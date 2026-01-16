Reli Bitcoin Ambruk di $97K karena Funding Rate Mandek, Trader Ritel Tidak Ikut Serta

Bitcoin gagal mempertahankan $97.000 karena funding rate-nya stagnan dan trader ritel menonton dari pinggir lapangan. Akankah TradFi memicu kembali rally menuju $100.000?
Poin-poin penting:
Trader ritel tetap di pinggir lapangan meskipun BTC rebound, karena funding rate yang rendah dan minat yang lemah menunjukkan sentimen investor yang rapuh.
Investor institusional kembali membeli ETF Bitcoin spot dan pembeli korporat yang membangun perbendaharaan BTC dapat membantu mengirim BTC kembali ke $100.000.
