Bitcoin Magazine



Demokrat Senat, Industri Kripto Akan Melanjutkan Pembicaraan Setelah Penundaan RUU Struktur Pasar

Demokrat Senat AS dilaporkan akan membuka kembali pembicaraan dengan perwakilan dari industri mata uang kripto pada hari Jumat, menurut orang-orang yang mengetahui rencana tersebut kepada CoinDesk.

Semua ini terjadi kurang dari dua hari setelah penundaan menit-menit terakhir dari sidang penting Komite Perbankan Senat mengenai undang-undang aset digital yang luas.

Panggilan ini menyusul pembatalan mendadak pada Rabu malam atas markup yang direncanakan komite untuk RUU struktur pasar kripto yang telah lama dinegosiasikan, yang diharapkan dapat membagi pengawasan regulasi aset digital antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Penundaan ini terjadi setelah Coinbase, bursa kripto terbesar yang berbasis di AS, menarik dukungannya terhadap rancangan undang-undang tersebut, dengan alasan kekhawatiran atas program rewards stablecoin dan apa yang dianggapnya sebagai kewenangan berlebihan yang diberikan kepada SEC.

CEO Coinbase, Brian Armstrong, mengatakan bahwa bank mencoba "membunuh persaingan mereka" dengan undang-undang struktur pasar kripto. "Perusahaan kripto harus diizinkan untuk bersaing dan menawarkan pinjaman seperti halnya bank," kata Armstrong.

Kamis menandai jeda dalam aktivitas publik setelah pembatalan, tetapi pembuat undang-undang dan peserta industri mengatakan negosiasi masih jauh dari selesai.

Demokrat dari Komite Perbankan Senat dan Komite Pertanian Senat — yang mengawasi CFTC — diharapkan akan bergabung dalam panggilan Jumat, bersama dengan perwakilan dari kelompok advokasi kebijakan kripto di Washington, menurut laporan.

Komite Perbankan telah dijadwalkan untuk mengadakan sesi sepanjang hari pada Kamis untuk memperdebatkan amandemen dan memberikan suara apakah akan memajukan RUU tersebut.

Rencana itu gagal pada Rabu malam setelah CEO Coinbase Brian Armstrong mengatakan perusahaan tidak dapat mendukung versi undang-undang saat ini. Tidak lama setelah itu, Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott, R-S.C., menunda sidang.

Lummis: Senat Lebih Dekat dari Sebelumnya

Meskipun mengalami kemunduran, beberapa pembuat undang-undang yang terlibat dalam negosiasi mengatakan diskusi akan terus berlanjut. Dalam postingan di X, Senator Cynthia Lummis, R-Wyo., seorang pendukung kripto terkemuka di Senat, mengatakan pembuat undang-undang "lebih dekat dari sebelumnya" untuk mencapai kesepakatan.

"Semua orang masih di meja perundingan, dan saya berharap dapat bermitra dengan [Ketua Scott] untuk menghasilkan RUU bipartisan yang dapat dibanggakan oleh industri — dan Amerika," tulis Lummis pada Kamis.

Senator Bill Hagerty, R-Tenn., mengulangi optimisme tersebut, mengatakan dia tetap "yakin" bahwa pembuat undang-undang dapat mencapai konsensus "dalam waktu singkat."

"Saya sepenuhnya berkomitmen untuk melanjutkan pekerjaan penting ini dengan rekan-rekan saya tentang struktur pasar dan berharap dapat mengesahkan undang-undang yang memastikan teknologi inovatif ini berkembang di Amerika Serikat untuk beberapa dekade mendatang," kata Hagerty.

Reaksi industri terhadap penarikan dukungan Coinbase beragam. Sementara komentar Armstrong mengintensifkan pengawasan terhadap RUU tersebut, eksekutif kripto lain dan kelompok advokasi mendesak pembuat undang-undang untuk terus maju.

Co-CEO Kraken Arjun Sethi mengatakan meninggalkan negosiasi sekarang akan memperburuk ketidakpastian regulasi bagi perusahaan kripto AS. "Pergi sekarang tidak akan mempertahankan status quo dalam praktik," kata Sethi dalam postingan di X. "Ini akan mengunci ketidakpastian sementara seluruh dunia bergerak maju."

Poin perdebatan utama dalam negosiasi baru-baru ini adalah apakah penerbit stablecoin harus diizinkan untuk menawarkan program rewards atau imbal hasil — masalah yang telah mendapat penolakan dari pelobi bank dan beberapa Demokrat yang khawatir tentang perlindungan konsumen dan persaingan dengan simpanan tradisional.

Sementara markup Komite Perbankan telah ditunda, Komite Pertanian Senat masih diharapkan untuk mengadakan sidang tentang undang-undang tersebut pada 27 Januari, setelah sebelumnya menunda sesi sebelumnya. Pada akhirnya, pekerjaan kedua komite perlu digabungkan sebelum RUU dapat maju ke Senat penuh.

Beberapa analis melihat penundaan ini sebagai jeda strategis, dengan Mark Palmer dari Benchmark mengatakan ini dapat membantu pembuat undang-undang membangun dukungan bipartisan yang lebih luas dan pada akhirnya memperkuat apa yang disebutnya sebagai pembaruan historis potensial dari regulasi keuangan AS.

Yang lain lebih meragukan: TD Cowen memperingatkan bahwa menjembatani tuntutan Demokrat dan keberatan Coinbase mungkin sulit, terutama karena beberapa ketentuan yang diperdebatkan sudah merupakan konsesi kepada Demokrat, sementara waktu tahun pemilihan dan ambang batas 60 suara Senat menambah hambatan lebih lanjut.

Postingan ini Demokrat Senat, Industri Kripto Akan Melanjutkan Pembicaraan Setelah Penundaan RUU Struktur Pasar pertama kali muncul di Bitcoin Magazine dan ditulis oleh Micah Zimmerman.