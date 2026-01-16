State Street Luncurkan Produk Dana Tertoken dan Uang Tunai Digital

State Street Corp., yang telah lama dikenal karena perannya di balik layar dalam keuangan global, kini melangkah ke posisi yang lebih aktif dalam aset digital. Alih-alih hanya berfokus pada administrasi dan akuntansi, perusahaan ini membangun platform yang akan memungkinkan produk investasi tradisional dan instrumen kas ada dalam bentuk tokenisasi.

Poin-Poin Penting State Street beralih dari layanan dukungan kripto menjadi menciptakan dana tokenisasi dan produk kas digital.

Langkah ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan institusi terhadap tokenisasi sebagai infrastruktur keuangan inti.

Kustodi untuk aset tokenisasi dapat menyusul kemudian, tergantung pada regulasi.

Rencana tersebut mencakup versi berbasis blockchain dari dana pasar uang dan dana yang diperdagangkan di bursa, serta instrumen kas digital seperti deposito tokenisasi. Stablecoin juga sedang dievaluasi sebagai bagian dari kerangka kerja yang lebih luas.

Dari melayani kripto hingga menciptakannya

Hingga saat ini, keterlibatan State Street dalam kripto sebagian besar melibatkan dukungan kepada klien yang sudah memegang aset digital atau ETF terkait kripto. Inisiatif baru ini menandai perubahan yang jelas dari model tersebut. Perusahaan bermaksud bekerja langsung dengan klien institusional, manajer aset eksternal, dan divisi investasinya sendiri untuk merancang produk, bukan hanya memprosesnya.

Perubahan tersebut mencerminkan keyakinan bahwa tokenisasi akan menjadi lapisan inti dari pasar keuangan, bukan hanya layanan tambahan.

Kemitraan awal menandakan arah

State Street telah mulai menguji pendekatan ini. Bulan lalu, perusahaan bermitra dengan Galaxy Digital, yang didirikan oleh Michael Novogratz, untuk meluncurkan dana tokenisasi. Kolaborasi tersebut menyoroti bagaimana infrastruktur keuangan tradisional dan keahlian asli kripto dapat bersinggungan untuk menciptakan jenis kendaraan investasi baru.

Joerg Ambrosius, presiden layanan investasi, menggambarkan peluncuran yang lebih luas sebagai tonggak penting dalam strategi aset digital jangka panjang perusahaan.

Iklim yang lebih bersahabat mempercepat adopsi

Dorongan yang diperbarui datang saat sentimen seputar aset digital bergeser di Washington. Dukungan untuk kripto dan tokenisasi dari Presiden Donald Trump, dikombinasikan dengan nada regulasi yang lebih konstruktif, telah mengurangi keraguan yang pernah membuat bank-bank besar menjaga jarak dari produk berbasis blockchain.

Akibatnya, tokenisasi semakin dipandang sebagai cara untuk memodernisasi penyelesaian, likuiditas, dan transparansi, bukan sebagai eksperimen spekulatif.

Momentum industri meningkat

Langkah State Street mencerminkan tren yang lebih luas. Kustodian saingan Bank of New York Mellon Corp. telah meluncurkan layanan deposito tokenisasi, sementara manajer aset seperti Franklin Resources Inc., Fidelity Investments, dan JPMorgan Chase & Co. telah meluncurkan dana pasar uang tokenisasi. Bahkan perusahaan yang secara tradisional konservatif seperti T Rowe Price Group Inc. kini membangun penawaran yang berfokus pada kripto.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa tokenisasi menjadi bagian dari infrastruktur portofolio mainstream, bukan inovasi khusus.

Apa yang masih ada di peta jalan

Dengan sekitar $51,7 triliun dalam aset yang diawasi, State Street memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk bagaimana produk tokenisasi diadopsi oleh institusi. Meskipun kustodi untuk aset tokenisasi bukan bagian dari peluncuran awal, perusahaan telah membuka pintu untuk menambahkan layanan tersebut kemudian seiring evolusi regulasi.

Untuk saat ini, pesan State Street sangat jelas: tokenisasi bukan lagi sesuatu yang hanya didukungnya untuk orang lain. Ini adalah sesuatu yang bermaksud dibangun, diperluas, dan diintegrasikan perusahaan ke dalam inti keuangan institusional.

