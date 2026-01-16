Coinbase ($COIN) Mendekati Garis Tren Kunci yang Sebelumnya Memicu Rebound Kuat

Saham Coinbase Global Inc. ($COIN) saat ini sedang menguji garis tren support jangka panjang yang secara historis berkorelasi dengan rebound harga yang signifikan, menarik perhatian dari analis pasar dan trader. Level ini terlihat jelas pada grafik mingguan dan merupakan area struktural di mana minat beli sebelumnya muncul selama fase korektif.

https://twitter.com/alicharts/status/2011763921477386750?s=20

Grafik Mingguan Menyoroti Area Support Kritis untuk COIN

Analisis teknikal formasi harga mingguan Coinbase mengungkapkan bahwa saham tersebut diperdagangkan di dekat garis tren yang telah berfungsi sebagai support beberapa kali di masa lalu. Garis tren ini dikaitkan dengan lower yang lebih tinggi yang terbentuk selama beberapa siklus pasar. Hal ini menjadikannya titik referensi bagi trader jangka panjang daripada trader jangka pendek.

Ketika nilai mencerminkan garis tren seperti itu, mereka sering menjadi zona keputusan. Aksi harga historis menunjukkan bahwa sentuhan sebelumnya pada level ini biasanya disertai dengan rebound; namun, hasil tidak pernah dijamin dan bergantung pada kondisi pasar yang lebih luas.

Menurut CoinMarketCap, pada saat penulisan, token ini diperdagangkan pada $252,75 dengan tingkat penurunan 1,21%. Kapitalisasi pasar aset telah melampaui $68,15 miliar, dan volume perdagangan harian cryptocurrency tersebut sekitar $1,15 miliar.

Sumber: CoinMarketCap

Konteks Pasar yang Lebih Luas

Menurut data yang diberikan oleh CoinCodex, simple moving average 200 hari dalam jangka panjang diproyeksikan mencapai $287,92. Simple moving average (SMA) 50 hari dalam jangka pendek diproyeksikan mencapai $265,51. Semua angka ini mencerminkan pergerakan bertahap namun pasti menuju wilayah yang lebih tinggi. Relative Strength Index (RSI) saat ini berada di 66,58, menunjukkan bahwa coin tersebut saat ini sedang overbought.

Sumber: CoinCodex

Kinerja saham Coinbase tetap hampir terikat dengan lingkungan pasar cryptocurrency secara keseluruhan. Sebagai operator exchange cryptocurrency yang diperdagangkan secara publik, Coinbase cenderung melihat nilai sahamnya mencerminkan perubahan harga aset digital, volume perdagangan, dan sentimen komunitas secara keseluruhan.

Periode konsolidasi dalam cryptocurrency signifikan sering kali bertabrakan dengan perilaku range-bound pada $COIN, sementara reli pasar cryptocurrency yang lebih kuat secara historis diikuti dengan kenaikan ekuitas. Saat ini, pasar yang lebih besar tetap dalam fase campuran, menambah signifikansi pada level teknikal utama.

