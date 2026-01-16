Uniswap hadir di X Layer milik OKX saat bursa memperdalam strategi DeFi

Integrasi ini menandai langkah kunci dalam peluncuran fase kedua bursa kripto, membawa pasar Uniswap langsung ke jaringan layer-2-nya.

Uniswap telah diluncurkan di X Layer, blockchain layer-2 yang dibangun oleh bursa kripto OKX, menjadi bursa terdesentralisasi pilihan chain tersebut saat OKX memperluas jejak keuangan terdesentralisasinya.

Integrasi ini memberikan pengguna X Layer akses ke pasar Uniswap, termasuk pasangan token kripto dan liquidity pool, dengan swap dieksekusi dengan biaya layer-2 dan tanpa biaya yang dikenakan oleh Uniswap Labs, kata protokol tersebut kepada Cointelegraph.

Diluncurkan pada tahun 2024, X Layer adalah jaringan kompatibel Ethereum Virtual Machine milik OKX, berfungsi sebagai infrastruktur inti untuk aplikasi DeFi-nya. Jaringan ini terintegrasi dengan wallet dan bursa OKX, memungkinkan pengguna untuk memindahkan aset ke jaringan layer-2.

