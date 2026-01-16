BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Saham Coinbase Global Inc. ($COIN) saat ini sedang menguji garis tren support jangka panjang yang secara historis berkaitan dengan rebound harga signifikan, mengalami kenaikanSaham Coinbase Global Inc. ($COIN) saat ini sedang menguji garis tren support jangka panjang yang secara historis berkaitan dengan rebound harga signifikan, mengalami kenaikan

Coinbase ($COIN) Mendekati Garis Tren Kunci yang Sebelumnya Memicu Rebound Kuat

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/16 08:00
NEAR
NEAR$1,781+2,94%
Areon Network
AREA$0,02399-0,37%
WorldAssets
INC$0,9722+1,59%

Saham Coinbase Global Inc. ($COIN) saat ini sedang menguji garis tren support jangka panjang yang secara historis berkorelasi dengan rebound harga yang signifikan, menarik perhatian dari analis pasar dan trader. Level ini terlihat jelas pada grafik mingguan dan merupakan area struktural di mana minat beli sebelumnya muncul selama fase korektif.

https://twitter.com/alicharts/status/2011763921477386750?s=20

Baca Juga: Coinbase Menarik Dukungan untuk Digital Asset Market Clarity Act

Grafik Mingguan Menyoroti Area Support Kritis untuk COIN

Analisis teknikal formasi harga mingguan Coinbase mengungkapkan bahwa saham tersebut diperdagangkan di dekat garis tren yang telah berfungsi sebagai support beberapa kali di masa lalu. Garis tren ini dikaitkan dengan lower yang lebih tinggi yang terbentuk selama beberapa siklus pasar. Hal ini menjadikannya titik referensi bagi trader jangka panjang daripada trader jangka pendek.

Ketika nilai mencerminkan garis tren seperti itu, mereka sering menjadi zona keputusan. Aksi harga historis menunjukkan bahwa sentuhan sebelumnya pada level ini biasanya disertai dengan rebound; namun, hasil tidak pernah dijamin dan bergantung pada kondisi pasar yang lebih luas.

Menurut CoinMarketCap, pada saat penulisan, token ini diperdagangkan pada $252,75 dengan tingkat penurunan 1,21%. Kapitalisasi pasar aset telah melampaui $68,15 miliar, dan volume perdagangan harian cryptocurrency tersebut sekitar $1,15 miliar.

Sumber: CoinMarketCap

Konteks Pasar yang Lebih Luas

Menurut data yang diberikan oleh CoinCodex, simple moving average 200 hari dalam jangka panjang diproyeksikan mencapai $287,92. Simple moving average (SMA) 50 hari dalam jangka pendek diproyeksikan mencapai $265,51. Semua angka ini mencerminkan pergerakan bertahap namun pasti menuju wilayah yang lebih tinggi. Relative Strength Index (RSI) saat ini berada di 66,58, menunjukkan bahwa coin tersebut saat ini sedang overbought.

Sumber: CoinCodex

Kinerja saham Coinbase tetap hampir terikat dengan lingkungan pasar cryptocurrency secara keseluruhan. Sebagai operator exchange cryptocurrency yang diperdagangkan secara publik, Coinbase cenderung melihat nilai sahamnya mencerminkan perubahan harga aset digital, volume perdagangan, dan sentimen komunitas secara keseluruhan.

Periode konsolidasi dalam cryptocurrency signifikan sering kali bertabrakan dengan perilaku range-bound pada $COIN, sementara reli pasar cryptocurrency yang lebih kuat secara historis diikuti dengan kenaikan ekuitas. Saat ini, pasar yang lebih besar tetap dalam fase campuran, menambah signifikansi pada level teknikal utama.

Baca Juga: ZachXBT Mengungkap Penipuan Peniruan Coinbase Senilai $2 Juta Menggunakan Petunjuk Onchain

Peluang Pasar
Logo NEAR
Harga NEAR(NEAR)
$1,781
$1,781$1,781
+5,63%
USD
Grafik Harga Live NEAR (NEAR)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

XRP di $10 Bulan Ini? ChatGPT Menganalisis Prediksi Harga Ripple Terbaru

XRP di $10 Bulan Ini? ChatGPT Menganalisis Prediksi Harga Ripple Terbaru

Postingan XRP di $10 Bulan Ini? ChatGPT Menganalisis Prediksi Harga Ripple Terbaru muncul di BitcoinEthereumNews.com. Beranda » Crypto Bits Bisakah XRP benar-benar
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 15:13
Apa Pusat Kesehatan Terbaik di Idaho?

Apa Pusat Kesehatan Terbaik di Idaho?

Ketika berbicara tentang keunggulan layanan kesehatan di Idaho, beberapa pusat medis menonjol karena perawatan pasien yang luar biasa, perawatan canggih, dan berbagai layanan yang luas
Bagikan
Techbullion2026/01/17 15:28
Proposal Kripto $10 Miliar yang Menakjubkan yang Hampir Terjadi

Proposal Kripto $10 Miliar yang Menakjubkan yang Hampir Terjadi

Postingan The Stunning $10 Billion Crypto Proposal That Almost Was muncul di BitcoinEthereumNews.com. Elon Musk OpenAI ICO: The Stunning $10 Billion Crypto Proposal
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 15:11