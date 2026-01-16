Ekonomi Kripto Iran Mencapai $7,8 Miliar pada 2025 karena Protes Mendorong Penggunaan Bitcoin: Chainalysis

Singkatnya Chainalysis memperkirakan bahwa ekosistem kripto Iran mencapai sekitar $7,78 miliar pada tahun 2025, tumbuh lebih cepat dari tahun sebelumnya.

Penarikan Bitcoin oleh warga sipil melonjak selama protes massal dan pemadaman internet yang dimulai pada akhir Desember 2025.

Secara terpisah, jaringan yang terkait dengan IRGC menyumbang lebih dari separuh nilai kripto yang diterima Iran pada akhir 2025.

Saat ekonomi Iran terpukul oleh kerusuhan yang semakin dalam dan mata uang yang ambruk, aktivitas cryptocurrency yang terkait dengan negara tersebut melonjak menjadi hampir $7,8 miliar pada tahun 2025, menurut laporan baru dari perusahaan analitik blockchain Chainalysis.

Menurut Chainalysis, data menunjukkan aset digital semakin melayani dua peran berbeda—sebagai katup pelarian finansial bagi warga sipil selama periode ketidakstabilan dan saluran yang berkembang untuk aktor yang terkait dengan negara yang beroperasi di bawah sanksi.

"Efek pelarian ke keamanan yang kami dokumentasikan dalam laporan sebagian besar terbatas pada BTC, menunjukkan bahwa di masa krisis, itulah aset safe haven yang disukai oleh warga sipil di Iran," kata Kepala Penelitian Chainalysis Eric Jardine kepada Decrypt. "Namun, stablecoin juga sering digunakan untuk pengiriman uang pribadi karena kemudahan penggunaan, biaya rendah, dan stabilitas mereka, yang sangat penting terutama selama masa hiperinflasi."

Chainalysis mengatakan bahwa bagi warga Iran yang hidup di bawah pemerintahan yang berjuang dengan ketidakstabilan ekonomi kronis dan inflasi yang berkisar antara 40% dan 50%, cryptocurrency telah menjadi lebih dari sekadar cara untuk menghindari sanksi, melainkan berfungsi sebagai pelarian dari apa yang digambarkannya sebagai sistem yang gagal yang dikendalikan oleh rezim yang semakin putus asa.

Chainalysis mengatakan angka $7,78 miliar menandai peningkatan tajam dari tahun 2024. Saat protes di Iran meningkat pada akhir Desember dan otoritas memberlakukan pembatasan internet nasional, penarikan dari bursa cryptocurrency ke dompet pribadi melonjak karena akses ke saluran keuangan yang dikendalikan negara menjadi kurang dapat diandalkan.

"Tidak langsung jelas berapa proporsi dana yang akan kembali dari kripto ke mata uang lokal dan jaringan keuangan tradisional setelah krisis berlalu," kata Jardine. "Mengingat keruntuhan nilai yang signifikan pada rial, kemungkinan besar kembali ke mata uang lokal bukanlah pilihan yang menarik bagi kebanyakan orang."

Jardine menambahkan bahwa adopsi kripto bersifat lengket, dan begitu menjadi bagian dari sistem itu, "kembali sepenuhnya ke jalur keuangan tradisional tidak mungkin terjadi."

Bradley Rettler, seorang senior fellow di Bitcoin Policy Institute, mengatakan pergeseran menuju penyimpanan mandiri selama protes Iran mencerminkan daya tarik Bitcoin di lingkungan yang ditandai oleh represi finansial dan ketidakstabilan mata uang.

"Di negara-negara di mana warga takut pada pemerintah mereka, khawatir tentang sensor keuangan, atau melihat mata uang lokal mereka mengalami inflasi, Bitcoin memberikan alternatif," kata Rettler kepada Decrypt. "Ketika salah satu dari hal-hal itu meningkat, kita harus mengharapkan kepemilikan Bitcoin meningkat. Dan satu-satunya cara untuk memastikan Anda dapat mempertahankan akses ke Bitcoin Anda dan menggunakannya secara pribadi adalah dengan menariknya ke dompet pribadi. Ini tampaknya yang terjadi di Iran."

Sejak penciptaannya pada tahun 2009, Bitcoin telah digunakan oleh aktivis dan pembangkang sebagai jalur pembayaran alternatif, memperoleh visibilitas yang lebih luas pada tahun 2011 ketika WikiLeaks mulai menerima donasi Bitcoin setelah menghadapi blokade keuangan dari PayPal.

Penelitian yang diterbitkan dalam International Review of Economics & Finance juga menemukan bahwa selama krisis seperti COVID-19 dan perang di Ukraina dan Palestina, penggunaan Bitcoin cenderung meningkat karena akses ke bank dan jaringan pembayaran terganggu.

Sementara laporan menyoroti peningkatan penggunaan Bitcoin di kalangan pengunjuk rasa, laporan itu juga mendokumentasikan peningkatan aktivitas kripto yang terkait dengan negara. Alamat yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran menyumbang lebih dari 50% dari semua nilai kripto yang diterima di negara tersebut selama kuartal terakhir 2025, menurut analisis Chainalysis terhadap dompet yang terkena sanksi.

"IRGC memainkan peran penting dalam ekonomi Iran. Adopsi mereka terhadap Bitcoin memberi sinyal kepada seluruh dunia dan warga Iran bahwa itu berharga," kata Rettler, menambahkan bahwa aktivis seperti Alex Gladstein dari Human Rights Foundation menyebut Bitcoin sebagai "kuda Troya untuk kebebasan."

Chainalysis mengatakan bahwa angka dalam laporannya kemungkinan meremehkan skala sebenarnya dari keterlibatan negara dalam Bitcoin. Analisisnya berfokus pada alamat yang sudah diidentifikasi dan ditunjuk oleh otoritas AS dan Israel, tidak termasuk perantara yang tidak teridentifikasi, entitas cangkang, dan fasilitator yang mungkin juga berperan dalam memindahkan aset digital.

Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa Bitcoin telah menjadi bagian yang mengakar dari lanskap keuangan Iran oleh individu yang ingin menjaga kekayaan pribadi, dan oleh aktor yang terkena sanksi yang menavigasi pembatasan AS.

"Pemimpin politik akan memperoleh Bitcoin karena potensinya sebagai investasi, tetapi itu pada gilirannya mendorong warga negara itu untuk mempelajari lebih lanjut tentangnya dan ingin memperolehnya sendiri," kata Rettler. "Ketika mereka melakukannya, mereka menemukan diri mereka dengan uang yang tidak dapat dimanipulasi, yang memungkinkan privasi keuangan yang signifikan, dan yang menolak sensor."

"Dalam mencari kekayaan melalui Bitcoin," tambahnya, "penguasa memberi rakyat mereka lebih banyak kebebasan."

Catatan editor: Artikel ini diperbarui setelah publikasi dengan komentar dari Chainalysis.