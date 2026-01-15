Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan indikator analisis teknikal yang akurat dan ramah trader serta memprediksi pergerakan masa depan cryptocurrency tersebut.
|Harga Saat Ini
|$4.69
|Perubahan Harga 24 Jam
|Naik 30.38%
|Volume Trading 24 Jam
|$736.5M
|Kapitalisasi Pasar
|$2.56B
|Pasokan Beredar
|547.22M ICP
|Tertinggi Sepanjang Masa
|$750.73 (Pada 11 Mei 2021)
|Terendah Sepanjang Masa
|$1.98 (Pada 11 Oktober 2025)
|TICKER
|ICP
|BLOCKCHAIN
|Internet Computer
|KATEGORI
|Metaverse
|DILUNCURKAN PADA
|Mei 2021
|KEGUNAAN
|Tata kelola, keamanan, biaya gas & hadiah
Internet Computer (ICP) adalah token utilitas asli dari jaringan Hedera. Hedera adalah teknologi buku besar terdistribusi hashgraph terdesentralisasi. ICP diluncurkan selama ICO-nya pada tahun 2018. Mainnet jaringan Hedera mulai beroperasi pada tahun 2019. Jaringan Hedera berfungsi terutama sebagai layanan file terdistribusi.
Alih-alih dibangun di atas blockchain mana pun, jaringan Hedera dibangun di atas model hashgraph yang diamankan oleh mekanisme konsensus proof-of-stake (PoS). Sistem ini menggunakan algoritma yang dipatenkan yang menjadikannya jaringan yang tidak dapat di-fork. Transaksi di Hedera lebih cepat dan terjadi dengan biaya rendah. Buku besar terdistribusi hashgraph aman dan tidak dapat diubah karena Hedera menerapkan asynchronous byzantine fault tolerance (aBFT).
Internet Computer (ICP) menempati peringkat ke-37 di CoinMarketCap dalam hal kapitalisasi pasarnya. Gambaran umum prediksi harga Internet Computer untuk 2026 dijelaskan di bawah ini dengan kerangka waktu harian.
Pada grafik di atas, Internet Computer (ICP) menunjukkan pola Saluran Horizontal. Saluran horizontal atau tren sideways memiliki tampilan pola persegi panjang. Pola ini terdiri dari setidaknya empat titik kontak. Ini karena memerlukan setidaknya dua titik terendah untuk terhubung, serta dua titik tertinggi. Saluran horizontal memberikan cara yang jelas dan sistematis untuk trading dengan menyediakan titik beli dan jual.
Semakin panjang saluran horizontal, semakin kuat pergerakan keluar. Sering kali ada harga di saluran setelah keluar. Keluar sering terjadi pada titik kontak keempat di salah satu garis saluran horizontal.
Pada saat analisis, harga Internet Computer (ICP) tercatat di $4.69. Jika tren pola berlanjut, maka harga ICP mungkin mencapai level resistance $4.789 dan $8.369. Jika tren berbalik, maka harga ICP mungkin turun ke level support $3.645 dan $2.763.
Grafik yang diberikan di bawah ini menjelaskan kemungkinan level resistance dan support Internet Computer (ICP) pada tahun 2026.
Dari grafik di atas, kita dapat menganalisis dan mengidentifikasi level resistance dan support Internet Computer (ICP) untuk tahun 2026 sebagai berikut.
|Level Resistance 1
|$4.837
|Level Resistance 2
|$7.473
|Level Support 1
|$2.781
|Level Support 2
|$1.847
Level Resistance & Support ICP
Indikator analisis teknikal seperti Relative Volume (RVOL), Moving Average (MA), dan Relative Strength Index (RSI) dari Internet Computer (ICP) ditunjukkan pada grafik di bawah ini.
Dari pembacaan pada grafik di atas, kita dapat membuat kesimpulan berikut mengenai pasar Internet Computer (ICP) saat ini pada tahun 2026.
|INDIKATOR
|TUJUAN
|PEMBACAAN
|KESIMPULAN
|Moving Average 50 Hari (50MA)
|Sifat tren saat ini dengan membandingkan harga rata-rata selama 50 hari
|50 MA = $3.329Harga = $4.664
(50MA < Harga)
|Bullish/Uptrend
|Relative Strength Index (RSI)
|Besaran perubahan harga;Menganalisis kondisi oversold & overbought
|76.441
<30 = Oversold
50-70 = Netral>70 = Overbought
|Overbought
|Relative Volume (RVOL)
|Volume trading aset dalam kaitannya dengan volume rata-rata terkini
|Di bawah garis batas
|Volume Lemah
Pada grafik di bawah ini, kami menganalisis kekuatan dan volatilitas Internet Computer (ICP) menggunakan indikator analisis teknikal berikut — Average Directional Index (ADX) dan Relative Volatility Index (RVI).
Dari pembacaan pada grafik di atas, kita dapat membuat kesimpulan berikut mengenai momentum harga Internet Computer (ICP).
|INDIKATOR
|TUJUAN
|PEMBACAAN
|KESIMPULAN
|Average Directional Index (ADX)
|Kekuatan momentum tren
|23.957
|Tren Kuat
|Relative Volatility Index (RVI)
|Volatilitas selama periode tertentu
|73.76
<50 = Rendah
>50 = Tinggi
|Volatilitas Tinggi
Mari kita bandingkan pergerakan harga Internet Computer (ICP) dengan Bitcoin (BTC), dan Ethereum (ETH).
Dari grafik di atas, kita dapat menafsirkan bahwa aksi harga ICP mirip dengan BTC dan ETH. Artinya, ketika harga BTC dan ETH naik atau turun, harga ICP juga naik atau turun secara bersamaan.
Dengan bantuan indikator analisis teknikal dan pola tren yang disebutkan di atas, mari kita prediksi harga Internet Computer (ICP) antara tahun 2027, 2028, 2029, dan 2030.
|Tahun
|Harga Bullish
|Harga Bearish
|Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2027
|$20
|$1.8
|Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2028
|$25
|$1.6
|Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2029
|$30
|$1.4
|Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2030
|$35
|$1.2
Jika Internet Computer (ICP) memantapkan dirinya sebagai investasi yang baik pada tahun 2026, tahun ini akan menguntungkan bagi cryptocurrency. Kesimpulannya, prediksi harga Internet Computer (ICP) bullish untuk 2026 adalah $7.473. Sebagai perbandingan, jika sentimen yang tidak menguntungkan terpicu, prediksi harga Internet Computer (ICP) bearish untuk 2026 adalah $1.847.
Jika momentum pasar dan sentimen investor meningkat secara positif, maka Internet Computer (ICP) mungkin mencapai $15. Selain itu, dengan peningkatan dan kemajuan masa depan dalam ekosistem Internet Computer, MKR mungkin melampaui tertinggi sepanjang masa (ATH) saat ini sebesar $750.73 dan menandai ATH barunya.
ICP adalah token utilitas asli dari jaringan Internet Computer. Hedera adalah teknologi buku besar terdistribusi hashgraph terdesentralisasi.
Trader dapat memperdagangkan Internet Computer (ICP) di bursa cryptocurrency berikut seperti Binance, OKX, Bybit, WEEX, dan DigiFinex.
Dengan pengembangan dan peningkatan yang sedang berlangsung dalam platform Internet Computer, Internet Computer (ICP) memiliki kemungkinan tinggi untuk mencapai ATH-nya segera.
Internet Computer (ICP) mencapai tertinggi sepanjang masa (ATH) saat ini sebesar $750.73 pada 10 Mei 2021.
Menurut CoinMarketCap, ICP mencapai terendah sepanjang masa (ATL) sebesar $1.98 pada 11 Oktober 2025.
Jika Internet Computer (ICP) menjadi salah satu cryptocurrency aktif yang sebagian besar mempertahankan tren bullish, mungkin akan reli untuk mencapai $15 segera.
Harga Internet Computer (ICP) diperkirakan akan mencapai $20 pada tahun 2027.
Harga Internet Computer (ICP) diperkirakan akan mencapai $25 pada tahun 2028.
Harga Internet Computer (ICP) diperkirakan akan mencapai $30 pada tahun 2029.
Harga Internet Computer (ICP) diperkirakan akan mencapai $35 pada tahun 2030.
