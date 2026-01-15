TVL Solana Melonjak 10x Sejak 2024 Sementara SOL Menguji Level Kritis

Solana menampilkan perpecahan yang semakin terpolarisasi antara penggunaan chain dan aksi harga. Menurut data dari Token Terminal, aplikasi Solana kini menyimpan sekitar $30 miliar aset pengguna, meningkat signifikan dari tahun lalu. TVL aplikasi naik sekitar sepuluh kali lipat sejak Januari 2024.

Peningkatan tersebut mencerminkan penggunaan platform berbasis Solana yang stabil, meskipun kondisi pasar telah berubah. Jumlah aset yang terus bertambah pada aplikasi menunjukkan bahwa pengguna terus memasukkan uang ke dalam jaringan daripada menariknya keluar.

Sumber: X

Struktur Harga Masih Memberi Sinyal Koreksi yang Sedang Berlangsung

Bahkan dengan kinerja aplikasi yang solid, harga SOL menunjukkan keraguan yang masih tersisa. Saat ini, perdagangan tampak masih menyesuaikan dalam fase pelemahan. Apa yang kita lihat sejauh ini sesuai dengan langkah mundur di dalam tren penurunan yang lebih luas. Pergerakan sejauh ini mungkin hanya satu bagian dari penurunan yang lebih luas, berkembang melalui fase koreksi yang lebih kecil. Perilaku harga sekarang menunjuk pada penarikan yang lebih dalam yang terjadi di bawah permukaan.

Perubahan perspektif tidak menghapus apa yang baru saja terjadi – penurunan ini masih sesuai dengan pola gelombang-A. Itu tidak mengesampingkan satu penurunan lagi ke depan; entah pantulan dimulai di sini, atau tekanan terbentuk untuk lonjakan ke atas lainnya. Melihat lebih dekat, harga mungkin berayun kembali menuju $81 hingga $90 lagi.

Sumber: X

Grafik Mingguan Solana Mempertahankan Support Jangka Panjang Kunci

Solana mencoba menemukan stabilitas pada basis mingguan, karena harga Solana telah dalam koreksi untuk waktu yang cukup lama sekarang, sejak Solana ditolak di Bollinger Bands atas ($240-$250). Harga SOL saat ini ($144) berada di bawah 20-Week Exponential Moving Average (EMA) dan 50-Week EMA, dan ini memberi tahu kita bahwa masih ada tekanan ke bawah pada SOL dari perspektif Jangka Menengah. Namun, Solana saat ini berada di atas 200-Week EMA ($123), level historis dari support jangka panjang untuk Solana.

Candle minggu lalu mengungkapkan follow-through naik atau turun yang berkurang, menunjukkan bahwa tekanan ke bawah sedang berkurang pada level ini. Bollinger Bands telah mulai menyempit setelah sebelumnya melebar dan, dengan demikian, menunjukkan volatilitas yang berkurang. Harga sekarang diperdagangkan di bagian bawah kisaran Bollinger Band, tetapi belum turun secara decisif menembus Bollinger Band bawah.

RSI saat ini mendekati 44 dan mulai bergerak ke atas menuju netral, dan MACD masih negatif, tetapi ukuran bar histogram terus menyusut. Jika harga dapat mempertahankan pergerakan di atas Bollinger Band tengah (mendekati $169), maka kita akan melihat peningkatan dalam teknikal; jika harga tembus di bawah $123, maka kita berpotensi melihat pullback yang lebih besar.

Sumber: Tradingview

