Asyad Shipping memberikan kontrak senilai $400 juta kepada galangan kapal Korea

Penulis: AgbiSumber: Agbi
2026/01/15 21:24

Asyad Shipping, anak perusahaan dari Asyad Group Oman, telah memberikan kontrak pembangunan senilai OMR150 juta ($389 juta) untuk tiga kapal pengangkut minyak mentah yang sangat besar (VLCC) kepada Hanwha Ocean, galangan kapal Korea Selatan.

VLCC diperkirakan akan dikirim pada tahun 2028 dan 2029, kata perusahaan dalam pernyataan kepada bursa saham Muscat. 

Asyad Group dimiliki oleh Oman Investment Authority, dana kekayaan negara, dan didirikan sebagai bagian dari rencana negara untuk menjadi salah satu penyedia layanan logistik terintegrasi terbaik di dunia pada tahun 2040.

Setiap VLCC  akan memiliki kapasitas 300.000 tonase bobot mati dan akan siap menggunakan bahan bakar ganda – beroperasi dengan bahan bakar laut konvensional dan siap untuk dikonversi ke bahan bakar rendah karbon di masa depan, kata pernyataan tersebut.

Pada Maret 2025, Asyad Shipping mengumpulkan OMR128 juta melalui penawaran umum perdana seperlima sahamnya di bursa saham lokal.

Perusahaan telah memesan empat VLCC dengan Hanwha Ocean pada Juni 2024 dan dijadwalkan mulai menerima kapal-kapal tersebut antara tahun 2026 dan 2027, menurut prospektus IPO.

Asyad Shipping mengoperasikan armada 89 kapal dan melayani lebih dari 60 negara. Perusahaan mengangkut gas alam cair, minyak mentah, dan produk lainnya.

Saham perusahaan pelayaran ditutup pada OMR0,195 pada 14 Januari, naik 4,3 persen.

