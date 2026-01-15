CEO Bank of America Mengatakan $6 Triliun Bisa Keluar dari Bank AS melalui Stablecoin

TLDR

CEO Bank of America Brian Moynihan memperingatkan bahwa stablecoin yang membayar bunga dapat menyebabkan hingga $6 triliun deposit keluar dari bank-bank AS.

Moynihan mengaitkan potensi migrasi deposit dengan perdebatan yang sedang berlangsung tentang stablecoin berbunga dan dampaknya terhadap sistem perbankan.

Dia menjelaskan bahwa stablecoin bertindak lebih seperti dana pasar uang, menyimpan cadangan dalam instrumen jangka pendek daripada menggunakannya untuk pinjaman.

Senat sedang mengerjakan RUU yang dapat melarang penerbit stablecoin membayar bunga pada saldo pasif, dengan tujuan melindungi bank.

Moynihan menyoroti bahwa berkurangnya deposit dapat memaksa bank untuk mengandalkan pendanaan yang lebih mahal, meningkatkan biaya pinjaman untuk bisnis kecil dan menengah.

Brian Moynihan, CEO Bank of America, menyampaikan kekhawatiran tentang potensi risiko yang ditimbulkan oleh stablecoin dalam panggilan pendapatan baru-baru ini. Dia memperingatkan bahwa jika penerbit stablecoin diizinkan membayar bunga, sebanyak $6 triliun dapat ditarik keluar dari sistem perbankan AS. Komentar CEO Bank of America tersebut muncul saat Senat AS memperdebatkan undang-undang yang dapat mengubah cara stablecoin beroperasi.

Stablecoin Menimbulkan Risiko terhadap Kapasitas Pinjaman

Moynihan menekankan bahwa berdasarkan hasil regulasi tertentu, stablecoin dapat menarik sejumlah besar dana dari bank-bank AS. Dia mengatakan bahwa hingga $6 triliun deposit, sekitar 30% hingga 35% dari seluruh deposit bank komersial AS, dapat bermigrasi ke sistem stablecoin. Ini, menurutnya, akan didorong oleh kemampuan stablecoin untuk menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada produk bank tradisional seperti rekening tabungan atau rekening giro.

CEO Bank of America mendasarkan estimasinya pada studi dari Departemen Keuangan AS. Dia mencatat bahwa perdebatan legislatif yang sedang berlangsung tentang stablecoin berbunga dapat memiliki konsekuensi mendalam bagi bank. Jika stablecoin menawarkan imbal hasil, mereka dapat menarik konsumen menjauh dari bank tradisional, membuat bank memiliki lebih sedikit deposit dan mengurangi kapasitas pinjaman mereka.

Moynihan membandingkan model stablecoin dengan reksa dana pasar uang alih-alih deposit bank tradisional. Dia menjelaskan bahwa cadangan stablecoin biasanya tetap dalam instrumen jangka pendek seperti Treasury AS daripada digunakan untuk pinjaman. Dinamika ini dapat menggeser sistem perbankan, meninggalkan lebih sedikit deposit untuk mendanai pinjaman bagi rumah tangga dan bisnis.

Tanpa deposit yang cukup, bank mungkin harus mencari sumber pendanaan alternatif. Moynihan memperingatkan bahwa sumber alternatif ini dapat lebih mahal, meningkatkan biaya pinjaman di seluruh ekonomi. Dia menambahkan bahwa bisnis kecil dan menengah, yang lebih bergantung pada kredit bank, dapat merasakan dampak paling besar.

RUU Senat Dapat Membatasi Imbal Hasil Stablecoin

Komite Perbankan Senat sedang mengerjakan RUU yang akan mengatur imbal hasil stablecoin. Draf terbaru, yang dirilis pada 9 Januari, mencakup bahasa yang akan melarang penyedia layanan aset digital membayar bunga pada saldo stablecoin. Ketentuan ini bertujuan untuk membatasi risiko yang dapat ditimbulkan stablecoin terhadap sistem perbankan.

Meskipun RUU tersebut mengizinkan imbalan untuk tindakan tertentu, seperti staking atau penyediaan likuiditas, RUU tersebut tidak akan mengizinkan pembayaran bunga pasif. Moynihan mendukung aspek RUU ini, dengan alasan bahwa hal itu akan mencegah stablecoin menjadi alternatif untuk produk perbankan tradisional. Meskipun demikian, beberapa pihak di industri kripto, termasuk CEO Coinbase Brian Armstrong, telah menyuarakan penentangan terhadap RUU tersebut, mengklaim bahwa hal itu dapat merusak imbalan stablecoin.

