Figure Technology Solutions telah meluncurkan sistem untuk mendorong peminjaman saham on-chain, memungkinkan investor meminjamkan saham secara langsung satu sama lain tanpa perantara. Namun, sementara infrastruktur ini berkembang secara perlahan, prediksi harga Shiba Inu tetap terkait dengan sentimen ritel dan hype komunitas.

Saat SHIB berjuang untuk menembus resistensi, smart money secara agresif berotasi ke DeepSnitch AI, moonshot 100x tahun 2026. Dengan presale melampaui $1.200.000 dan harga naik menjadi $0,03469, DeepSnitch AI menawarkan potensi pertumbuhan eksplosif yang tidak lagi dapat diberikan oleh aset matang seperti Shiba Inu.

Wall Street bertemu blockchain

Berita utama minggu ini adalah peluncuran On-Chain Public Equity Network (OPEN) oleh Figure Technology Solutions. Dilaporkan oleh Bloomberg, platform ini memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan ekuitas riil secara langsung di blockchain Provenance milik Figure. Tidak seperti upaya sebelumnya yang menggunakan instrumen sintetis, saham OPEN mewakili kepemilikan aktual.

Ini berarti saham dapat dipinjamkan atau dijaminkan secara langsung on-chain, melewati labirin kustodian dan broker yang biasanya menyumbat sistem. Untuk sentimen pasar Shiba Inu, berita ini adalah pedang bermata dua.

Di satu sisi, ini membuktikan bahwa teknologi blockchain adalah masa depan keuangan, yang mengangkat seluruh sektor. Di sisi lain, ini menunjukkan permintaan yang berkembang untuk "real yield" dan utilitas nyata dibandingkan aset yang murni spekulatif.

DeepSnitch AI ($DSNT): Taruhan parabolik 100x

Jika Anda mencari runner berukuran SHIB berikutnya, DeepSnitch AI adalah kandidat utama. Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $1.200.000 dan telah memberikan keuntungan lebih dari 130% kepada peserta presale awal. Antusiasme sangat besar karena DeepSnitch AI memecahkan masalah pasar yang kritis: keamanan. Tool AuditSnitch-nya sudah aktif, memungkinkan pengguna untuk memverifikasi kontrak dan menghindari penipuan secara instan.

Utilitas ini menciptakan dasar fundamental untuk harga, sementara valuasi presale yang rendah memberikan plafon tanpa batas. Dengan lebih dari 29 juta token yang di-stake, pasokan saat peluncuran akan sangat terbatas, menciptakan badai sempurna untuk price squeeze.

Banyak yang menyebut ini sebagai "kesempatan terakhir" untuk masuk sebelum listing publik membuat grafik vertikal. DeepSnitch AI adalah permata berkecepatan tinggi yang dulu dimiliki SHIB, dan early adopter memposisikan diri untuk keuntungan besar.

Prediksi harga Shiba Inu

Prospek harga Shiba Inu saat ini bercampur. Meskipun volume perdagangan melonjak 79% dalam 24 jam terakhir menjadi lebih dari $241 juta per 14 Januari, aksi harga berbeda. SHIB telah turun 0,70% dalam tujuh hari terakhir, berkinerja buruk dibandingkan pasar global yang naik hampir 5%.

Melihat jangka panjang, perkiraan SHIB adalah konservatif. Analis memprediksi bahwa pada tahun 2029, Shiba Inu akan diperdagangkan dalam saluran antara $0,000009254 dan $0,00001932, memberikan ROI potensial sekitar 120%. Mengapa menunggu tiga tahun untuk 120% ketika DeepSnitch AI siap untuk ledakan potensial 100x di kuartal pertama 2026?

Prospek pasar Berachain ($BERA)

Berachain adalah proyek lain yang mendapat perhatian, mengungguli pasar dengan peningkatan harga 25% dalam tujuh hari terakhir per 14 Januari. Sebagai platform smart contract yang berfokus pada likuiditas, BERA menarik modal dari native DeFi.

Prediksi harga untuk BERA memperkirakan kenaikan 115% pada Januari 2027, dengan target $1,77. Namun, DeepSnitch AI menarik bagi semua orang, dari investor pemula yang takut rug pull, hingga whale yang mengelola jutaan.

Putusan akhir

Saat saham bergerak on-chain, pasar kripto semakin matang, tetapi keuntungan terbesar masih ditemukan dalam proyek tahap awal. DeepSnitch AI adalah bintang breakout 2026, mengungguli prediksi harga Shiba Inu. Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $1.200.000, dan berada di jalur untuk memiliki salah satu peluncuran terbesar tahun ini. Bergabung dengan presale sekarang adalah langkah terbaik.

Kunjungi situs web resmi DeepSnitch AI , bergabung dengan Telegram , dan ikuti di X untuk update lebih lanjut.

FAQ

Apa prediksi harga Shiba Inu untuk 2029?

Prediksi harga Shiba Inu untuk 2029 memperkirakan potensi tertinggi $0,00001932, menawarkan ROI sekitar 120%.

Bagaimana peminjaman saham on-chain Figure mempengaruhi pasar?

Platform OPEN milik Figure memvalidasi utilitas blockchain, menarik perhatian institusional. Ini menguntungkan proyek infrastruktur seperti DeepSnitch AI yang mengamankan ekosistem, meningkatkan sentimen pasar Shiba Inu secara keseluruhan.

Mengapa perkiraan SHIB bearish dalam jangka pendek?

Perkiraan SHIB bearish karena, meskipun volume tinggi, harganya stagnan. Modal berotasi ke peluang pertumbuhan lebih tinggi seperti DeepSnitch AI.

Posting Prediksi Harga Shiba Inu 2029: Saham Riil Masuk On-Chain via Figure saat DeepSnitch AI Bersiap untuk Peluncuran Parabolik 100x pertama kali muncul di Blockonomi.