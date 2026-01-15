Brevis, BNB Chain Bekerja Sama Dengan 0xbow untuk Meluncurkan Privacy Pool yang Patuh pada Q1 2026

Brevis dan BNB Chain BNB $933.2 Volatilitas 24j: 1.1% Kap. pasar: $127.53 B Vol. 24j: $1.85 B bekerja sama dengan 0xbow untuk meluncurkan Intelligent Privacy Pool di BNB Chain pada Q1 2026.

Alat ini memungkinkan pengguna kripto membuktikan dana mereka berasal dari sumber yang patuh tanpa mengungkapkan riwayat transaksi mereka.

Platform verifikasi Brevis mengatakan pool ini merupakan kemajuan dari alat privasi sebelumnya yang hanya bisa menyembunyikan transaksi.

Sistem baru menambahkan fitur kepatuhan sambil melindungi privasi pengguna, menurut pengumuman perusahaan.

BNB Chain mengonfirmasi kemitraan ini akan memungkinkan pengguna memverifikasi kredensial dan melakukan transaksi pribadi.

Pengguna dapat membuktikan detail tentang riwayat dompet mereka tanpa mengungkapkan dompet mana yang menjadi milik mereka.

Cara Kerja Pool

Pool ini menawarkan dua cara bagi pengguna untuk memverifikasi kelayakan mereka untuk penarikan pribadi, menurut 0xbow. Opsi pertama memeriksa riwayat transaksi blockchain pengguna untuk mengonfirmasi dana berasal dari sumber yang patuh.

Yang kedua memungkinkan pengguna membuktikan mereka mengendalikan akun exchange yang terverifikasi tanpa mengungkapkan identitas mereka.

Deposit yang lulus pemeriksaan kepatuhan masuk ke pool yang disetujui. Hanya dana di pool ini yang dapat ditarik secara pribadi.

Sistem dapat menghapus deposit yang terkait dengan sanksi atau aktivitas kriminal, menurut pengumuman Brevis.

Teknologi yang Didukung Buterin

Protokol ini dibangun berdasarkan Privacy Pools 0xbow, yang diluncurkan di Ethereum ETH $3 323 Volatilitas 24j: 0.6% Kap. pasar: $402.69 B Vol. 24j: $32.47 B pada 31 Maret 2025.

Catatan blockchain menunjukkan sistem telah memproses 17.479 transaksi dalam 290 hari aktif sejak penerapan.

Vitalik Buterin ikut menulis makalah penelitian September 2023 yang mendasari teknologi ini. Makalah tersebut mengusulkan sistem di mana pengguna dapat menunjukkan dana mereka tidak terhubung dengan sumber ilegal sambil menjaga detail transaksi mereka tetap pribadi.

Co-founder Ethereum berinvestasi dalam putaran pendanaan 0xbow Maret 2024 dan termasuk di antara pengguna pertama ketika Privacy Pools diluncurkan.

Buterin baru-baru ini berargumen bahwa teknologi privasi telah cukup matang untuk membangun aplikasi tanpa mengandalkan perusahaan terpusat.

Dorongan untuk alat privasi yang patuh datang saat regulator meneliti sektor ini. Pendiri Samourai Wallet Keonne Rodriguez dan William Hill dijatuhi hukuman lima dan empat tahun penjara pada November 2025 karena mengoperasikan mixer Bitcoin.

Pengembang Tornado Cash Roman Storm juga menghadapi hukuman setelah jaksa AS menuduh alat privasi tersebut memfasilitasi pencucian uang.

0xbow mengumpulkan $3,5 juta pada November 2025 dari investor termasuk Coinbase Ventures dan Starbloom Capital. BNB Chain saat ini memiliki $7,4 miliar dalam total value locked di seluruh jaringannya.

