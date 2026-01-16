XRP Bisa Meledak karena XRPL Menargetkan Titik Lemah dan Likuiditas yang Lama Terjebak

Optimisme XRP sedang bangkit kembali karena para builder jangka panjang berargumen bahwa utilitas XRP Ledger yang belum terealisasi, potensi DeFi, dan peningkatan infrastruktur akhirnya dapat mengaktifkan likuiditas yang dorman dan mengembalikan relevansi di luar spekulasi. XRP Mungkin Memasuki Siklus Paling Penting Saat Para Builder Veteran Menjadi Sangat Bullish Keyakinan jangka panjang dalam infrastruktur aset digital mendorong optimisme baru seputar XRP dan […]

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.