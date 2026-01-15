Bitcoin Mencetak Sejarah Baru saat Lemon Meluncurkan Kartu Kredit Visa Kripto

Sektor kripto Argentina telah mengambil langkah signifikan menuju integrasi aset digital ke dalam keuangan sehari-hari. Lemon, bursa kripto terbesar kedua di negara tersebut, telah meluncurkan kartu kredit Visa pertama di Argentina yang didukung langsung oleh jaminan Bitcoin. Inisiatif ini bertujuan untuk mengubah tabungan Bitcoin jangka panjang menjadi alat kredit praktis tanpa mengharuskan pengguna keluar dari posisi kripto mereka.

Kartu kredit Visa baru ini memungkinkan pengguna mendapatkan kredit dalam denominasi peso sambil mempertahankan kepemilikan Bitcoin mereka tetap utuh. Strukturnya mengikuti model sederhana pada fase awal. Pengguna menyetorkan 0,01 Bitcoin sebagai jaminan, yang saat ini bernilai sekitar $900. Sebagai imbalannya, mereka menerima kartu kredit dengan batas pengeluaran hingga satu juta peso.

Bitcoin tetap terkunci sebagai jaminan dan tidak dikonversi menjadi peso atau dijual pada titik mana pun. Pendekatan ini menghilangkan risiko likuidasi paksa sekaligus memberikan akses ke fungsi kredit tradisional. Kartu ini beroperasi tanpa memerlukan rekening bank atau riwayat kredit formal, sebuah perubahan signifikan di pasar di mana banyak orang masih kurang terlayani oleh bank.

Lemon Wallet Melampaui 5,5 Juta Pengguna

Dompet virtual Lemon sudah melayani lebih dari 5,5 juta pengguna di seluruh wilayah. Perusahaan memposisikan produk ini sebagai jembatan antara perilaku menabung dan konsumsi harian. Bitcoin, yang banyak dimiliki oleh basis penggunanya, kini memainkan peran fungsional di luar penyimpanan jangka panjang.

Lemon menganggap peluncuran ini sebagai titik awal, bukan hasil akhir. Dalam rilis mendatang, pengguna akan dapat mengatur tingkat jaminan dan batas kredit mereka sesuai dengan preferensi mereka. Ini dapat membantu batas kredit sesuai dengan Bitcoin individu.

Perusahaan sedang menjajaki opsi untuk pengeluaran dalam denominasi dolar. Fitur yang akan datang akan memungkinkan pengguna membayar tagihan kartu dalam dolar digital melalui penggunaan stablecoin seperti USDC atau USDT. Langkah ini akan memungkinkan pengguna menghindari fluktuasi peso sambil tetap menikmati kemudahan pengeluaran.

Kartu Kredit Kripto Menawarkan Manfaat Pengguna Premium

Kartu kredit ini menawarkan serangkaian manfaat. Ini menyediakan pembelian kripto tanpa komisi untuk lebih dari 30 aset, tetapi terbatas hanya untuk pembelian. Ini juga menyediakan akses awal ke fitur aplikasi baru, dukungan langsung melalui Telegram, dan newsletter yang berfokus pada berita berorientasi portofolio.

Untuk kuartal pertama, Rootstock, protokol di balik aplikasi Bitcoin, akan menanggung biaya pemeliharaan kartu. Setelah itu, akan ada tagihan bulanan sekitar 7.500 peso. Subsidi akan diberikan kepada pengguna yang membeli cryptocurrency senilai lebih dari $150 dalam sebulan.

Lemon juga menyoroti fitur lain yang ditawarkan platform ini. Pengguna dapat menggunakan Bitcoin mulai dari biaya hanya 100 peso, mentransfer Bitcoin mereka sendiri ke platform ini, atau bekerja di jaringan lain seperti Lightning, Rootstock, dan BNB Chain. Pengguna juga dapat memperoleh Bitcoin dengan melakukan pembelian sehari-hari melalui sistem kode QR atau menggunakan Visa Lemon Card.

