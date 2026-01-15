BASE 2025 Roundup: Jaringan Layer-2 Catat Pertumbuhan Rekor di Seluruh Metrik Utama

Transaksi harian Base tumbuh 24 kali lipat secara tahunan, sambil memproses 4,4 miliar transaksi kumulatif

Jaringan menguasai 62% dari total pendapatan layer-2, dengan biaya protokol mencapai $75 juta per tahun

Aerodrome Finance menghasilkan $160,5 juta, mewakili 43% dari total pendapatan aplikasi Base

Base App menarik 500.000 pengguna, sementara para kreator memperoleh $6,1 juta pada paruh kedua 2025

Base mengakhiri 2025 dengan kinerja luar biasa di seluruh aktivitas jaringan, pendapatan, dan adopsi pengguna.

Layer-2 Ethereum ini menjadi yang tercepat mencapai desentralisasi tahap 1 sambil memproses lebih dari 4,4 miliar transaksi kumulatif. Pengguna aktif harian tumbuh hampir delapan kali lipat secara tahunan. Total value locked berkembang menjadi lebih dari $11 miliar.

Tahun ini menandai transisi dari adopsi eksperimental ke penggunaan mainstream yang berkelanjutan.

Aktivitas Jaringan Mempertahankan Momentum Sepanjang Tahun

Base mencatat transaksi harian yang tumbuh sekitar 24 kali lipat dibandingkan 2024. Secara teratur, transaksi per hari berada di antara 10 hingga 11 juta.

Jumlah transaksi puncak melebihi 14 juta. Ini terus meningkat sepanjang tahun. Tidak mencapai puncak dengan peristiwa tertentu.

Alamat aktif harian sekitar 500.000 pada kuartal keempat. Penambahan pengguna baru meningkat 12 kali lipat secara tahunan.

Base Daily melaporkan bahwa aktivitas berkelanjutan mendorong angka-angka ini daripada lonjakan perdagangan spekulatif. Jaringan menarik lebih dari 148.400 pengguna harian melalui Base App saja pada akhir tahun.

Base mencapai desentralisasi tahap 1 lebih cepat daripada solusi layer-2 pesaing. Pencapaian ini mewakili langkah kritis untuk infrastruktur penskalaan Ethereum.

Jaringan menyeimbangkan desentralisasi dengan persyaratan kinerja secara efektif. Kemajuan teknis terjadi bersama pertumbuhan pengguna sepanjang 2025.

Generasi Pendapatan Meningkat Seiring Pertumbuhan Volume Transaksi

Pendapatan protokol berkembang sekitar 27 kali lipat selama 2025. Jaringan menguasai sekitar 62 persen dari total pendapatan layer-2 pada akhir tahun.

Biaya protokol tahunan mencapai sekitar $75 juta. Biaya transaksi hampir berlipat ganda seiring volume meningkat di berbagai aplikasi.

Total value locked ekosistem tumbuh 21 kali lipat, melebihi $11 miliar. Aplikasi menghasilkan sekitar $369,9 juta dalam pendapatan gabungan sepanjang tahun.

Saldo stablecoin mencapai $4,6 miliar, dengan USDC mendominasi sebagai aset penyelesaian. Aset yang dijembatani berjumlah sekitar $11,5 miliar dari berbagai chain.

Jaringan memproses $16,8 triliun dalam volume transfer stablecoin selama 2025. Ini menetapkan Base sebagai lapisan penyelesaian utama untuk pembayaran.

Aktivitas pengembang meningkat dengan lebih dari 25.000 pengembang dan lebih dari 700 aplikasi bergabung pada kuartal ketiga. Ekspansi ekonomi terjadi di seluruh DeFi, pembayaran, aplikasi sosial, dan aktivasi merek secara bersamaan.

Aplikasi DeFi Mendominasi Pendapatan dan Konsentrasi Likuiditas

Aerodrome Finance memimpin pendapatan aplikasi dengan sekitar $160,5 juta yang dihasilkan pada 2025.

Ini mewakili 43 persen dari total pendapatan aplikasi terdesentralisasi Base. Aerodrome menjadi kontributor pendapatan tunggal terbesar dalam ekosistem. Total value locked Morpho di Base berkembang dari $350 juta menjadi $3,1 miliar selama tahun ini.

Pengguna Base meminjam sekitar $1,13 miliar melalui protokol Morpho. Ini menyumbang sekitar 36 persen dari semua pinjaman Morpho aktif di seluruh chain.

Base menguasai sekitar 46 persen dari total DeFi layer-2. Jaringan memegang $4,5 miliar dalam DeFi total value locked pada akhir tahun. Likuiditas terkonsentrasi di USDC, Morpho, Aave, Aerodrome Finance, dan protokol Spark.



cbBTC yang diterbitkan Coinbase mencapai sekitar $6,5 miliar dalam sirkulasi di Base. Ini menyediakan eksposur Bitcoin yang patuh untuk pasar uang dan protokol yield.

Virtual Protocol menyumbang sekitar $43 juta dalam pendapatan, mewakili 12 persen dari pendapatan aplikasi.

Token komunitas seperti TOSHI dan BRETT membantu mendorong adopsi awal sebelum pengguna bermigrasi ke aplikasi yang lebih canggih.

Merek-merek besar memanfaatkan Base untuk kampanye token karena biaya transaksi yang sangat kecil.

Adopsi Konsumen Meluas Melampaui Pengguna DeFi Tradisional

Base App telah menyelesaikan peralihan dari beta ke rilis umum pada 2025. Base App berhasil menarik total 500.000 pengguna pada akhir tahun.

Ini menggabungkan feed sosial, UI perdagangan, dan distribusi mini-app di satu platform. Lebih dari 1 juta orang mendaftar ke daftar tunggu sebelum rilis publiknya.

Pada Oktober, pengujian beta mulai memasukkan sekitar 80.000 pengguna. Platform menghasilkan lebih dari 6,52 juta postingan yang ditokenisasi sepanjang tahun.

Kreator memperoleh sekitar $6,1 juta pada paruh kedua 2025 saja. Base_Insights mengakui bahwa sebagian besar konten menarik keterlibatan minimal, sementara persentase kecil mencapai distribusi viral.

Koin Zora diluncurkan selama tahun ini dan melampaui $1 miliar dalam volume perdagangan dalam 12 bulan. Ini membuktikan bahwa aplikasi sosial on-chain dapat mempertahankan keterlibatan pengguna nyata.

Base Daily mengkarakterisasi 2025 sebagai tahun ekonomi protokol selaras dengan pola adopsi konsumen. Jaringan memproses beragam jenis transaksi, termasuk perdagangan, interaksi kreator, dan operasi penyelesaian.

Melihat ke depan pada 2026, pengamat mengharapkan peluncuran penuh Base App untuk mengekspos jutaan pengguna Coinbase pada konten yang ditokenisasi. Infrastruktur yang berfokus pada kepatuhan menempatkan Base untuk potensi adopsi institusional dalam tokenisasi aset dunia nyata dan jalur stablecoin.

