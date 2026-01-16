BursaDEX+
XRP Bisa Meledak karena XRPL Menargetkan Titik Lemah dan Likuiditas yang Lama Terjebak

2026/01/16 08:37
Optimisme XRP sedang bangkit kembali karena para builder jangka panjang berargumen bahwa utilitas XRP Ledger yang belum terealisasi, potensi DeFi, dan peningkatan infrastruktur akhirnya dapat mengaktifkan likuiditas yang dorman dan mengembalikan relevansi di luar spekulasi. XRP Mungkin Memasuki Siklus Paling Penting Saat Para Builder Veteran Menjadi Sangat Bullish Keyakinan jangka panjang dalam infrastruktur aset digital mendorong optimisme baru seputar XRP dan […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/xrp-could-explode-as-xrpl-targets-weak-links-and-long-trapped-liquidity/

