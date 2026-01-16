BursaDEX+
Xunlei Menggugat Mantan CEO atas Dugaan Penyalahgunaan Dana

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/16 08:09
Poin Utama:
  • Xunlei menggugat mantan CEO Chen Lei atas dugaan penyalahgunaan dana.
  • Menuntut ganti rugi ¥200 juta.
  • Pengadilan di Shenzhen menerima kasus tersebut.

Xunlei Corporation telah mengajukan gugatan terhadap mantan CEO Chen Lei, menuduhnya melakukan penyalahgunaan dana, menuntut ganti rugi hingga 200 juta yuan. Kasus ini diterima di Shenzhen.

Gugatan ini menyoroti tantangan berkelanjutan dalam tata kelola perusahaan di sektor teknologi, yang berpotensi berdampak pada kepercayaan investor dan stabilitas operasional di perusahaan sejenis di seluruh wilayah.

Xunlei Menargetkan Mantan CEO dalam Gugatan ¥200 Juta

Xunlei telah mengajukan gugatan di Shenzhen, menuduh mantan CEO Chen Lei dan timnya melakukan penyalahgunaan dana. Kasus perdata ini menyusul tuduhan aktivitas ilegal yang mempengaruhi aset perusahaan, termasuk klaim dana yang disalahgunakan dalam perdagangan cryptocurrency, meskipun rinciannya belum terverifikasi. Kasus ini menyoroti potensi kelemahan tata kelola dalam Xunlei selama masa jabatan Chen. Implikasi pasar langsung berfokus pada reputasi perusahaan dan integritas keuangan.

Penerimaan pengadilan atas gugatan terhadap Chen Lei dan anggota tim inti mengungkapkan eskalasi hukum yang signifikan. Meskipun Chen Lei melarikan diri dari China pada April 2020, sengketa keuangan yang berkelanjutan memerlukan upaya hukum ini. Kasus ini, yang berfokus pada dugaan transfer dana dalam jumlah besar, menyoroti transisi operasional yang signifikan dalam Xunlei. Reaksi kuat seputar gugatan hukum mencakup perusahaan yang menekankan akuntabilitas atas tindakan yang berpotensi merusak stabilitas keuangannya.

Kasus Hukum Menandai Pergeseran Besar dalam Strategi Perusahaan

Tahukah Anda? Penyelidikan internal terhadap aktivitas Chen Lei ditarik pada 2022 karena pelariannya ke luar negeri; namun, dilanjutkannya gugatan ini memperkuat kewaspadaan berkelanjutan dalam masalah tata kelola perusahaan.

Ethereum (ETH) saat ini dihargai $3.313,83, dengan kapitalisasi pasar $399,96 miliar, menurut CoinMarketCap. Perubahan harga 7 hari mencerminkan peningkatan 6,36%. Sementara itu, pergeseran 90 hari mengalami penurunan 13,79%, menggambarkan kondisi pasar yang bervariasi.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 23:27 UTC tanggal 15 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Riset Coincu menunjukkan bahwa gugatan Xunlei dapat memiliki implikasi regulasi jika terkait dengan perdagangan crypto ilegal yang lebih luas. Ini menyoroti potensi risiko dalam manajemen cryptocurrency di perusahaan besar, menekankan kepatuhan yang ketat. Kasus ini dapat menetapkan preseden signifikan dalam industri.

Sumber: https://coincu.com/news/xunlei-sues-former-ceo-funds/

