BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bitcoin gagal mempertahankan $97.000 karena funding rate-nya stagnan dan trader ritel memilih menunggu di pinggir. Akankah TradFi memicu kembali rally menuju $100.000?Poin-poin pentingBitcoin gagal mempertahankan $97.000 karena funding rate-nya stagnan dan trader ritel memilih menunggu di pinggir. Akankah TradFi memicu kembali rally menuju $100.000?Poin-poin penting

Reli Bitcoin Ambruk di $97K karena Funding Rate Mandek, Trader Ritel Tidak Ikut Serta

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/16 06:30
Bitcoin
BTC$95,232-0.34%
Suilend
SEND$0.1726-4.27%

Bitcoin gagal mempertahankan $97.000 karena funding rate-nya stagnan dan trader ritel menonton dari pinggir lapangan. Akankah TradFi memicu kembali rally menuju $100.000?

Poin-poin penting:

Trader ritel tetap di pinggir lapangan meskipun BTC rebound, karena funding rate yang rendah dan minat yang lemah menunjukkan sentimen investor yang rapuh.

Investor institusional kembali membeli ETF Bitcoin spot dan pembeli korporat yang membangun perbendaharaan BTC dapat membantu mengirim BTC kembali ke $100.000.

Baca selengkapnya

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$95,232
$95,232$95,232
+0.68%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

XRP di $10 Bulan Ini? ChatGPT Menganalisis Prediksi Harga Ripple Terbaru

XRP di $10 Bulan Ini? ChatGPT Menganalisis Prediksi Harga Ripple Terbaru

Postingan XRP di $10 Bulan Ini? ChatGPT Menganalisis Prediksi Harga Ripple Terbaru muncul di BitcoinEthereumNews.com. Beranda » Crypto Bits Bisakah XRP benar-benar
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 15:13
Apa Pusat Kesehatan Terbaik di Idaho?

Apa Pusat Kesehatan Terbaik di Idaho?

Ketika berbicara tentang keunggulan layanan kesehatan di Idaho, beberapa pusat medis menonjol karena perawatan pasien yang luar biasa, perawatan canggih, dan berbagai layanan yang luas
Bagikan
Techbullion2026/01/17 15:28
Proposal Kripto $10 Miliar yang Menakjubkan yang Hampir Terjadi

Proposal Kripto $10 Miliar yang Menakjubkan yang Hampir Terjadi

Postingan The Stunning $10 Billion Crypto Proposal That Almost Was muncul di BitcoinEthereumNews.com. Elon Musk OpenAI ICO: The Stunning $10 Billion Crypto Proposal
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 15:11