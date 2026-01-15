Prediksi Solana: SOL bisa meraih kembali $200 bulan ini tetapi token PayFi yang akan datang bisa menjadi rival terbesarnya

Pengungkapan: Artikel ini tidak mewakili nasihat investasi. Konten dan materi yang ditampilkan di halaman ini hanya untuk tujuan edukasi.

Solana kembali menjadi fokus karena kondisi pasar yang membaik meningkatkan prospek SOL, sementara proyek berbasis pembayaran seperti Remittix mendapat perhatian bersamaan dengan pemulihan Layer-1.

Ringkasan Volume yang meningkat, aktivitas on-chain yang kuat, dan level support yang solid menjaga skenario prediksi harga Solana yang bullish tetap berlaku.

Karena minat bergerak melampaui performa L1 murni, proyek kripto yang berfokus pada pembayaran menarik perhatian investor yang terus bertambah.

Dengan wallet yang sudah aktif, peluncuran PayFi pada Februari 2026, dan lebih dari $28,8 juta yang terkumpul, Remittix muncul sebagai pesaing crypto-to-fiat bersama jaringan mapan seperti Solana.

Prediksi harga Solana adalah salah satu subjek paling vital di pasar kripto karena investor menganalisis apakah momentum yang baru ditemukan dapat membantu SOL merebut kembali level resistensi utama. Sentimen pasar telah menunjukkan beberapa optimisme karena Bitcoin stabil, dan altcoin dengan aktivitas on-chain yang signifikan mulai mendapat perhatian kembali.

Solana jelas merupakan salah satu altcoin tersebut, didukung oleh TPS yang tinggi, sektor DeFi yang aktif, dan adopsi institusional yang meningkat. Bersamaan dengan ini, fokus di dunia kripto bergeser dari blockchain L1 dan blockchain yang berorientasi pembayaran juga mendapat kepentingan. Di antaranya, ada satu proyek yang patut dicatat: Remittix (RTX), cryptocurrency berorientasi PayFi yang diperdagangkan pada $0,123, bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia kripto dan keuangan dengan cara yang sangat efektif.

Prediksi harga Solana dan sinyal pasar saat ini

Diskusi prediksi harga Solana telah meningkat karena SOL diperdagangkan pada $143,85, mencerminkan kenaikan harian sebesar 1,44 persen. Kapitalisasi pasarnya mencapai $81,3 miliar, dengan volume perdagangan meningkat menjadi $6,86 miliar, naik lebih dari 22 persen. Peningkatan volume ini menunjukkan partisipasi baru dari investor kripto, terutama karena SOL terus mendapat manfaat dari aktivitas pengembang yang kuat dan penggunaan aplikasi terdesentralisasi yang terus bertambah.

Dari pandangan teknis, Solana telah bertahan di atas zona support kunci yang terbentuk pada awal tahun. Analis yang melacak tren kripto mencatat bahwa kemampuan SOL untuk mempertahankan low yang lebih tinggi telah menjaga skenario bullish tetap berlaku, terutama jika volatilitas pasar yang lebih luas tetap terkendali.

Fundamental jaringan juga mendukung prospek ini, dengan Solana terus menarik proyek di seluruh DeFi, NFT, dan infrastruktur web3. Sementara pergerakan kembali menuju $200 akan memerlukan permintaan yang berkelanjutan, model Prediksi Harga Solana semakin menunjukkan kondisi yang membaik daripada risiko breakdown.

Pembaruan Remittix: Wallet aktif dan timeline PayFi dikonfirmasi

Remittix telah mencapai beberapa pencapaian konkret yang memisahkannya dari banyak altcoin tahap awal. Wallet Remittix sekarang sudah sepenuhnya aktif di Apple App Store, dengan rilis Google Play dikonfirmasi sebagai berikutnya. Ini menandai peluncuran produk utama pertama proyek dan memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengirim, dan mengelola aset digital dengan aman dalam antarmuka yang bersih.

Tim juga telah mengonfirmasi peluncuran mainnet dari solusi pembayaran crypto-to-fiat-nya, platform PayFi, yang dijadwalkan pada 9 Februari 2026. Proyek ini mengembangkan platform dengan tujuan memungkinkan pemegang untuk mentransfer cryptocurrency ke sektor keuangan tradisional.

Pembaruan proyek Remittix menunjukkan bahwa proyek telah menghasilkan lebih dari $28,8 juta dari pendanaan pribadi dan menjual lebih dari 701 juta token.

Mengapa Remittix mendapat perhatian sekarang

Wallet sepenuhnya aktif di Apple App Store, dengan rilis Android sedang berlangsung

Peluncuran platform PayFi dijadwalkan pada 9 Februari 2026

Transfer crypto-to-fiat dirancang untuk pembayaran sehari-hari dan remitansi

Harga token saat ini pada $0,123, menjaga aksesibilitas tinggi

Smart contract yang diaudit dan tim yang terverifikasi untuk transparansi tambahan

Keamanan dan kepercayaan juga telah berperan dalam visibilitas Remittix. Proyek ini sepenuhnya diaudit dan tim diverifikasi oleh CertiK, di mana saat ini berada di antara token pra-peluncuran teratas. Anggota komunitas juga telah membagikan footage wallet beta, termasuk demonstrasi langsung yang diposting di X, mengonfirmasi pengembangan aktif dan pengujian pengguna.

Bagaimana Solana dan proyek PayFi dapat hidup berdampingan

Laporan prediksi harga Solana cenderung berpusat pada ukuran jaringan yang berkembang, volume transaksi, dan momentum adopter. Proyek yang berpusat pada pembayaran seperti Remittix menghadapi masalah pasar kripto dari perspektif yang segar, memprioritaskan kegunaan daripada kinerja.

Sementara keuangan terdesentralisasi bertemu dengan bursa terpusat, proyek seperti Remittix dapat membantu memfasilitasi pergerakan nilai antara kedua ruang ini, bersama dengan blockchain berkinerja cepat.

Posisi ini tidak menggantikan peran Solana dalam web3, tetapi menyoroti bagaimana fase adopsi kripto berikutnya mungkin bergantung pada beberapa lapisan yang bekerja bersama. Bagi investor yang melacak sentimen pasar, pandangan yang lebih luas ini membantu menjelaskan mengapa diskusi tentang prediksi harga Solana semakin muncul bersama token yang lebih baru dan didorong oleh utilitas.

Melihat melampaui target harga

Sementara diskusi komunitas tentang prediksi harga Solana terus berlanjut, tingkat kematangan di antara pasar kripto secara keseluruhan tampak jelas, dengan fokus pada infrastruktur terkait yang mengintegrasikan teknologi blockchain dengan kasus penggunaan. Sementara itu, jaringan yang ada dan proyek yang berfokus pada pembayaran, seperti Remittix, dapat melengkapi seluruh ekosistem.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Remittix, kunjungi situs web resmi dan media sosialnya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa prediksi harga Solana saat ini berdasarkan data pasar?

Model prediksi harga Solana saat ini mencerminkan volume yang membaik, aktivitas on-chain yang kuat, dan level support yang stabil, yang bersama-sama menunjukkan prospek konstruktif jika kondisi pasar yang lebih luas tetap menguntungkan.

Apakah Solana masih merupakan altcoin yang bagus untuk diperhatikan selama volatilitas pasar?

Banyak analis kripto terus memantau Solana karena basis pengembangnya yang aktif, kehadiran DeFi yang kuat, dan penggunaan jaringan yang konsisten selama pasar bull dan bear kripto.

Apa proyek kripto baru yang mendapat perhatian bersama Solana?

Melampaui jaringan Layer 1, proyek yang berfokus pada utilitas seperti Remittix mendapat perhatian karena mengatasi tantangan pembayaran dunia nyata melalui solusi crypto-to-fiat dan integrasi keuangan yang diatur.