vs ICP (Sumber: TradingView)

Dari grafik di atas, kita dapat menafsirkan bahwa aksi harga ICP mirip dengan BTC dan ETH. Artinya, ketika harga BTC dan ETH naik atau turun, harga ICP juga naik atau turun secara bersamaan.

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2027, 2028 – 2030

Dengan bantuan indikator analisis teknikal dan pola tren yang disebutkan di atas, mari kita prediksi harga Internet Computer (ICP) antara tahun 2027, 2028, 2029, dan 2030.

Tahun Harga Bullish Harga Bearish
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2027$20$1.8
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2028$25$1.6
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2029$30$1.4
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2030$35$1.2

Kesimpulan

Jika Internet Computer (ICP) memantapkan dirinya sebagai investasi yang baik pada tahun 2026, tahun ini akan menguntungkan bagi cryptocurrency. Kesimpulannya, prediksi harga Internet Computer (ICP) bullish untuk 2026 adalah $7.473. Sebagai perbandingan, jika sentimen yang tidak menguntungkan terpicu, prediksi harga Internet Computer (ICP) bearish untuk 2026 adalah $1.847. 

Jika momentum pasar dan sentimen investor meningkat secara positif, maka Internet Computer (ICP) mungkin mencapai $15. Selain itu, dengan peningkatan dan kemajuan masa depan dalam ekosistem Internet Computer, MKR mungkin melampaui tertinggi sepanjang masa (ATH) saat ini sebesar $750.73 dan menandai ATH barunya.

FAQ

1. Apa itu Internet Computer (ICP)?

ICP adalah token utilitas asli dari jaringan Internet Computer. Hedera adalah teknologi buku besar terdistribusi hashgraph terdesentralisasi. 

2. Di mana Anda dapat membeli Internet Computer (ICP)?

Trader dapat memperdagangkan Internet Computer (ICP) di bursa cryptocurrency berikut seperti Binance, OKX, Bybit, WEEX, dan DigiFinex.

3. Apakah Internet Computer (ICP) akan mencapai ATH baru segera?

Dengan pengembangan dan peningkatan yang sedang berlangsung dalam platform Internet Computer, Internet Computer (ICP) memiliki kemungkinan tinggi untuk mencapai ATH-nya segera.

4. Berapa tertinggi sepanjang masa (ATH) Internet Computer (ICP) saat ini?

Internet Computer (ICP) mencapai tertinggi sepanjang masa (ATH) saat ini sebesar $750.73 pada 10 Mei 2021.

5. Berapa harga terendah Internet Computer (ICP)?

Menurut CoinMarketCap, ICP mencapai terendah sepanjang masa (ATL) sebesar $1.98 pada 11 Oktober 2025.

6. Apakah Internet Computer (ICP) akan mencapai $15?

Jika Internet Computer (ICP) menjadi salah satu cryptocurrency aktif yang sebagian besar mempertahankan tren bullish, mungkin akan reli untuk mencapai $15 segera.

7. Berapa harga Internet Computer (ICP) pada tahun 2027?

Harga Internet Computer (ICP) diperkirakan akan mencapai $20 pada tahun 2027.

8. Berapa harga Internet Computer (ICP) pada tahun 2028?

Harga Internet Computer (ICP) diperkirakan akan mencapai $25 pada tahun 2028.

9. Berapa harga Internet Computer (ICP) pada tahun 2029?

Harga Internet Computer (ICP) diperkirakan akan mencapai $30 pada tahun 2029.  

10. Berapa harga Internet Computer (ICP) pada tahun 2030?

Harga Internet Computer (ICP) diperkirakan akan mencapai $35 pada tahun 2030.  


Prediksi Kripto Teratas

Prediksi Harga Bonk (BONK)

Prediksi Harga Pepe (PEPE)

Prediksi Harga Hedera (HBAR)

Disclaimer: Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini sepenuhnya milik penulis. Ini tidak mewakili nasihat investasi apa pun. Tim TheNewsCrypto mendorong semua untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Peluang Pasar
Logo Internet Computer
Harga Internet Computer(ICP)
$4.225
$4.225$4.225
+1.85%
USD
Grafik Harga Live Internet Computer (ICP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

