Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2026/01/15 19:55
Komite Perbankan Senat menunda rancangan undang-undang struktur pasar kripto setelah Coinbase menarik dukungannya, karena bank-bank Wall Street, pertarungan etika, dan perpecahan partisan tidak meninggalkan jalan yang jelas untuk markup.

Ringkasan
  • Ketua Tim Scott membatalkan markup tanpa tanggal baru, mengatakan pembicaraan dengan perusahaan kripto, bank, dan senator terus berlanjut tetapi perbedaan pendapat utama tetap belum terselesaikan.​
  • Bank-bank Wall Street menolak ketentuan imbal hasil stablecoin, sementara Demokrat berselisih dengan Gedung Putih tentang aturan etika yang membatasi keuntungan kripto pribadi pejabat.​
  • Komite Pertanian sekarang akan mengambil rancangan undang-undang paralel, meskipun Komite Perbankan tetap mempertahankan peran utamanya dalam membentuk kerangka kerja kripto AS yang komprehensif.

Komite Perbankan Senat membatalkan sidang markup yang dijadwalkan untuk legislasi struktur pasar cryptocurrency, menurut pengumuman Ketua Komite Tim Scott.

Penundaan ini terjadi setelah Coinbase secara publik menarik dukungan untuk rancangan undang-undang tersebut. Scott mengumumkan keputusan tersebut di akhir hari, menyatakan tidak ada jadwal baru yang ditetapkan untuk mempertimbangkan kembali legislasi tersebut.

"Kami bertujuan menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi konsumen, memperkuat keamanan nasional, dan memastikan masa depan keuangan dibangun di Amerika Serikat," kata Scott, menurut laporan. Ketua menunjukkan diskusi terus berlanjut dengan sektor cryptocurrency, lembaga keuangan, dan senator dari kedua partai.

Scott mengakui ketidakpastian tentang apakah perbedaan pendapat dalam negosiasi dapat diselesaikan dengan cepat, menurut pernyataan tersebut.

Rancangan undang-undang ini menghadapi penolakan dari berbagai pihak. Bank-bank Wall Street melobi menentang ketentuan yang mengizinkan program imbal hasil stablecoin, dengan berargumen produk semacam itu mengancam operasi perbankan tradisional, menurut laporan. Upaya sektor perbankan meyakinkan senator dari kedua partai untuk menentang langkah tersebut.

Scott dilaporkan menghadapi ketidakpastian tentang mendapatkan dukungan dari semua anggota Partai Republik untuk legislasi tersebut.

Anggota parlemen Demokrat mengangkat kekhawatiran tentang regulasi etika yang akan membatasi pejabat publik tingkat tinggi dari memperoleh keuntungan pribadi dari aktivitas sektor cryptocurrency. Proposal tersebut ditolak oleh Gedung Putih, menurut laporan. Scott menyatakan masalah tersebut berada di bawah yurisdiksi Komite Etika Senat dan bukan Komite Perbankan.

Industri cryptocurrency telah melakukan upaya lobi ekstensif dan pengeluaran kampanye selama beberapa tahun untuk memajukan legislasi regulasi.

Komite Pertanian Senat diharapkan mempertimbangkan legislasi serupa akhir bulan ini. Komite Perbankan telah mengambil peran utama dalam mengembangkan regulasi cryptocurrency yang komprehensif di Amerika Serikat.

