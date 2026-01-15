Stablecoin Menjadi Alat Penyelesaian - Dan Broker Perlu Beradaptasi

Pasar stablecoin telah mengalami transformasi fundamental dari eksperimen kripto-native menjadi infrastruktur kritis untuk pembayaran dan penyelesaian B2B.

Menurut laporan Tahun Penuh 2025 dari Binance Research, evolusi ini akan memaksa broker tradisional dan perusahaan fintech untuk mempertimbangkan kembali pendekatan mereka terhadap pembayaran digital.

Angka Menjelaskan Ceritanya

Pada tahun 2025, kapitalisasi pasar stablecoin melonjak hampir 50% hingga melampaui $305 miliar, sementara volume transaksi harian mencapai $3,54 triliun. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa stablecoin kini mencapai kecepatan moneter tahunan sekitar 110x, yang berarti rata-rata dolar stablecoin beredar sekali setiap 3,3 hari.

Angka-angka ini sebanding dengan volume Visa yang dilaporkan sebesar $1,34 triliun, menunjukkan tingkat penggunaan stablecoin yang tinggi untuk transaksi lintas batas.

Volume bulanan rata-rata stablecoin melampaui Visa. Sumber: laporan Binance

Enam stablecoin baru melampaui ambang batas kapitalisasi pasar $1 miliar pada tahun 2025. Ini termasuk BUIDL dari BlackRock, PYUSD dari PayPal, dan RLUSD dari Ripple. Masing-masing menargetkan kasus penggunaan B2B yang berbeda, dari penyelesaian institusional hingga remitansi lintas batas.

Kejelasan Regulasi Mengubah Permainan

Pengesahan U.S. GENIUS Act pada Juli 2025 menetapkan kerangka kerja federal pertama untuk pengawasan stablecoin, yang mengharuskan cadangan dengan dukungan 1:1 dan audit bulanan. Implementasi MiCA Eropa menciptakan standar serupa, secara efektif melegitimasi stablecoin sebagai instrumen keuangan yang diatur daripada aset spekulatif.

Untuk broker dan pemroses pembayaran, kejelasan regulasi ini menghilangkan hambatan utama untuk adopsi institusional. Di bawah aturan baru, bank kini dapat mengintegrasikan sistem stablecoin, sementara platform fintech mendapatkan fondasi untuk penyelesaian lintas batas dengan biaya operasional yang lebih rendah daripada metode tradisional.

Prospek 2026: Adopsi Konsumen Mainstream

Menurut penelitian, tahun 2026 akan menandai transisi stablecoin ke dalam keuangan konsumen sehari-hari melalui aplikasi neobank dan dompet digital. Lanskap kompetitif semakin intensif. Stripe dan PayPal membangun infrastruktur stablecoin dengan memanfaatkan jaringan distribusi mereka, sementara platform kripto-native seperti MetaMask (30 juta pengguna) dan Phantom (15-17 juta pengguna) berkembang menjadi neobank lengkap.

Laporan tersebut memproyeksikan total ukuran pasar stablecoin sebesar $1,9 triliun pada tahun 2030, mewakili tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sekitar 58%. Untuk broker dan perusahaan fintech, integrasi stablecoin bukan lagi opsional—ini adalah infrastruktur mendasar untuk bersaing dalam ekonomi digital masa depan.