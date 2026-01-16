BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Integrasi ini menandai langkah kunci dalam peluncuran fase kedua bursa kripto, membawa pasar Uniswap langsung ke jaringan layer-2 nya. Uniswap telah diluncurkanIntegrasi ini menandai langkah kunci dalam peluncuran fase kedua bursa kripto, membawa pasar Uniswap langsung ke jaringan layer-2 nya. Uniswap telah diluncurkan

Uniswap hadir di X Layer milik OKX saat bursa memperdalam strategi DeFi

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/16 09:00
Solayer
LAYER$0,1627-0,30%
DeFi
DEFI$0,00054+2,85%
Movement
MOVE$0,03934+4,85%

Integrasi ini menandai langkah kunci dalam peluncuran fase kedua bursa kripto, membawa pasar Uniswap langsung ke jaringan layer-2-nya.

Uniswap telah diluncurkan di X Layer, blockchain layer-2 yang dibangun oleh bursa kripto OKX, menjadi bursa terdesentralisasi pilihan chain tersebut saat OKX memperluas jejak keuangan terdesentralisasinya.

Integrasi ini memberikan pengguna X Layer akses ke pasar Uniswap, termasuk pasangan token kripto dan liquidity pool, dengan swap dieksekusi dengan biaya layer-2 dan tanpa biaya yang dikenakan oleh Uniswap Labs, kata protokol tersebut kepada Cointelegraph.

Diluncurkan pada tahun 2024, X Layer adalah jaringan kompatibel Ethereum Virtual Machine milik OKX, berfungsi sebagai infrastruktur inti untuk aplikasi DeFi-nya. Jaringan ini terintegrasi dengan wallet dan bursa OKX, memungkinkan pengguna untuk memindahkan aset ke jaringan layer-2.

Baca selengkapnya

Peluang Pasar
Logo Solayer
Harga Solayer(LAYER)
$0,1627
$0,1627$0,1627
+2,13%
USD
Grafik Harga Live Solayer (LAYER)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

XRP di $10 Bulan Ini? ChatGPT Menganalisis Prediksi Harga Ripple Terbaru

XRP di $10 Bulan Ini? ChatGPT Menganalisis Prediksi Harga Ripple Terbaru

Postingan XRP di $10 Bulan Ini? ChatGPT Menganalisis Prediksi Harga Ripple Terbaru muncul di BitcoinEthereumNews.com. Beranda » Crypto Bits Bisakah XRP benar-benar
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 15:13
Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Postingan White House Reportedly 'Furious' with Coinbase muncul di BitcoinEthereumNews.com. Home » Crypto News Citron Research juga menyerang Coinbase sebelumnya
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:19
Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Postingan Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan Namun Bukan Tentang Uang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Gugatan Elon Musk terhadap OpenAI: $134 Miliar yang Mengejutkan
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:44