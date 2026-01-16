BursaDEX+
Michael Selig Ditunjuk sebagai Ketua CFTC: Menghadapi Tantangan Regulasi Kripto

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/16 02:59
Poin Utama:
  • Selig menggantikan Pham dengan fokus pada inovasi.
  • Perubahan regulasi dapat mempengaruhi pengawasan komoditas digital.

Michael Selig, Ketua CFTC yang baru, menghadapi tantangan regulasi dalam mengawasi cryptocurrency dan pasar prediksi. Upaya utama meliputi memajukan inisiatif "Crypto Sprint" dan berkolaborasi dalam legislasi pasar untuk mengatasi kompleksitas yurisdiksi dan kebutuhan inovasi.

Michael Selig telah dikukuhkan sebagai Ketua CFTC pada akhir 2025, menggantikan Caroline D. Pham, menangani tantangan regulasi dalam cryptocurrency dan pasar prediksi.

Penunjukan Selig mempengaruhi regulasi kripto, memadukan inovasi teknologi dengan penegakan hukum. Kepemimpinannya dapat mengubah dinamika pasar di tengah perdebatan tentang yurisdiksi.

Konfirmasi Michael Selig sebagai Ketua CFTC yang baru memperkenalkan potensi pergeseran regulasi untuk cryptocurrency dan pasar prediksi. Ia menggantikan Caroline D. Pham, yang memulai proyek "Crypto Sprint" yang bertujuan mengatasi perdagangan kripto spot terdaftar dan derivatif berbasis blockchain. Sebagai Ketua CFTC, Selig menekankan regulasi berbasis prinsip dan dukungan untuk inovasi digital, bersama dengan penegakan hukum yang ketat terhadap penipuan. Ia membawa pengalaman sebagai mantan Kepala Penasihat Satgas Kripto SEC.

Perubahan kepemimpinan ini dapat secara signifikan mempengaruhi perdagangan kripto spot di DCM terdaftar CFTC, jaminan yang ditokenisasi, dan infrastruktur blockchain. Pasar keuangan dan lanskap regulasi dapat berubah berdasarkan inisiatif Selig, sejalan dengan upaya "Crypto Sprint" yang sedang berlangsung. Implikasi yang lebih luas bagi pelaku pasar mungkin muncul, dengan pengawasan yang ditingkatkan terhadap komoditas digital diharapkan di bawah undang-undang yang tertunda. Pelaku pasar harus mengantisipasi potensi hasil keuangan, regulasi, atau teknologi dari pendekatan Selig, yang dibentuk oleh tren historis dalam legislasi kripto dan pola penegakan hukum yang diantisipasi.

